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В Белгородской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

В Белгородской области объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости, 14.07.2021

В Белгородской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

Спасатели объявили на 15 июля штормовое предупреждение в Белгородской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до 35 градусов,... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:14

2021-07-14T13:14

2021-07-14T13:14

россия

погода

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белгородская область

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ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Спасатели объявили на 15 июля штормовое предупреждение в Белгородской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до 35 градусов, сообщает управление МЧС РФ по региону."Внимание! Штормовое предупреждение! По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля 2021 года местами по Белгородской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 35 градусов", - говорится в сообщении.Сейчас в Белгородской области 31 градус тепла.Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели

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россия

белгородская область

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россия, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородская область