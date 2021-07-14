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Посол России в Пекине рассказал, почему привился китайской вакциной

Посол России в Пекине рассказал, почему привился китайской вакциной - РИА Новости, 14.07.2021

Посол России в Пекине рассказал, почему привился китайской вакциной

Посол России в Китае Андрей Денисов рассказал, что привился китайской вакциной, чтобы облегчить возвращение в Китай после выезда в Москву, однако, несмотря на... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T14:26

2021-07-14T14:26

2021-07-14T15:07

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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Посол России в Китае Андрей Денисов рассказал, что привился китайской вакциной, чтобы облегчить возвращение в Китай после выезда в Москву, однако, несмотря на это, все равно проходил трехнедельный карантин по прилете."Во-первых я сделал это сугубо добровольно, и не я один. Во-вторых, я уже в начале года сам для себя прорабатывал вместе со своими руководителями выезд в Москву и вакцину сделал в целях собственной безопасности, я вполне доверяю китайской вакцине. Sinopharm - это главная китайская вакцина, как наш Sputnik. Во-вторых, я рассчитывал, что это в какой-то мере, если не облегчит, потому что это невозможно, то хотя бы создаст благоприятный фон для последующего возвращения к основному месту работы. Потому что для обладателей дипломатических и служебных паспортов въезд в Китай не закрыт", - рассказал Денисов в интервью РИА Новости.По словам главы российской дипмиссии, это был главный мотив. Посол рассказал, что в странах, где есть свои разработки, как минимум, разрешено делать местные прививки на сугубо добровольной основе."У нас здесь несколько десятков наших коллег, которые сделали прививки в Китае китайской вакциной, но только те, кому это реально нужно. Мы все знаем, что в Китае болезни нет, и если находишься в Китае и нет плана выезда домой, то вакцинироваться нет никакой необходимости, а вот если есть, - то нужно. Это дело сугубо добровольное, каких-либо негативных последствий, в том числе и я, не испытали", - рассказал Денисов.Однако несмотря на то, что у посла есть официальный сертификат о вакцинации китайским препаратом, по прилете ему, в соответствии с правилами въезда в Китай, пришлось пройти трехнедельный карантин."Могу сказать совершенно ответственно, что никакого различия между въезжающими сюда гражданами Китая и иностранцами нет. Более того, никаких даже мельчайших привилегий и преимуществ тем, кто сделал китайскую вакцину, тоже не предусмотрено", - подчеркнул Денисов.Он рассказал, что когда весной этого года на очень короткое время выезжал в Москву и возвращался обратно, "прошел через все эти барьеры"."Как у себя в стране прошел несколько тестирований, чтобы попасть на самолет, и потом здесь по прилете проходил на общих основаниях трехнедельную карантинную проверку несмотря на то, что, как вы говорите, у меня есть официальный документ с красной печатью о китайской вакцине и все необходимые данные медицинского тестирования", - рассказал глава российской дипмиссии.Российский посол призвал с пониманием отнестись к существующим правилам в Китае, где "дотошно относятся к пресечению малейшей возможности проникновения инфекции на территорию страны с населением почти полтора миллиарда человек".Читайте полный текст интервью с Андреем Денисовым >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/koronavirus-1741088945.html

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