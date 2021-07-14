https://ria.ru/20210714/trebovaniya-1741266995.html

Мурашко призвал соблюдать требования по COVID-19 даже вакцинированным

Мурашко призвал соблюдать требования по COVID-19 даже вакцинированным - РИА Новости, 14.07.2021

Мурашко призвал соблюдать требования по COVID-19 даже вакцинированным

Даже вакцинированным от коронавируса важно выполнять все необходимые требования, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:19

2021-07-14T17:19

2021-07-14T17:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Даже вакцинированным от коронавируса важно выполнять все необходимые требования, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Важно помнить, что соблюдение защитных мер – маски, социальная дистанция – дополнительно к вакцинации снижают риск инфицирования. Поэтому даже вакцинированным важно выполнять все необходимые требования", - рассказал Мурашко.Читайте полный текст интервью Михаила Мурашко>>

https://ria.ru/20210714/vaktsinatsiya-1741261932.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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