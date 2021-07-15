06:35 15.07.2021 (обновлено: 11:49 15.07.2021)
Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
Греческий политик Исихос призвал Украину отказаться от авантюры в виде "Крымской платформы"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Политик и общественный деятель, бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос призвал власти Украины отказаться от "опасной авантюры", связанной с проведением международного саммита "Крымская платформа".
Ранее Греческий клуб друзей Крыма направил открытое письмо президенту Греции Катерине Сакелларопулу с призывом не участвовать в саммите "Крымской платформы", который власти в Киеве намерены провести для обсуждения вопроса "возвращения" контроля над Крымом. По мнению авторов обращения, среди которых был Исихос, организаторы саммита стремятся к новой холодной войне.
"Думаю, что на Украине очень много людей, которые выступают за нормализацию отношений с Россией и с Крымом, чье многонациональное население добровольно приняло решение присоединиться к Российской Федерации в 2014 году. Проект же "Крымская платформа" — это опасная авантюра, которая ведет к тупиковой политике. Надеюсь, рано или поздно здравый смысл, присущий украинскому народу, возобладает и его голос будет услышан политиками Украины", — сказал РИА Новости Исихос.
По его мнению, нынешние власти Украины и ее элиты являются заложниками и в то же время жертвами гегемонии США, ровно так, как это ранее происходило и с другими странами Восточной Европы.
"Стокгольмский синдром, хорошо описанный в психологии, когда жертвы начинают испытывать чувство симпатии к агрессору, сегодня является реальной проблемой для нынешнего украинского политического класса, который чувствует себя якобы "в безопасности", будучи заложником гегемонии США. Но эти отношения не отражают реальной ситуации и настроений большинства украинского народа, имеющего многовековые исторические и духовные связи с русским народом", — подчеркнул политик.
Проведение "Крымской платформы", на которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, запланировано на 23 августа. Украина предложила присоединиться к саммиту США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Европейского союза.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что действия Киева по "возвращению" российского полуострова в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против Москвы.
10 июля, 14:28На Украине захотели депортировать россиян из Крыма