https://ria.ru/20210714/yorke-1741096000.html

Том Йорк выпустил мрачный ремикс песни Radiohead

Том Йорк выпустил мрачный ремикс песни Radiohead - РИА Новости, 14.07.2021

Том Йорк выпустил мрачный ремикс песни Radiohead

Том Йорк представил ремикс песни "Creep" Radiohead, сообщает NME. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T01:08

2021-07-14T01:08

2021-07-14T01:08

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radiohead

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Том Йорк представил ремикс песни "Creep" Radiohead, сообщает NME. Музыкант ощутимо замедлил акустическую версию композиции, увеличив ее продолжительность с четырех до девяти минут. Также он добавил к гитарной партии звучание синтезатора. Йорк создал ремикс "Creep" для фэшн-шоу японского модельера Дзюна Такахаси. Премьера трека состоялась на презентации новой коллекции дизайнера в марте. Однако только сейчас музыкант опубликовал песню и видео к ней на своей странице в YouTube. Над роликом работал Такахаси. В клипе показан рисунок комнаты, по которому вверх и вниз скользит камера. Некоторые объекты на изображении двигаются. В кадре появляются фигура плюшевого медведя, стол, лампа, похожая на осовремененное туловище фарфорового лебедя из советских времен, непропорционально большая жестяная банка. В одной из стен есть нора наподобие двери в мышиной из мультфильмов. Однако из нее появляется далеко не трогательная зверушка, а сюрреалистичное создание, отдаленно напоминающее коня. За ним выскакивает еще одно необычное существо.Том Йорк написал "Creep" в 1987 и исполнял ее на акустической гитаре. В 1992 композиция стала дебютным синглом группы Radiohead, лидером которой он был. "Тому Йорку следовало бы сотрудничать с Radiohead почаще", "Эта коллаборация была весьма неожиданной", "Мне кажется, Том Йорк мог бы стать прекрасным вокалистом в Radiohead, почему бы ему не присоединиться к группе", — иронизируют пользователи в комментариях к видео.

https://ria.ru/20190623/1555819249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, radiohead