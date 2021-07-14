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Под Псковом обнаружили массовое захоронение жертв нацистов
Под Псковом обнаружили массовое захоронение жертв нацистов - РИА Новости, 14.07.2021
Под Псковом обнаружили массовое захоронение жертв нацистов
Следственный комитет России начал проверку после обнаружения массового захоронения жертв нацистов в псковской деревне Борки, где могут покоиться тысячи людей,... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:37
2021-07-14T17:30
россия
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
псковская область
общество
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Следственный комитет России начал проверку после обнаружения массового захоронения жертв нацистов в псковской деревне Борки, где могут покоиться тысячи людей, сообщается на сайте ведомства.Его удалось найти благодаря архивной работе, проделанной местной учительницей и школьниками. Они также изучили воспоминания очевидцев.По предварительным данным, в земле могут находиться до нескольких тысяч человек, расстрелянных в период с 1941 по 1943 год немецко-фашистскими карателями и их пособниками. Сейчас на месте раскопок проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
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россия, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), псковская область, общество
14:37 14.07.2021 (обновлено: 17:30 14.07.2021)
 
Под Псковом обнаружили массовое захоронение жертв нацистов

СК начал проверку после обнаружения массового захоронения жертв нацистов в Псковской области

© СК РФСотрудники СК РФ на месте обнаружения в деревне Борки Невельского района массового захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны
Сотрудники СК РФ на месте обнаружения в деревне Борки Невельского района массового захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны
© СК РФ
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Следственный комитет России начал проверку после обнаружения массового захоронения жертв нацистов в псковской деревне Борки, где могут покоиться тысячи людей, сообщается на сайте ведомства.
Его удалось найти благодаря архивной работе, проделанной местной учительницей и школьниками. Они также изучили воспоминания очевидцев.
По предварительным данным, в земле могут находиться до нескольких тысяч человек, расстрелянных в период с 1941 по 1943 год немецко-фашистскими карателями и их пособниками.
Сейчас на месте раскопок проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Следователи на месте захоронения жертв нацистов в ростовском Сальске
12 июля, 11:14
СК начал работу в Сальске на месте массового захоронения жертв нацистов
 
РоссияБез срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Псковская областьОбщество
 
 
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