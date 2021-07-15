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Талибы назвали условие для перемирия в Афганистане
Талибы назвали условие для перемирия в Афганистане - РИА Новости, 15.07.2021
Талибы назвали условие для перемирия в Афганистане
Представитель радикального движения "Талибан"* назвал условие для трехмесячного прекращения огня, сообщил местный телеканал 1TV News со ссылкой на участника... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:02
2021-07-15T14:33
россия
доха
сша
афганистан
талибан
оон
в мире
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Представитель радикального движения "Талибан"* назвал условие для трехмесячного прекращения огня, сообщил местный телеканал 1TV News со ссылкой на участника переговоров от властей Афганистана Надера Надери.Перемирие наступит в том случае, если будут освобождены семь тысяч заключенных, а "Талибан"* исключат из черного списка ООН.Позднее представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что организация говорила не о прекращении огня, а об ограничении военных операций.По его словам, у талибов нет "никакой информации по этому предложению" о перемирии.Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью РИА Новости заявил, что процедуру исключения талибов из санкций Совбеза Организации Объединенных Наций могут запустить после начала межафганского диалога.Он также напомнил, что ООН приняла резолюцию в 2001 году: движение признали террористической организацией, а более 110 представителей из высшего и среднего звена попали под ограничения.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.Нестабильность нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск из республики. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранного контингента и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210713/ssha-1741045370.html
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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россия, доха, сша, афганистан, талибан, оон, в мире
10:02 15.07.2021 (обновлено: 14:33 15.07.2021)
 
Талибы назвали условие для перемирия в Афганистане

Представитель "Талибана"* назвал условие для трехмесячного прекращения огня в Афганистане

© AP Photo / Tariq AchakzaiСторонники Талибана* на границе Афганистана и Пакистана
Сторонники Талибана* на границе Афганистана и Пакистана - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© AP Photo / Tariq Achakzai
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Представитель радикального движения "Талибан"* назвал условие для трехмесячного прекращения огня, сообщил местный телеканал 1TV News со ссылкой на участника переговоров от властей Афганистана Надера Надери.
Перемирие наступит в том случае, если будут освобождены семь тысяч заключенных, а "Талибан"* исключат из черного списка ООН.
Позднее представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что организация говорила не о прекращении огня, а об ограничении военных операций.
По его словам, у талибов нет "никакой информации по этому предложению" о перемирии.
Погрузка военных автомобилей HUMV во время подготовки к выводу войск США из Афганистана в Кандагаре - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 11:05
МИД предостерег США от перемещения войск из Афганистана в соседние страны
Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью РИА Новости заявил, что процедуру исключения талибов из санкций Совбеза Организации Объединенных Наций могут запустить после начала межафганского диалога.
Он также напомнил, что ООН приняла резолюцию в 2001 году: движение признали террористической организацией, а более 110 представителей из высшего и среднего звена попали под ограничения.
Представители делегации политического офиса движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) Мохаммад Сохайль Шахин, Шахабуддин Делавар и Абдул Латиф Мансур перед началом пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 08:00
Зачем России талибы?
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
Нестабильность нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск из республики. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранного контингента и начало межафганского диалога после обмена пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
РоссияДохаСШААфганистанТалибанООНВ мире
 
 
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