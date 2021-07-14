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В Кремле заявили о политизации ситуации вокруг российских вакцин
В Кремле заявили о политизации ситуации вокруг российских вакцин - РИА Новости, 14.07.2021
В Кремле заявили о политизации ситуации вокруг российских вакцин
Москва сталкивается с политизацией, продвигая российские вакцины от коронавируса за рубежом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:24
2021-07-14T13:24
2021-07-14T14:39
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Москва сталкивается с политизацией, продвигая российские вакцины от коронавируса за рубежом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В Кремле расценивают это крайне негативно.При этом некоторые страны, напротив, обвиняют Россию в политизированном подходе, продолжил Песков. Он подчеркнул, что такие выпады не имеют ничего общего с реальным положением дел.На прошлой неделе госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон призвал страны ЕС не признавать российские и китайские препараты для профилактики COVID-19.В Кремле на это ответили, что дискриминация вакцин и их производителей неприемлема в демократическом обществе. В Москве убеждены, что российскую вакцину признают в Европе, если этот вопрос будут решать без "предубеждений политического или лоббистского характера".В свою очередь, в МИД назвали слова Бона "гибридом расизма, имперского гегемонизма и неонацизма".
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, в мире
13:24 14.07.2021 (обновлено: 14:39 14.07.2021)
В Кремле заявили о политизации ситуации вокруг российских вакцин
Песков заявил, что Россия сталкивается с политизацией ситуации вокруг вакцин от коронавируса