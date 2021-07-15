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Воронежская область
https://ria.ru/20210715/byudzhet-1741400765.html
Доходы бюджета Воронежской области вырастут на 7,7 миллиарда рублей
Доходы бюджета Воронежской области вырастут на 7,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.07.2021
Доходы бюджета Воронежской области вырастут на 7,7 миллиарда рублей
Доходная часть бюджета Воронежской области увеличена почти на 7,7 миллиарда рублей, в том числе 4,3 миллиарда за счет роста налоговых и неналоговых доходов... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:49
2021-07-15T15:49
воронежская область
россия
владимир нетесов
воронежская областная дума
воронежская область
экономика
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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Доходная часть бюджета Воронежской области увеличена почти на 7,7 миллиарда рублей, в том числе 4,3 миллиарда за счет роста налоговых и неналоговых доходов региона, сообщает в четверг областная дума.На сессии 15 июля состоялась вторая корректировка параметров регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Как отмечает заксобрание, корректировка связана с изменением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением бюджетных ассигнований между департаментами и внутри них."В результате изменений доходы областного бюджета в 2021 году в целом увеличиваются на 7,7 миллиарда рублей и составляют более 139,8 миллиарда рублей. Расходы в целом увеличиваются на аналогичную сумму и составляют почти 150,9 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета остается без изменений", — отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Увеличение доходной части произошло, в том числе, за счет роста у региона собственных налоговых и неналоговых доходов — на 4,3 миллиарда рублей. Был уточнен, в частности, налог на прибыль организаций — на 1,6 миллиарда рублей, НДФЛ — на 484 миллиона рублей и ряд других поступлений.Доходы увеличиваются на сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета — более чем на 3,3 миллиарда рублей. Это, в том числе, субсидии для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет - на сумму почти 593 миллиона рублей и субсидии на комплексное развитие сельских территорий - на сумму 182 миллиона рублей. Кроме того, в регион поступили трансферты на 2,1 миллиарда рублей для поддержки отдельных подотраслей пищевой промышленности за счет средств резервного фонда правительства РФ. Более 609 миллионов из резервного фонда будет направлено на финансирование медучреждений для борьбы с пандемией и еще 65,5 миллиона — на закупку лекарств для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях."Необходимые изменения, в соответствии с отраслевой принадлежностью, вносятся и в расходную часть областного бюджета", — отметил Владимир Нетёсов.
https://ria.ru/20210708/podderzhka-1740470176.html
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россия, владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, экономика
15:49 15.07.2021
 
Доходы бюджета Воронежской области вырастут на 7,7 миллиарда рублей

Доходную часть бюджета Воронежской области увеличили почти на 7,7 миллиарда рублей

© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской областиЗдание Воронежской областной думы
Здание Воронежской областной думы - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской области
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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Доходная часть бюджета Воронежской области увеличена почти на 7,7 миллиарда рублей, в том числе 4,3 миллиарда за счет роста налоговых и неналоговых доходов региона, сообщает в четверг областная дума.
На сессии 15 июля состоялась вторая корректировка параметров регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Как отмечает заксобрание, корректировка связана с изменением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением бюджетных ассигнований между департаментами и внутри них.
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"В результате изменений доходы областного бюджета в 2021 году в целом увеличиваются на 7,7 миллиарда рублей и составляют более 139,8 миллиарда рублей. Расходы в целом увеличиваются на аналогичную сумму и составляют почти 150,9 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета остается без изменений", — отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Увеличение доходной части произошло, в том числе, за счет роста у региона собственных налоговых и неналоговых доходов — на 4,3 миллиарда рублей. Был уточнен, в частности, налог на прибыль организаций — на 1,6 миллиарда рублей, НДФЛ — на 484 миллиона рублей и ряд других поступлений.
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Доходы увеличиваются на сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета — более чем на 3,3 миллиарда рублей. Это, в том числе, субсидии для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет - на сумму почти 593 миллиона рублей и субсидии на комплексное развитие сельских территорий - на сумму 182 миллиона рублей. Кроме того, в регион поступили трансферты на 2,1 миллиарда рублей для поддержки отдельных подотраслей пищевой промышленности за счет средств резервного фонда правительства РФ. Более 609 миллионов из резервного фонда будет направлено на финансирование медучреждений для борьбы с пандемией и еще 65,5 миллиона — на закупку лекарств для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях.
"Необходимые изменения, в соответствии с отраслевой принадлежностью, вносятся и в расходную часть областного бюджета", — отметил Владимир Нетёсов.
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