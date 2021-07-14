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В Белгородской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
В Белгородской области объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости, 14.07.2021
В Белгородской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
Спасатели объявили на 15 июля штормовое предупреждение в Белгородской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до 35 градусов,... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:14
2021-07-14T13:14
россия
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгородская область
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ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Спасатели объявили на 15 июля штормовое предупреждение в Белгородской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до 35 градусов, сообщает управление МЧС РФ по региону."Внимание! Штормовое предупреждение! По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля 2021 года местами по Белгородской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 35 градусов", - говорится в сообщении.Сейчас в Белгородской области 31 градус тепла.Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели
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россия, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородская область
13:14 14.07.2021
 
В Белгородской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

МЧС объявил штормовое предупреждение в Белгородской области из-за 35-градусной жары

© Фото : Will1045Город Белгород
Город Белгород - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Фото : Will1045
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ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Спасатели объявили на 15 июля штормовое предупреждение в Белгородской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до 35 градусов, сообщает управление МЧС РФ по региону.
"Внимание! Штормовое предупреждение! По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля 2021 года местами по Белгородской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 35 градусов", - говорится в сообщении.
Фруктовое мороженое - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 05:12
Названы продукты, которые опасно есть в жару
Сейчас в Белгородской области 31 градус тепла.
Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели
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РоссияПогодаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Белгородская область
 
 
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