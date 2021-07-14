Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210714/vaktsina-1741233392.html
Посол России в Пекине рассказал, почему привился китайской вакциной
Посол России в Пекине рассказал, почему привился китайской вакциной - РИА Новости, 14.07.2021
Посол России в Пекине рассказал, почему привился китайской вакциной
Посол России в Китае Андрей Денисов рассказал, что привился китайской вакциной, чтобы облегчить возвращение в Китай после выезда в Москву, однако, несмотря на... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:26
2021-07-14T15:07
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
андрей денисов
москва
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741207430_0:78:3007:1769_1920x0_80_0_0_1b0e203f63312a505868a221e293a3be.jpg
ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Посол России в Китае Андрей Денисов рассказал, что привился китайской вакциной, чтобы облегчить возвращение в Китай после выезда в Москву, однако, несмотря на это, все равно проходил трехнедельный карантин по прилете."Во-первых я сделал это сугубо добровольно, и не я один. Во-вторых, я уже в начале года сам для себя прорабатывал вместе со своими руководителями выезд в Москву и вакцину сделал в целях собственной безопасности, я вполне доверяю китайской вакцине. Sinopharm - это главная китайская вакцина, как наш Sputnik. Во-вторых, я рассчитывал, что это в какой-то мере, если не облегчит, потому что это невозможно, то хотя бы создаст благоприятный фон для последующего возвращения к основному месту работы. Потому что для обладателей дипломатических и служебных паспортов въезд в Китай не закрыт", - рассказал Денисов в интервью РИА Новости.По словам главы российской дипмиссии, это был главный мотив. Посол рассказал, что в странах, где есть свои разработки, как минимум, разрешено делать местные прививки на сугубо добровольной основе."У нас здесь несколько десятков наших коллег, которые сделали прививки в Китае китайской вакциной, но только те, кому это реально нужно. Мы все знаем, что в Китае болезни нет, и если находишься в Китае и нет плана выезда домой, то вакцинироваться нет никакой необходимости, а вот если есть, - то нужно. Это дело сугубо добровольное, каких-либо негативных последствий, в том числе и я, не испытали", - рассказал Денисов.Однако несмотря на то, что у посла есть официальный сертификат о вакцинации китайским препаратом, по прилете ему, в соответствии с правилами въезда в Китай, пришлось пройти трехнедельный карантин."Могу сказать совершенно ответственно, что никакого различия между въезжающими сюда гражданами Китая и иностранцами нет. Более того, никаких даже мельчайших привилегий и преимуществ тем, кто сделал китайскую вакцину, тоже не предусмотрено", - подчеркнул Денисов.Он рассказал, что когда весной этого года на очень короткое время выезжал в Москву и возвращался обратно, "прошел через все эти барьеры"."Как у себя в стране прошел несколько тестирований, чтобы попасть на самолет, и потом здесь по прилете проходил на общих основаниях трехнедельную карантинную проверку несмотря на то, что, как вы говорите, у меня есть официальный документ с красной печатью о китайской вакцине и все необходимые данные медицинского тестирования", - рассказал глава российской дипмиссии.Российский посол призвал с пониманием отнестись к существующим правилам в Китае, где "дотошно относятся к пресечению малейшей возможности проникновения инфекции на территорию страны с населением почти полтора миллиарда человек".Читайте полный текст интервью с Андреем Денисовым &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/koronavirus-1741088945.html
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741207430_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_9fcbd320b662f029e4bdad8afe9384ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей денисов, москва, китай, в мире
14:26 14.07.2021 (обновлено: 15:07 14.07.2021)
 
Посол России в Пекине рассказал, почему привился китайской вакциной

Посол в Пекине Денисов заявил, что привился китайской вакциной из-за работы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Посол России в Китае Андрей Денисов рассказал, что привился китайской вакциной, чтобы облегчить возвращение в Китай после выезда в Москву, однако, несмотря на это, все равно проходил трехнедельный карантин по прилете.
"Во-первых я сделал это сугубо добровольно, и не я один. Во-вторых, я уже в начале года сам для себя прорабатывал вместе со своими руководителями выезд в Москву и вакцину сделал в целях собственной безопасности, я вполне доверяю китайской вакцине. Sinopharm - это главная китайская вакцина, как наш Sputnik. Во-вторых, я рассчитывал, что это в какой-то мере, если не облегчит, потому что это невозможно, то хотя бы создаст благоприятный фон для последующего возвращения к основному месту работы. Потому что для обладателей дипломатических и служебных паспортов въезд в Китай не закрыт", - рассказал Денисов в интервью РИА Новости.
По словам главы российской дипмиссии, это был главный мотив. Посол рассказал, что в странах, где есть свои разработки, как минимум, разрешено делать местные прививки на сугубо добровольной основе.
"У нас здесь несколько десятков наших коллег, которые сделали прививки в Китае китайской вакциной, но только те, кому это реально нужно. Мы все знаем, что в Китае болезни нет, и если находишься в Китае и нет плана выезда домой, то вакцинироваться нет никакой необходимости, а вот если есть, - то нужно. Это дело сугубо добровольное, каких-либо негативных последствий, в том числе и я, не испытали", - рассказал Денисов.
Однако несмотря на то, что у посла есть официальный сертификат о вакцинации китайским препаратом, по прилете ему, в соответствии с правилами въезда в Китай, пришлось пройти трехнедельный карантин.
Пункт вакцинации в ГУМе - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 04:00Сказано в эфире
Чем опасен пропуск второй дозы вакцины от коронавируса
"Могу сказать совершенно ответственно, что никакого различия между въезжающими сюда гражданами Китая и иностранцами нет. Более того, никаких даже мельчайших привилегий и преимуществ тем, кто сделал китайскую вакцину, тоже не предусмотрено", - подчеркнул Денисов.
Он рассказал, что когда весной этого года на очень короткое время выезжал в Москву и возвращался обратно, "прошел через все эти барьеры".
"Как у себя в стране прошел несколько тестирований, чтобы попасть на самолет, и потом здесь по прилете проходил на общих основаниях трехнедельную карантинную проверку несмотря на то, что, как вы говорите, у меня есть официальный документ с красной печатью о китайской вакцине и все необходимые данные медицинского тестирования", - рассказал глава российской дипмиссии.
Российский посол призвал с пониманием отнестись к существующим правилам в Китае, где "дотошно относятся к пресечению малейшей возможности проникновения инфекции на территорию страны с населением почти полтора миллиарда человек".
Читайте полный текст интервью с Андреем Денисовым >>
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ДенисовМоскваКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Москвичей предупредили о граде и грозах
08:00"Жили здесь веками": что не поделили народы Северного Кавказа
08:00"Серый кардинал" Украины. Что задумал Аваков после отставки
08:00Последний доллар: Белоруссия готовит конфискацию валюты
08:00Полоса подскока. Кому достанется одна из крупнейших авиабаз Средней Азии
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
Лента новостейМолния