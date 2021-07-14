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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210714/trebovaniya-1741266995.html
Мурашко призвал соблюдать требования по COVID-19 даже вакцинированным
Мурашко призвал соблюдать требования по COVID-19 даже вакцинированным - РИА Новости, 14.07.2021
Мурашко призвал соблюдать требования по COVID-19 даже вакцинированным
Даже вакцинированным от коронавируса важно выполнять все необходимые требования, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:19
2021-07-14T17:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Даже вакцинированным от коронавируса важно выполнять все необходимые требования, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Важно помнить, что соблюдение защитных мер – маски, социальная дистанция – дополнительно к вакцинации снижают риск инфицирования. Поэтому даже вакцинированным важно выполнять все необходимые требования", - рассказал Мурашко.Читайте полный текст интервью Михаила Мурашко&gt;&gt;
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
17:19 14.07.2021
 
Мурашко призвал соблюдать требования по COVID-19 даже вакцинированным

Мурашко заявил, что даже вакцинированным важно выполнять все необходимые требования по COVID-19

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Даже вакцинированным от коронавируса важно выполнять все необходимые требования, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Важно помнить, что соблюдение защитных мер – маски, социальная дистанция – дополнительно к вакцинации снижают риск инфицирования. Поэтому даже вакцинированным важно выполнять все необходимые требования", - рассказал Мурашко.
Читайте полный текст интервью Михаила Мурашко>>
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
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