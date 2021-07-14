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https://ria.ru/20210714/vaktsina-1741236821.html
Посол рассказал, как идет процесс взаимной регистрации вакцин с Китаем
Посол рассказал, как идет процесс взаимной регистрации вакцин с Китаем - РИА Новости, 14.07.2021
Посол рассказал, как идет процесс взаимной регистрации вакцин с Китаем
Государственная регистрация вакцин сложная процедура, поэтому для взаимного признания вакцин требуется достаточно много времени, Россия и Китай еще не завершили РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:51
2021-07-14T15:06
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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андрей денисов
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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Государственная регистрация вакцин сложная процедура, поэтому для взаимного признания вакцин требуется достаточно много времени, Россия и Китай еще не завершили этот процесс, но перспективы его завершения уже просматриваются, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Китае Андрей Денисов."Теперь по вопросу признания вакцин. Если быть точным, то надо говорить о двух вещах: о государственной регистрации и взаимном признании сертификатов о вакцинации или кодов здоровья или других вариантов. Что касается государственной регистрации вакцин, то это процесс довольно серьезный, многомерный и не быстрый. Здесь мы тоже с китайскими коллегами сотрудничаем и достаточно далеко продвинулись в этом сотрудничестве", - сказал Денисов.Он рассказал, что сейчас идут переговоры о локализации в Китае производства российской вакцины "Спутник V", однако даже начало производства не означает регистрацию, подчеркнул он."…Потому что для регистрации вакцин требуется проведение масштабных клинических испытаний, а в Китае провести клинические испытания невозможно по понятным причинам. Страна здоровая. Здесь нет контингента, на котором можно было в добровольном порядке проверить эти вакцины. Так что я бы сказал так: процесс идет, пока еще не завершен, но определенные перспективы его завершения в недалеком будущем уже просматриваются", - сказал глава российской дипмиссии.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210601/vaktsina-1735099852.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, андрей денисов, китай, общество, в мире
14:51 14.07.2021 (обновлено: 15:06 14.07.2021)
 
Посол рассказал, как идет процесс взаимной регистрации вакцин с Китаем

Посол России Денисов заявил о перспективе завершения взаимной регистрации вакцин с Китаем

© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Государственная регистрация вакцин сложная процедура, поэтому для взаимного признания вакцин требуется достаточно много времени, Россия и Китай еще не завершили этот процесс, но перспективы его завершения уже просматриваются, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Китае Андрей Денисов.
"Теперь по вопросу признания вакцин. Если быть точным, то надо говорить о двух вещах: о государственной регистрации и взаимном признании сертификатов о вакцинации или кодов здоровья или других вариантов. Что касается государственной регистрации вакцин, то это процесс довольно серьезный, многомерный и не быстрый. Здесь мы тоже с китайскими коллегами сотрудничаем и достаточно далеко продвинулись в этом сотрудничестве", - сказал Денисов.
Он рассказал, что сейчас идут переговоры о локализации в Китае производства российской вакцины "Спутник V", однако даже начало производства не означает регистрацию, подчеркнул он.
"…Потому что для регистрации вакцин требуется проведение масштабных клинических испытаний, а в Китае провести клинические испытания невозможно по понятным причинам. Страна здоровая. Здесь нет контингента, на котором можно было в добровольном порядке проверить эти вакцины. Так что я бы сказал так: процесс идет, пока еще не завершен, но определенные перспективы его завершения в недалеком будущем уже просматриваются", - сказал глава российской дипмиссии.
Читайте полный текст интервью >>>
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 14:44Распространение коронавируса
Титов призвал Россию и Китай к взаимному признанию вакцин
 
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