https://ria.ru/20210714/zemletryaseniya-1741178353.html

На востоке Камчатки произошли еще два землетрясения

На востоке Камчатки произошли еще два землетрясения - РИА Новости, 14.07.2021

На востоке Камчатки произошли еще два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 5,2 и 3,6 произошли в среду у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T07:50

2021-07-14T07:50

2021-07-14T07:50

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 5,2 и 3,6 произошли в среду у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.Ранее сообщалось, что подземный толчок магнитудой 5,4 произошел в 162 километрах от Петропавловска-Камчатского, оперативные группы спасателей начали осмотр социально значимых объектов и зданий в регионе.Подземные толчки зафиксировали в 15.34 и 14.56 местного времени (6.34 и 5.56 мск) в одном районе в акватории Тихого океана. Очаги находились на расстоянии 157 и 158 километров соответственно от Петропавловска-Камчатского.Всего за среду у берегов Камчатки, по данным геофизической службы РАН, произошло уже семь землетрясений. Рано утром здесь зафиксировали четыре подземных толчка магнитудой от 3,6 до 3,9.

https://ria.ru/20210710/zemletryasenie-1740702362.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

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камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия