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Боевые реактивные пусковые установки "Катюши"

Боевые реактивные пусковые установки "Катюши" - РИА Новости, 14.07.2021

Боевые реактивные пусковые установки "Катюши"

"Катюша" – неофициальное название советских боевых машин реактивной артиллерии БМ-8 (калибр снаряда 82 мм), БМ-13 (132 мм) и БМ-31 (300 мм), которые применялись РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T08:06

2021-07-14T08:06

2021-07-14T08:06

россия

катюша (оружие)

справки

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"Катюша" – неофициальное название советских боевых машин реактивной артиллерии БМ-8 (калибр снаряда 82 мм), БМ-13 (132 мм) и БМ-31 (300 мм), которые применялись в ходе Великой Отечественной войны (1941-1945). Существует несколько версий происхождения этого названия, наиболее вероятное из них связано с заводской маркой "К" завода изготовителя первых боевых машин БМ-13 (Воронежский завод им. Коминтерна), а также с популярной в то время одноименной песней (музыка Матвея Блантера, слова Михаила Исаковского). "Катюша" стала первой отечественной мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня (РСЗО), которая включала в себя реактивные снаряды (РС), пусковые установки (ПУ), приборы управления стрельбой и транспортные средства. Самоходные пусковые установки на автомобилях получили обозначение боевых машин (БМ) реактивной артиллерии. Многозарядность РСЗО определяла возможность одновременного поражения целей на значительных площадях, а залповый огонь обеспечивал внезапность и высокий эффект поражающего и морального воздействия на противника. В СССР работы по созданию ракетного оружия начались в 1921 году с разработки реактивных снарядов на бездымном порохе Владимиром Артемьевым и Николаем Тихомировым в Газодинамической лаборатории. В 1927 году был создан бездымный пироксилино-тротиловый порох, а в 1928 году разработан первый реактивный снаряд (РС), который смог пролететь 1300 метров. К 1933 году появились экспериментальные образцы реактивных снарядов двух калибров – осколочный РС-82 (калибр 82 мм) и осколочно-фугасный РС-132 (132 мм), которые предназначались для вооружения самолетов. Претерпев ряд изменений, в 1937 году по результатам полигонных испытаний на вооружение советской авиации были приняты 82-мм, а в 1938 году – 132-мм реактивные снаряды. После этого на заводах началось их серийное изготовление. Параллельно в Реактивном НИИ, образованном в 1933 году на базе Газодинамической лаборатории, а в 1936 году переименованном в НИИ-3, шла работа над адаптацией РС для бесствольных артиллерийских установок. В августе 1938 года инженер Иван Гвай представил проект автономного полевого комплекса, включавшего механизированную установку с пусковыми устройствами и системой прицеливания, смонтированную на автомобиле ЗИС-5, и комплект реактивных снарядов с химическими (первоначально) или осколочно-фугасными (в окончательных вариантах, принятых на вооружение) боеголовками. Он обосновал не только конструкцию установки, но и тактику ее применения: заряженная установка скрытно занимает боевую позицию, время подготовки к стрельбе составляет три-четыре минуты, длительность залпа – несколько секунд. Сразу после стрельбы установка немедленно покидает позицию и становится неуязвимой для ответного огневого удара противника. Таким образом, получилась маневренная, быстроходная боевая машина, способная вести одиночный, групповой и залповый огонь. Испытания первых двух самоходных пусковых установок, изготовленных в НИИ в начале декабря того же года, выявили у них много недостатков. К лету 1939 года в НИИ-3 был разработан новый 132-мм осколочно-фугасный снаряд, получивший официальное название "М-13", а к ноябрю того же года создана реактивная система залпового огня новой конструкции. 