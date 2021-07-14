https://ria.ru/20210714/vaktsina-1741256717.html
Вакцина от коронавируса защитит от тяжелых осложнений, заявил Мурашко
Вакцина от коронавируса защитит от тяжелых осложнений, заявил Мурашко - РИА Новости, 14.07.2021
Вакцина от коронавируса защитит от тяжелых осложнений, заявил Мурашко
Вакцина от коронавируса эффективно защищает от тяжелых осложнений, после вакцинации заболели не более 2,5% граждан, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:34
2021-07-14T16:34
2021-07-14T17:06
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коронавирус covid-19
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михаил мурашко
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коронавирус в россии
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Москва, 14 июл - РИА Новости. Вакцина от коронавируса эффективно защищает от тяжелых осложнений, после вакцинации заболели не более 2,5% граждан, рассказал в интервью РИА Новости глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них – в период формирования иммунитета, который длится 2-3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины", - сказал Мурашко.Читайте полный текст интервью Михаила Мурашко>>
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество, коронавирус в россии, здоровье - общество
16:34 14.07.2021 (обновлено: 17:06 14.07.2021)
Вакцина от коронавируса защитит от тяжелых осложнений, заявил Мурашко
Мурашко заявил, что после прививки от COVID-19 заболели не более 2,5% вакцинировавшихся