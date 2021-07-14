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В Свердловской области запретили мероприятия с участием более 500 человек

В Свердловской области запретили мероприятия с участием более 500 человек - РИА Новости, 14.07.2021

В Свердловской области запретили мероприятия с участием более 500 человек

Мероприятия с участием более 500 человек запретили в Свердловской области из-за COVID-19, сообщает в среду управление Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:59

2021-07-14T10:59

2021-07-14T11:08

коронавирус в россии

здоровье - общество

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Мероприятия с участием более 500 человек запретили в Свердловской области из-за COVID-19, сообщает в среду управление Роспотребнадзора по региону."Учитывая показатели распространения заболеваемости на территории Свердловской области по состоянию на 12 июля 2021 года (коэффициент распространения инфекции - 1,24, темп прироста заболеваемости за неделю - 31,2%, охват тестированием населения методом ПЦР - 431,7 на 100 тысяч населения), в настоящее время недопустимо проведение массовых мероприятий на территории региона с участием более 500 человек", - говорится в сообщении.По данным оперативного штаба Свердловской области, за сутки в регионе выявлено 459 новых случая COVID-19. Общее количество зафиксированных в области случаев коронавирусной инфекции составляет 98 592. Общее число летальных случаев – 4040.

https://ria.ru/20210713/khod-1741065638.html

свердловская область

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коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), свердловская область