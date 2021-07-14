https://ria.ru/20210714/zakhoronenie-1741235233.html

Под Псковом обнаружили массовое захоронение жертв нацистов

Под Псковом обнаружили массовое захоронение жертв нацистов - РИА Новости, 14.07.2021

Под Псковом обнаружили массовое захоронение жертв нацистов

Следственный комитет России начал проверку после обнаружения массового захоронения жертв нацистов в псковской деревне Борки, где могут покоиться тысячи людей,... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T14:37

2021-07-14T14:37

2021-07-14T17:30

россия

без срока давности

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

псковская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741238997_0:2:848:479_1920x0_80_0_0_a552585af0ced094d6bea7a0c854c5b1.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Следственный комитет России начал проверку после обнаружения массового захоронения жертв нацистов в псковской деревне Борки, где могут покоиться тысячи людей, сообщается на сайте ведомства.Его удалось найти благодаря архивной работе, проделанной местной учительницей и школьниками. Они также изучили воспоминания очевидцев.По предварительным данным, в земле могут находиться до нескольких тысяч человек, расстрелянных в период с 1941 по 1943 год немецко-фашистскими карателями и их пособниками. Сейчас на месте раскопок проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20210712/salsk-1740886916.html

россия

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), псковская область, общество