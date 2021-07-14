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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 14.07.2021

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4

Подземный толчок магнитудой 5,4 произошел в среду у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T07:38

2021-07-14T07:38

2021-07-14T07:38

тихий океан

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,4 произошел в среду у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.Толчок зафиксировали в 14.42 местного времени (5.42 мск) в акватории Тихого океана в 162 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 40 километров, следует из сообщения геофизической службы."В отдельных районах краевого центра подземные толчки ощущались силой до трех баллов. Оперативными группами производится осмотр социально-значимых объектов и зданий", - сообщили в главном управлении МЧС региона.За среду это землетрясение стало пятым, произошедшим у берегов Камчатки. Рано утром здесь зафиксировали еще четыре подземных толчка магнитудой от 3,6 до 3,9.

https://radiosputnik.ria.ru/20210711/zemletryasenie-1740824022.html

тихий океан

петропавловск-камчатский

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тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, происшествия