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В Свердловской области запретили мероприятия с участием более 500 человек
В Свердловской области запретили мероприятия с участием более 500 человек - РИА Новости, 14.07.2021
В Свердловской области запретили мероприятия с участием более 500 человек
Мероприятия с участием более 500 человек запретили в Свердловской области из-за COVID-19, сообщает в среду управление Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:59
2021-07-14T10:59
2021-07-14T11:08
коронавирус в россии
здоровье - общество
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Мероприятия с участием более 500 человек запретили в Свердловской области из-за COVID-19, сообщает в среду управление Роспотребнадзора по региону."Учитывая показатели распространения заболеваемости на территории Свердловской области по состоянию на 12 июля 2021 года (коэффициент распространения инфекции - 1,24, темп прироста заболеваемости за неделю - 31,2%, охват тестированием населения методом ПЦР - 431,7 на 100 тысяч населения), в настоящее время недопустимо проведение массовых мероприятий на территории региона с участием более 500 человек", - говорится в сообщении.По данным оперативного штаба Свердловской области, за сутки в регионе выявлено 459 новых случая COVID-19. Общее количество зафиксированных в области случаев коронавирусной инфекции составляет 98 592. Общее число летальных случаев – 4040.
https://ria.ru/20210713/khod-1741065638.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), свердловская область
10:59 14.07.2021 (обновлено: 11:08 14.07.2021)
В Свердловской области запретили мероприятия с участием более 500 человек
В Свердловской области из-за COVID запретили мероприятия с участием более 500 человек