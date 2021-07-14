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Туризм
https://ria.ru/20210714/suzdal-1740384667.html
Город маковок и огурцов: что посмотреть и где поесть в Суздале
Город маковок и огурцов: что посмотреть и где поесть в Суздале - РИА Новости, 14.07.2021
Город маковок и огурцов: что посмотреть и где поесть в Суздале
Полтора часа на скоростной электричке из Москвы до Владимира, затем 40 минут на автобусе — и попадаешь в город, который постоянно снимают в кино. Здесь всего... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T08:00
2021-07-14T08:01
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туризм
куда поехать
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что посмотреть
туризм
суздаль
достопримечательности
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Полтора часа на скоростной электричке из Москвы до Владимира, затем 40 минут на автобусе — и попадаешь в город, который постоянно снимают в кино. Здесь всего девять тысяч местных жителей, но 60 храмов, так что маковки церквей видны почти отовсюду. Как с пользой и удовольствием провести время в Суздале, считающемся одним из самых популярных мест для поездок на выходные, — в материале РИА Новости.Город Бальзаминова"Суздаль — это путешествие в прошлое. Туристы, которые попадают в город впервые, не сразу понимают, что они уже на месте. Навигатор сообщает, что до центра всего 200 метров, а кругом маленькие одно- и двухэтажные домики и избушки. Ничего современного!" — говорит гид Галина Дашина.Главная площадь — Торговая — точно такая, как и девять веков назад. Когда-то по этой брусчатке ходили купцы и ездили кареты, а сейчас здесь проводят гулянья, с лотков продают сувениры, напитки и продукты местных марок. "Сюда стоит прийти: если не за покупками, то хотя бы за атмосферой", — отмечает туристка Ирина Овчинникова.Центральное здание — отреставрированный Гостиный двор с кафе и магазинами. В ста метрах от него сразу несколько церквей XVII и XVIII веков: Казанская, Воскресенская, Успенская, Пятницкая, Входо-Иерусалимская.В двухстах метрах от главной площади, на улице Старой, — знаменитый дом Бальзаминова под номером 13: тут снимали фильм, главную роль в котором блестяще сыграл Георгий Вицин. Этот город, застывший во времени, вообще очень любят режиссеры, так что он фигурирует во многих исторических картинах: "Андрей Рублев", "Метель", "Мой ласковый и нежный зверь", "Юность Петра", "Россия молодая". Список далеко не полный.За крепостными стенамиВ десяти минутах ходьбы от Торговой площади, в излучине реки Каменки, — кремль, защищенный рвами и земляными валами. По дороге можно заглянуть за сувенирами на Подворье мастеров.Первые деревянные укрепления тут возвели в X веке, каменные — в XVIII веке после пожара.Внутри крепостных стен — Рождественский собор, построенный в 1225 году. Часть храма разрушили, его перестраивали, но сохранили старинные фрески. Этот архитектурный памятник выделяется цветом куполов — они синие.У входа — "Золотые ворота" — выдающееся произведение русского прикладного искусства XIII века. На самом деле они из дерева, обитого медными листами. Изображения выполнены в технике "огневое золочение": покрыты сплавом драгоценного метала со ртутью, объясняет гид Александр Малофеев. На створках — сюжеты из жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.В архиерейских палатах XVI-XVII веков теперь музей. В восьми залах — краеведческий с предметами быта жителей города: посудой, монетами, украшениями, а также постоянная выставка старинных икон. Есть и временные экспозиции: до 5 сентября — "Два колеса", посвященная дорожным и спортивным мотоциклам.За кремлем и КаменкойСправа от пешеходного моста через Каменку — небольшой причал, откуда ежедневно с 12:00 до 19:00 каждый час отправляются на прогулку на речном трамвайчике. Посмотреть на город с воды нужно обязательно, экскурсия длится 45 минут и стоит 700 рублей.Слева от моста — Музей деревянного зодчества, куда со всей Владимирской области свезли 18 архитектурных памятников, созданных мастерами-плотниками. Говорят, практически без гвоздей, одним топором. Тут воссоздали целое село: церковь, часовня, дома, мельницы, амбары. Билет — 400 рублей.Еще город можно осмотреть из окна кареты: десятиминутная поездка обойдется в тысячу рублей. Прогулка по монастырямМонастыри Суздаля — отдельная история. До Ризоположенского женского — 15 минут пешком от Торговой площади по главной улице Ленина. Эта обитель — одна из древнейших в России — основана в 1207 году."Поднимитесь на Преподобенскую колокольню. С высоты 72 метров открывается панорамный вид на город", — советует гид Александр Малофеев. Многое в монастыре не сохранилось, но Ризоположенская церковь XVI века с фасадом, украшенным изразцами, цела. Загляните сюда и полюбуйтесь Святыми воротами с двумя большими арками.Спасо-Евфимиев монастырь — самый богатый экспонатами музейный комплекс в Суздале. Основан в XIV веке, в XVII перестроен. Тогда же возвели и Спасо-Преображенский собор. Его гордость — фрески на фасадах, а также росписи знаменитого живописца Гурия Никитина.В 1766 году на территории обители по распоряжению Екатерины II оборудовали тюрьму для "безумствующих колодников" — нарушителей устоев церковного права, предсказателей, сектантов, старообрядцев. Здесь умер в заточении декабрист Федор Шаховской. В советское время тут был политизолятор, в Великую Отечественную — лагерь для военнопленных, позже — колония для несовершеннолетних.Можно не только зайти в собор, но и погулять по крепостным стенам, заглянуть в монастырскую звонницу (каждый час — концерт колоколов) и Аптекарский огород, а также в десять музеев. В частности, в тюремный комплекс, "Золотую кладовую", мемориал похороненного здесь Дмитрия Пожарского."За Спасо-Ефимиевым монастырем, на крутом берегу Каменки, — смотровая площадка с открыточным видом на Покровский монастырь", — рассказывает туристка Галина Шумкова. Если останутся силы, можно посетить еще одну обитель. От Спасо-Ефимиева монастыря по понтонному мосту попадаешь к Покровскому (основан в XIV столетии). Когда-то это была элитная тюрьма для знатных особ: тут доживали свой век, например, жена Ивана III Соломония Сабурова, Анна Васильчикова, cупруга Ивана Грозного, и Евдокия Лопухина — первая жена Петра I.Помимо златоглавого собора, в монастырский комплекс входят Шатровая колокольня, трапезная, Зачатьевская церковь и Святые ворота. Экскурсию готовы провести монахини — за символическое пожертвование."В Покровский монастырь ходят к мощам святой Софии Суздальской молиться о рождении детей", — добавляет гид Галина Дашина.Где есть и что покупать"Ресторанов в городе много, и почти во всех чувствуется ориентированность на туристов. Они стилизованы под старину, но это выглядит не как лубок, а приятно и даже стильно", — отмечает Ирина Овчинникова. Цены — как в Москве, во многих заведениях столик лучше бронировать заранее.В "Русском подворье" пробуйте наливки, сало, эклеры с паштетами. "Хлебный суп, борщ и окрошка отличные. Изумительные вареники с картошкой и шкварками и смородиновый морс", — говорит Галина Шумкова.В "Русской ресторации" хвалят грузди со сметаной, щи, уху и настойки. В "Улее" хороши щучьи котлетки, утка с капустой и пирожки. За пельменями и жарким в горшочке отправляйтесь в "Боярский мед". Там же можно попробовать несколько сортов медовухи и крепкую настойку "На ход ноги" с маленьким бутербродом с салом.Также медовуху предложат в кафе "Граф Суворов", что в Гостином дворе. В этом же здании есть кондитерская — там вкусный кофе и десерты. Рядом бар "Джаспер и песчаник", который славится крафтовым пивом. В "Иван-чайной" закажите какао. "Его готовят не из порошка, как во многих местах, а из настоящих шоколадных бобов. Перемолоть могут прямо при вас", — уточняет Александр Малофеев.Местная медовуха и крепкие настойки — самый популярный сувенир. Еще покупают "Суздальский горлодер" — закуску из хрена, помидоров, чеснока.Впрочем, главный гастрономический бренд города — это огурцы. Летом даже проводят посвященный им фестиваль. Из них здесь делают варенье с добавлением яблок, ягод, орехов. По легенде, в советские времена продавцы огурцов зарабатывали так хорошо, что считались миллионерами, вспоминает Галина Дашина.Пользуются спросом изделия из бересты — лукошки, шкатулки, лапти, а также керамическая посуда с владимиро-суздальским узором — цветочным и рябиновым, лоскутное шитье (одеяла, прихватки, наволочки) и войлочные изделия — обувь, шляпки, игрушки. Летом актуальны штапельные платья — легкие, свободные, в мелкий цветочек и с юбкой в пол.
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стиль жизни, куда поехать, куда поехать в выходные, что посмотреть , туризм, суздаль, достопримечательности
08:00 14.07.2021 (обновлено: 08:01 14.07.2021)
 

