https://ria.ru/20210714/vaktsina-1741236821.html

Посол рассказал, как идет процесс взаимной регистрации вакцин с Китаем

Посол рассказал, как идет процесс взаимной регистрации вакцин с Китаем - РИА Новости, 14.07.2021

Посол рассказал, как идет процесс взаимной регистрации вакцин с Китаем

Государственная регистрация вакцин сложная процедура, поэтому для взаимного признания вакцин требуется достаточно много времени, Россия и Китай еще не завершили РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T14:51

2021-07-14T14:51

2021-07-14T15:06

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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Государственная регистрация вакцин сложная процедура, поэтому для взаимного признания вакцин требуется достаточно много времени, Россия и Китай еще не завершили этот процесс, но перспективы его завершения уже просматриваются, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Китае Андрей Денисов."Теперь по вопросу признания вакцин. Если быть точным, то надо говорить о двух вещах: о государственной регистрации и взаимном признании сертификатов о вакцинации или кодов здоровья или других вариантов. Что касается государственной регистрации вакцин, то это процесс довольно серьезный, многомерный и не быстрый. Здесь мы тоже с китайскими коллегами сотрудничаем и достаточно далеко продвинулись в этом сотрудничестве", - сказал Денисов.Он рассказал, что сейчас идут переговоры о локализации в Китае производства российской вакцины "Спутник V", однако даже начало производства не означает регистрацию, подчеркнул он."…Потому что для регистрации вакцин требуется проведение масштабных клинических испытаний, а в Китае провести клинические испытания невозможно по понятным причинам. Страна здоровая. Здесь нет контингента, на котором можно было в добровольном порядке проверить эти вакцины. Так что я бы сказал так: процесс идет, пока еще не завершен, но определенные перспективы его завершения в недалеком будущем уже просматриваются", - сказал глава российской дипмиссии.Читайте полный текст интервью >>>

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