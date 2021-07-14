https://ria.ru/20210714/vagony-1741308761.html
В Забайкалье более 30 грузовых вагонов сошли с рельсов
В Забайкалье более 30 грузовых вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 15.07.2021
В Забайкалье более 30 грузовых вагонов сошли с рельсов
Вагоны двух грузовых поездов сошли с рельсов на перегоне "Урюм – Нанагры" в Забайкальском крае, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-14T23:54
2021-07-14T23:54
2021-07-15T05:20
россия
забайкальская железная дорога
могочинский район
забайкальский край
происшествия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вагоны двух грузовых поездов сошли с рельсов на перегоне "Урюм – Нанагры" в Забайкальском крае, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Инцидент произошел в Могочинском районе Забайкальской железной дороги."Сход 34 вагонов (предварительно опасных грузов нет, состав уточняется) двух грузовых поездов №2517 (всего 55 вагонов) и №2300 (всего 64 вагона)", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате повреждено железнодорожное полотно обоих путей и опора контактной сети, к месту следуют два восстановительных поезда. Пострадавших нет."До 6.00 15 июля прогнозируется задержка в движении трех пассажирских поездов дальнего следования. Проводится информирование пассажиров", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210606/vagony-1735875626.html
https://ria.ru/20210529/tsisterny-1734732827.html
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россия, забайкальская железная дорога , могочинский район, забайкальский край, происшествия
23:54 14.07.2021 (обновлено: 05:20 15.07.2021)
В Забайкалье более 30 грузовых вагонов сошли с рельсов
В Забайкалье на перегоне Урюм – Нанагры сошли с рельсов более 30 вагонов двух грузовых поездов