25 декабря 1939 года реактивный снаряд М-13 и пусковая установка, позднее получившая название "Боевая машина 13" (БМ-13), были одобрены Артиллерийским управлением Красной Армии. В 1940 году была изготовлена первая опытная партия БМ-13, предназначенная для всесторонних полигонных испытаний. Пусковая установка монтировалась на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости ЗИС-6 и представляла собою 16-зарядную пусковую установку, в которой восемь парных направляющих желобкового типа размещались вдоль оси автомобиля, а стрельба велась через кабину водителя. Устойчивость автомобиля увеличивалась введением опорных домкратов. Заряжание установки производилось с заднего конца направляющих, что позволяло ускорить заряжание. Установка имела поворотный и подъемный механизмы простейшей конструкции. Для точного наведения пусковой установки в горизонтальной плоскости был приспособлен артиллерийский прицел и панорама от 122-мм гаубицы образца 1938 года. Стекла кабины закрывались броневыми откидными щитами. Напротив сиденья командира боевой машины на передней панели был смонтирован пульт управления огнем, от которого шли провода к специальному аккумулятору и к каждой направляющей. Залп установки состоял из 16 снарядов, которые можно было выпустить за 7-10 секунд. Дальность полета реактивного снаряда М-13 (массой 42 килограмм) достигала 8470 метров. Время перевода пусковой установки из походного в боевое положение составляло две-три минуты. Угол вертикального обстрела находился в пределах от 4° до 45°, а угол горизонтального обстрела составлял 20°. Конструкция пусковой установки допускала ее передвижение в заряженном состоянии с довольно высокой скоростью (до 40 километров в час) и быстрое развертывание на огневой позиции, что способствовало нанесению внезапных ударов по противнику. Экипаж БМ-13 состоял из пяти-семи человек (командир, наводчик, заряжающие, подносчики снарядов). 21 июня 1941 года после осмотра образцов ракетного оружия Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин принял решение о развертывании серийного производства реактивных снарядов М-13 и пусковой установки БМ-13 и о начале формирования ракетных войсковых частей. Уже 26 июня на заводе им. Коминтерна в Воронеже приступили к производству боевых машин реактивной артиллерии, а с 26 июля их начал выпускать московский завод "Компрессор". В связи с тем, что БМ-13 войсковых испытаний не проходила, было принято решение о формировании 1-й отдельной экспериментальной батареи, и направлении ее на фронт с целью всесторонней проверки боевой эффективности нового оружия. Ее создание началось 28 июня 1941 года. На вооружение батареи передали семь опытных пусковых установок БМ-13, а также одну 122-мм гаубицу образца 1938 года в качестве пристрелочного орудия (в дальнейшем от них отказались). Командиром был назначен слушатель Артиллерийской академии имени Ф.Э. Дзержинского (ныне Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого) капитан Иван Флеров. 4 июля батарея Флерова вошла в состав 20-й армии Западного фронта, занимавшей оборону по реке Днепр в районе города Орши (Витебская область, Белоруссия). В ночь на 14 июля немецкие части захватили Оршу. Положение для советских войск на этом направлении сложилось очень тяжелым, необходимо было задержать наступление врага хотя бы на сутки для организации обороны на новом рубеже. На станции Орша скопилось много немецких эшелонов с войсками, техникой, боеприпасами, горючим. 14 июля батарея Флерова развернулась на огневой позиции в пяти-шести километрах и произвела первый залп одновременно из всех пусковых установок БМ-13. В результате мощного огневого удара одновременно 112 осколочно-фугасными и зажигательными реактивными снарядами над станцией разлилось бушующее море огня. Потери противника в живой силе и технике были велики. Через полтора часа батарея Флерова произвела второй залп по переправе через реку Оршицу. В результате переправа противника была сорвана, развить успех на этом направлении ему не удалось. Первый опыт применения нового ракетного оружия показал его высокую боевую эффективность, что явилось одной из причин быстрейшего его ввода в строй и оснащения им сухопутных войск. К сентябрю было создано еще семь батарей, а в августе 1941 года Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение о сформировании восьми полков реактивной артиллерии, вооруженных боевыми установками БМ-8 (принятыми на вооружении в начале августа) и БМ-13. Уже к осени 1941 года в Красной Армии имелось 45 дивизионов трехбатарейного состава (по четыре пусковых установки в батарее). Исключительная эффективность действий батарей реактивной артиллерии способствовала быстрому