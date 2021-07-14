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Туризм
https://ria.ru/20210714/turtsiya-1741219402.html
Россиян не пугает распространение штамма "дельта" в Турции
Россиян не пугает распространение штамма "дельта" в Турции - РИА Новости, 14.07.2021
Россиян не пугает распространение штамма "дельта" в Турции
Российские туристы не отказываются от путевок в Турцию, где растет число заражений штаммом "дельта", сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:59
2021-07-14T12:59
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
туристы
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские туристы не отказываются от путевок в Турцию, где растет число заражений штаммом "дельта", сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа во вторник заявил, что число случаев заражения штаммом "дельта" коронавируса COVID-19 в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750."Отказов нет. Туристы вопросов про этот штамм не задают, во всяком случае на данный момент. Что касается рекомендаций, то в подобном контексте рекомендации может давать госорган, в компетенцию которого входит оценка безопасности пребывания в той или иной стране", — сказала Ломидзе.Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, туристы, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, отдых
12:59 14.07.2021
 

Россиян не пугает распространение штамма "дельта" в Турции

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в фотобанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Sputnik / Туран Салджы
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские туристы не отказываются от путевок в Турцию, где растет число заражений штаммом "дельта", сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа во вторник заявил, что число случаев заражения штаммом "дельта" коронавируса COVID-19 в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750.
"Отказов нет. Туристы вопросов про этот штамм не задают, во всяком случае на данный момент. Что касается рекомендаций, то в подобном контексте рекомендации может давать госорган, в компетенцию которого входит оценка безопасности пребывания в той или иной стране", — сказала Ломидзе.
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
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Туризмкуда можно лететьотдых на мореКоронавирус COVID-19туристыМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТурцияОтдых
 
 
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