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Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма - РИА Новости, 15.07.2021
Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
Политик и общественный деятель, бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос призвал власти Украины отказаться от "опасной авантюры", связанной с... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T06:35
2021-07-15T11:49
мария захарова
россия
костас исихос
владимир зеленский
владимир путин
греция
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Политик и общественный деятель, бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос призвал власти Украины отказаться от "опасной авантюры", связанной с проведением международного саммита "Крымская платформа".Ранее Греческий клуб друзей Крыма направил открытое письмо президенту Греции Катерине Сакелларопулу с призывом не участвовать в саммите "Крымской платформы", который власти в Киеве намерены провести для обсуждения вопроса "возвращения" контроля над Крымом. По мнению авторов обращения, среди которых был Исихос, организаторы саммита стремятся к новой холодной войне.По его мнению, нынешние власти Украины и ее элиты являются заложниками и в то же время жертвами гегемонии США, ровно так, как это ранее происходило и с другими странами Восточной Европы."Стокгольмский синдром, хорошо описанный в психологии, когда жертвы начинают испытывать чувство симпатии к агрессору, сегодня является реальной проблемой для нынешнего украинского политического класса, который чувствует себя якобы "в безопасности", будучи заложником гегемонии США. Но эти отношения не отражают реальной ситуации и настроений большинства украинского народа, имеющего многовековые исторические и духовные связи с русским народом", — подчеркнул политик.Проведение "Крымской платформы", на которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, запланировано на 23 августа. Украина предложила присоединиться к саммиту США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Европейского союза.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что действия Киева по "возвращению" российского полуострова в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против Москвы.
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мария захарова, россия, костас исихос, владимир зеленский, владимир путин, греция, республика крым, украина
06:35 15.07.2021 (обновлено: 11:49 15.07.2021)
 
Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма

Греческий политик Исихос призвал Украину отказаться от авантюры в виде "Крымской платформы"

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Политик и общественный деятель, бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос призвал власти Украины отказаться от "опасной авантюры", связанной с проведением международного саммита "Крымская платформа".
Ранее Греческий клуб друзей Крыма направил открытое письмо президенту Греции Катерине Сакелларопулу с призывом не участвовать в саммите "Крымской платформы", который власти в Киеве намерены провести для обсуждения вопроса "возвращения" контроля над Крымом. По мнению авторов обращения, среди которых был Исихос, организаторы саммита стремятся к новой холодной войне.

"Думаю, что на Украине очень много людей, которые выступают за нормализацию отношений с Россией и с Крымом, чье многонациональное население добровольно приняло решение присоединиться к Российской Федерации в 2014 году. Проект же "Крымская платформа" — это опасная авантюра, которая ведет к тупиковой политике. Надеюсь, рано или поздно здравый смысл, присущий украинскому народу, возобладает и его голос будет услышан политиками Украины", — сказал РИА Новости Исихос.

По его мнению, нынешние власти Украины и ее элиты являются заложниками и в то же время жертвами гегемонии США, ровно так, как это ранее происходило и с другими странами Восточной Европы.
"Стокгольмский синдром, хорошо описанный в психологии, когда жертвы начинают испытывать чувство симпатии к агрессору, сегодня является реальной проблемой для нынешнего украинского политического класса, который чувствует себя якобы "в безопасности", будучи заложником гегемонии США. Но эти отношения не отражают реальной ситуации и настроений большинства украинского народа, имеющего многовековые исторические и духовные связи с русским народом", — подчеркнул политик.
Проведение "Крымской платформы", на которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, запланировано на 23 августа. Украина предложила присоединиться к саммиту США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Европейского союза.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что действия Киева по "возвращению" российского полуострова в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против Москвы.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 14:28
На Украине захотели депортировать россиян из Крыма
 
Мария ЗахароваРоссияКостас ИсихосВладимир ЗеленскийВладимир ПутинГрецияРеспублика КрымУкраина
 
 
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