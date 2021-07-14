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Мурашко призвал соблюдать требования по COVID-19 даже вакцинированным
Мурашко призвал соблюдать требования по COVID-19 даже вакцинированным - РИА Новости, 14.07.2021
Мурашко призвал соблюдать требования по COVID-19 даже вакцинированным
Даже вакцинированным от коронавируса важно выполнять все необходимые требования, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:19
2021-07-14T17:19
2021-07-14T17:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Даже вакцинированным от коронавируса важно выполнять все необходимые требования, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Важно помнить, что соблюдение защитных мер – маски, социальная дистанция – дополнительно к вакцинации снижают риск инфицирования. Поэтому даже вакцинированным важно выполнять все необходимые требования", - рассказал Мурашко.Читайте полный текст интервью Михаила Мурашко>>
https://ria.ru/20210714/vaktsinatsiya-1741261932.html
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Мурашко призвал соблюдать требования по COVID-19 даже вакцинированным
Мурашко заявил, что даже вакцинированным важно выполнять все необходимые требования по COVID-19