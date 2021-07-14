https://ria.ru/20210714/zemletryaseniya-1741178353.html
На востоке Камчатки произошли еще два землетрясения
На востоке Камчатки произошли еще два землетрясения - РИА Новости, 14.07.2021
На востоке Камчатки произошли еще два землетрясения
Два землетрясения магнитудой 5,2 и 3,6 произошли в среду у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T07:50
2021-07-14T07:50
2021-07-14T07:50
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 5,2 и 3,6 произошли в среду у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.Ранее сообщалось, что подземный толчок магнитудой 5,4 произошел в 162 километрах от Петропавловска-Камчатского, оперативные группы спасателей начали осмотр социально значимых объектов и зданий в регионе.Подземные толчки зафиксировали в 15.34 и 14.56 местного времени (6.34 и 5.56 мск) в одном районе в акватории Тихого океана. Очаги находились на расстоянии 157 и 158 километров соответственно от Петропавловска-Камчатского.Всего за среду у берегов Камчатки, по данным геофизической службы РАН, произошло уже семь землетрясений. Рано утром здесь зафиксировали четыре подземных толчка магнитудой от 3,6 до 3,9.
https://ria.ru/20210710/zemletryasenie-1740702362.html
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камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия
На востоке Камчатки произошли еще два землетрясения
На востоке Камчатки произошли еще два землетрясения магнитудой 5,2 и 3,6