наращиванию темпов производства реактивного вооружения. Перестройка промышленности, связанная с выпуском ракетного оружия, была осуществлена в короткие сроки, к его производству привлекли большое число предприятий (уже в июле-августе 1941 года – 214 заводов), что обеспечило поступление в войска этой боевой техники. В августе-сентябре 1941 года было развернуто серийное производство боевых установок БМ-8 с 82-миллиметровыми реактивными снарядами. Одновременно с развертыванием производства были продолжены работы по созданию новых и совершенствованию имевшихся образцов реактивных снарядов и пусковых установок. В 1943 году была разработана улучшенная модификация БМ-13Н. Ее создание позволило упростить конструкцию отдельных узлов и деталей, повысить технологичность их производства, а также удешевить стоимость. Все узлы установки стали универсальными. Усовершенствованный подъемный и поворотный механизмы ускорили наведение установки на цель. В апреле 1944 года для БМ-13 появились новые 132-мм реактивные снаряды улучшенной кучности М-13УК с дальностью стрельбы 7900 метров. Рассеивание снарядов М-13УК уменьшилось в три раза. Кроме того, в апреле 1944 года были созданы самоходные пусковые БМ-31-12 (12 направляющих сотового типа) на трехосных машинах повышенной проходимости для стрельбы 300-мм фугасным снарядом М-31 (масса 92,5 килограмма, дальность стрельбы 4,3 километра). В период с июля 1941 года по декабрь 1944 года было изготовлено свыше 10 тысяч БМ "Катюша" и более 12 миллионов штук реактивных снарядов к ним всех калибров. Первые БМ создавались на базе отечественных шасси, затем – на "ленд-лизовских" грузовиках фирмы "Студебеккер" (Studebaker US6). Созданные с началом войны в составе Вооруженных сил СССР специальные войска для боевого применения ракетного оружия сначала именовались гвардейскими минометными частями (ГМЧ), а впоследствии – реактивной артиллерией. Первой организационной формой ГМЧ стали отдельные батареи и дивизионы. К концу войны реактивная артиллерия имела 40 отдельных дивизионов (38 М-13 и 2 М-8), 115 полков (96 М-13 и 19 М-8), 40 отдельных бригад (27 М-31 и 13 М-31-12) и семь дивизий – всего 519 дивизионов, в которых насчитывалось свыше трех тысяч боевых машин. Легендарные "Катюши" во время войны участвовали во всех крупных наступательных и оборонительных операциях. Судьба же первой отдельной экспериментальной батареи оборвалась в начале октября 1941 года. После боевого крещения под Оршей батарея успешно действовала в боях под Рудней, Смоленском, Ельней, Рославлем и Спас-Деменском. Германское командование поставило задачу захватить образец этого вида оружия. В начале октября 1941 года в составе попавшей в окружение группировки войск Западного фронта батарея оказалась в тылу германских войск. При движении к линии фронта она в ночь на 7 октября попала в засаду врага у деревни Богатырь Смоленской области. Большая часть личного состава погибла в неравном бою. Израсходовав весь боезапас и будучи раненным, Флеров отдал приказ об уничтожении боевых установок (секретная техника имела средство подрыва) и сам погиб при подрыве одной из машин. Секреты реактивной артиллерии не были раскрыты врагом, но легендарный комбат и остальные бойцы, до конца с честью выполнившие свой долг, долгие годы считались "без вести пропавшими". В начале 1960-х годов поисковиками было обнаружено место последнего боя батареи. Факты, доложенные командованию о последнем бое, были проверены и подтвердились. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 ноября 1963 года капитан Иван Флеров был посмертно награжден орденом Отечественной войны І степени. Указом Президента РФ от 21 июня 1995 за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне ему было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Приказом министра обороны РФ от 5 марта 1998 года капитан Флеров зачислен навечно в списки командного факультета Военной академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого. В честь подвига батареи сооружены памятники в городах Орша, Рудня, на Соловьевской переправе через Днепр и на месте последнего боя батареи. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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россия, катюша (оружие), справки