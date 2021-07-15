https://ria.ru/20210715/aliexpress-1741394552.html

В РФ оформили 440 тысяч заказов в экспресс-доставке продуктов AliExpress

В РФ оформили 440 тысяч заказов в экспресс-доставке продуктов AliExpress - РИА Новости, 15.07.2021

В РФ оформили 440 тысяч заказов в экспресс-доставке продуктов AliExpress

"AliExpress Россия" раскрыла первые результаты работы экспресс-доставки продуктов питания и товаров первой необходимости "Есть!": количество доставленных... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T15:24

2021-07-15T15:24

2021-07-15T15:24

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МОСКВА, 15 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". "AliExpress Россия" раскрыла первые результаты работы экспресс-доставки продуктов питания и товаров первой необходимости "Есть!": количество доставленных заказов в апреле-июне 2021 года составило 440 тысяч, среднее число ежедневных заказов в июне превысило 6,5 тысячи, говорится в сообщении компании."За первый квартал финансового года (апрель-июнь 2021 года) AliExpress доставил 440 тысяч заказов жителям России, по сравнению с прошлым кварталом (январь-март 2021 года) рост составил 132%. В среднем за июнь количество ежедневных заказов превысило 6,5 тысячи в день, в пике достигало 11 тысяч", говорится в релизе.Проект по экспресс-доставке был запущен в августе 2020 года, первым партнёром компании стал сервис "Самокат". В настоящее время услуга доступна в 28 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань, в ассортименте "Есть!" - более 40 тысяч товаров. Средняя частота покупок - два-три раза в месяц, среднее количество товарных позиций в заказе - девять штук.Аналитики "AliExpress Россия" также назвали самые популярные продукты питания среди жителей городов за апрель-июнь. "В топ-10 по количеству заказанных позиций входят: бананы, молоко 3,2%, черешня, куриное яйцо С0, сметана 15%, огурцы, филе грудки цыпленка, лук молодой репчатый, филе бедра цыпленка, творог 5%", - отмечается в сообщении.

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россия, aliexpress, москва, технологии