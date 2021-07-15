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В Якутске изъяли более пяти тонн поддельного алкоголя
В Якутске изъяли более пяти тонн поддельного алкоголя - РИА Новости, 15.07.2021
В Якутске изъяли более пяти тонн поддельного алкоголя
Свыше 5 тонн поддельного алкоголя изъяли оперативники в Якутске, сообщает пресс-служба МВД России по республике. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:54
2021-07-15T14:54
2021-07-15T14:54
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якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Свыше 5 тонн поддельного алкоголя изъяли оперативники в Якутске, сообщает пресс-служба МВД России по республике.Отмечается, что в момент сбыта крупной партии спиртного в пригороде Якутска задержан 62-летний подозреваемый. Оперативники выяснили, что мужчина приобрел нелегальную спиртосодержащую продукцию для дальнейшей реализации."При обыске на территории производственной базы обнаружено и изъято более трех тонн поддельной водки различного наименования, которая хранилась в контейнере. Общий объем изъятого нелегального алкоголя составил 5,4 тонны - 10,8 тысячи бутылок стоимостью более 2,5 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе.Экспертиза подтвердила, что нанесенные на бутылки акцизные марки не соответствуют требованиям ГОСТа."Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления МУ МВД России "Якутское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации", - отметили в МВД.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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россия, якутск, происшествия
В Якутске изъяли более пяти тонн поддельного алкоголя
В Якутске изъяли более пяти тонн поддельного алкоголя
ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости.
Свыше 5 тонн поддельного алкоголя изъяли оперативники в Якутске
, сообщает пресс-служба МВД России по республике.
Отмечается, что в момент сбыта крупной партии спиртного в пригороде Якутска задержан 62-летний подозреваемый. Оперативники выяснили, что мужчина приобрел нелегальную спиртосодержащую продукцию для дальнейшей реализации.
"При обыске на территории производственной базы обнаружено и изъято более трех тонн поддельной водки различного наименования, которая хранилась в контейнере. Общий объем изъятого нелегального алкоголя составил 5,4 тонны - 10,8 тысячи бутылок стоимостью более 2,5 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе.
Экспертиза подтвердила, что нанесенные на бутылки акцизные марки не соответствуют требованиям ГОСТа.
"Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления МУ МВД России "Якутское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ
"Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации", - отметили в МВД.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.