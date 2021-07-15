https://ria.ru/20210715/avantyura-1741318172.html

Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма

Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма - РИА Новости, 15.07.2021

Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма

Политик и общественный деятель, бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос призвал власти Украины отказаться от "опасной авантюры", связанной с... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T06:35

2021-07-15T06:35

2021-07-15T11:49

мария захарова

россия

костас исихос

владимир зеленский

владимир путин

греция

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Политик и общественный деятель, бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос призвал власти Украины отказаться от "опасной авантюры", связанной с проведением международного саммита "Крымская платформа".Ранее Греческий клуб друзей Крыма направил открытое письмо президенту Греции Катерине Сакелларопулу с призывом не участвовать в саммите "Крымской платформы", который власти в Киеве намерены провести для обсуждения вопроса "возвращения" контроля над Крымом. По мнению авторов обращения, среди которых был Исихос, организаторы саммита стремятся к новой холодной войне.По его мнению, нынешние власти Украины и ее элиты являются заложниками и в то же время жертвами гегемонии США, ровно так, как это ранее происходило и с другими странами Восточной Европы."Стокгольмский синдром, хорошо описанный в психологии, когда жертвы начинают испытывать чувство симпатии к агрессору, сегодня является реальной проблемой для нынешнего украинского политического класса, который чувствует себя якобы "в безопасности", будучи заложником гегемонии США. Но эти отношения не отражают реальной ситуации и настроений большинства украинского народа, имеющего многовековые исторические и духовные связи с русским народом", — подчеркнул политик.Проведение "Крымской платформы", на которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, запланировано на 23 августа. Украина предложила присоединиться к саммиту США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Европейского союза.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что действия Киева по "возвращению" российского полуострова в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против Москвы.

https://ria.ru/20210710/deportatsiya-1740729472.html

россия

греция

республика крым

украина

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мария захарова, россия, костас исихос, владимир зеленский, владимир путин, греция, республика крым, украина