https://ria.ru/20210714/vaktsina-1741256717.html

Вакцина от коронавируса защитит от тяжелых осложнений, заявил Мурашко

Вакцина от коронавируса защитит от тяжелых осложнений, заявил Мурашко - РИА Новости, 14.07.2021

Вакцина от коронавируса защитит от тяжелых осложнений, заявил Мурашко

Вакцина от коронавируса эффективно защищает от тяжелых осложнений, после вакцинации заболели не более 2,5% граждан, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:34

2021-07-14T16:34

2021-07-14T17:06

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Москва, 14 июл - РИА Новости. Вакцина от коронавируса эффективно защищает от тяжелых осложнений, после вакцинации заболели не более 2,5% граждан, рассказал в интервью РИА Новости глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них – в период формирования иммунитета, который длится 2-3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины", - сказал Мурашко.Читайте полный текст интервью Михаила Мурашко>>

https://ria.ru/20210714/vaktsinatsiya-1741261932.html

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2021

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