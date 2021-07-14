https://ria.ru/20210714/vaktsina-1741233392.html
Посол России в Пекине рассказал, почему привился китайской вакциной
Посол России в Пекине рассказал, почему привился китайской вакциной - РИА Новости, 14.07.2021
Посол России в Пекине рассказал, почему привился китайской вакциной
Посол России в Китае Андрей Денисов рассказал, что привился китайской вакциной, чтобы облегчить возвращение в Китай после выезда в Москву, однако, несмотря на... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:26
2021-07-14T14:26
2021-07-14T15:07
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
андрей денисов
москва
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741207430_0:78:3007:1769_1920x0_80_0_0_1b0e203f63312a505868a221e293a3be.jpg
ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Посол России в Китае Андрей Денисов рассказал, что привился китайской вакциной, чтобы облегчить возвращение в Китай после выезда в Москву, однако, несмотря на это, все равно проходил трехнедельный карантин по прилете."Во-первых я сделал это сугубо добровольно, и не я один. Во-вторых, я уже в начале года сам для себя прорабатывал вместе со своими руководителями выезд в Москву и вакцину сделал в целях собственной безопасности, я вполне доверяю китайской вакцине. Sinopharm - это главная китайская вакцина, как наш Sputnik. Во-вторых, я рассчитывал, что это в какой-то мере, если не облегчит, потому что это невозможно, то хотя бы создаст благоприятный фон для последующего возвращения к основному месту работы. Потому что для обладателей дипломатических и служебных паспортов въезд в Китай не закрыт", - рассказал Денисов в интервью РИА Новости.По словам главы российской дипмиссии, это был главный мотив. Посол рассказал, что в странах, где есть свои разработки, как минимум, разрешено делать местные прививки на сугубо добровольной основе."У нас здесь несколько десятков наших коллег, которые сделали прививки в Китае китайской вакциной, но только те, кому это реально нужно. Мы все знаем, что в Китае болезни нет, и если находишься в Китае и нет плана выезда домой, то вакцинироваться нет никакой необходимости, а вот если есть, - то нужно. Это дело сугубо добровольное, каких-либо негативных последствий, в том числе и я, не испытали", - рассказал Денисов.Однако несмотря на то, что у посла есть официальный сертификат о вакцинации китайским препаратом, по прилете ему, в соответствии с правилами въезда в Китай, пришлось пройти трехнедельный карантин."Могу сказать совершенно ответственно, что никакого различия между въезжающими сюда гражданами Китая и иностранцами нет. Более того, никаких даже мельчайших привилегий и преимуществ тем, кто сделал китайскую вакцину, тоже не предусмотрено", - подчеркнул Денисов.Он рассказал, что когда весной этого года на очень короткое время выезжал в Москву и возвращался обратно, "прошел через все эти барьеры"."Как у себя в стране прошел несколько тестирований, чтобы попасть на самолет, и потом здесь по прилете проходил на общих основаниях трехнедельную карантинную проверку несмотря на то, что, как вы говорите, у меня есть официальный документ с красной печатью о китайской вакцине и все необходимые данные медицинского тестирования", - рассказал глава российской дипмиссии.Российский посол призвал с пониманием отнестись к существующим правилам в Китае, где "дотошно относятся к пресечению малейшей возможности проникновения инфекции на территорию страны с населением почти полтора миллиарда человек".Читайте полный текст интервью с Андреем Денисовым >>
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/koronavirus-1741088945.html
москва
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741207430_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_9fcbd320b662f029e4bdad8afe9384ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей денисов, москва, китай, в мире
14:26 14.07.2021 (обновлено: 15:07 14.07.2021)
Посол России в Пекине рассказал, почему привился китайской вакциной
Посол в Пекине Денисов заявил, что привился китайской вакциной из-за работы
ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости.
Посол России в Китае Андрей Денисов
рассказал, что привился китайской вакциной, чтобы облегчить возвращение в Китай после выезда в Москву, однако, несмотря на это, все равно проходил трехнедельный карантин по прилете.
"Во-первых я сделал это сугубо добровольно, и не я один. Во-вторых, я уже в начале года сам для себя прорабатывал вместе со своими руководителями выезд в Москву и вакцину сделал в целях собственной безопасности, я вполне доверяю китайской вакцине. Sinopharm - это главная китайская вакцина, как наш Sputnik. Во-вторых, я рассчитывал, что это в какой-то мере, если не облегчит, потому что это невозможно, то хотя бы создаст благоприятный фон для последующего возвращения к основному месту работы. Потому что для обладателей дипломатических и служебных паспортов въезд в Китай не закрыт", - рассказал Денисов в интервью РИА Новости.
По словам главы российской дипмиссии, это был главный мотив. Посол рассказал, что в странах, где есть свои разработки, как минимум, разрешено делать местные прививки на сугубо добровольной основе.
"У нас здесь несколько десятков наших коллег, которые сделали прививки в Китае
китайской вакциной, но только те, кому это реально нужно. Мы все знаем, что в Китае болезни нет, и если находишься в Китае и нет плана выезда домой, то вакцинироваться нет никакой необходимости, а вот если есть, - то нужно. Это дело сугубо добровольное, каких-либо негативных последствий, в том числе и я, не испытали", - рассказал Денисов.
Однако несмотря на то, что у посла есть официальный сертификат о вакцинации китайским препаратом, по прилете ему, в соответствии с правилами въезда в Китай, пришлось пройти трехнедельный карантин.
"Могу сказать совершенно ответственно, что никакого различия между въезжающими сюда гражданами Китая и иностранцами нет. Более того, никаких даже мельчайших привилегий и преимуществ тем, кто сделал китайскую вакцину, тоже не предусмотрено", - подчеркнул Денисов.
Он рассказал, что когда весной этого года на очень короткое время выезжал в Москву
и возвращался обратно, "прошел через все эти барьеры".
"Как у себя в стране прошел несколько тестирований, чтобы попасть на самолет, и потом здесь по прилете проходил на общих основаниях трехнедельную карантинную проверку несмотря на то, что, как вы говорите, у меня есть официальный документ с красной печатью о китайской вакцине и все необходимые данные медицинского тестирования", - рассказал глава российской дипмиссии.
Российский посол призвал с пониманием отнестись к существующим правилам в Китае, где "дотошно относятся к пресечению малейшей возможности проникновения инфекции на территорию страны с населением почти полтора миллиарда человек".