Город маковок и огурцов: что посмотреть и где поесть в Суздале

© Depositphotos / Konstantin39Церковь с Суздале
Церковь с Суздале - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Depositphotos / Konstantin39
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Полтора часа на скоростной электричке из Москвы до Владимира, затем 40 минут на автобусе — и попадаешь в город, который постоянно снимают в кино. Здесь всего девять тысяч местных жителей, но 60 храмов, так что маковки церквей видны почти отовсюду. Как с пользой и удовольствием провести время в Суздале, считающемся одним из самых популярных мест для поездок на выходные, — в материале РИА Новости.

Город Бальзаминова

"Суздаль — это путешествие в прошлое. Туристы, которые попадают в город впервые, не сразу понимают, что они уже на месте. Навигатор сообщает, что до центра всего 200 метров, а кругом маленькие одно- и двухэтажные домики и избушки. Ничего современного!" — говорит гид Галина Дашина.
Главная площадь — Торговая — точно такая, как и девять веков назад. Когда-то по этой брусчатке ходили купцы и ездили кареты, а сейчас здесь проводят гулянья, с лотков продают сувениры, напитки и продукты местных марок. "Сюда стоит прийти: если не за покупками, то хотя бы за атмосферой", — отмечает туристка Ирина Овчинникова.
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Торговые ряды
Суздаль. Торговые ряды
1 из 4
Суздаль. Торговые ряды
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Суздаль. Вид на церкви со смотровой площадки на Кабацкой горе

Суздаль. Вид на церкви со смотровой площадки на кабацкой горе
2 из 4

Суздаль. Вид на церкви со смотровой площадки на Кабацкой горе

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Казанская церковь
Суздаль. Казанская церковь
3 из 4
Суздаль. Казанская церковь
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Входо-Иерусалимская церковь
Суздаль. Входо-Иерусалимская церковь
4 из 4
Суздаль. Входо-Иерусалимская церковь
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
Суздаль. Торговые ряды
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4

Суздаль. Вид на церкви со смотровой площадки на Кабацкой горе

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4
Суздаль. Казанская церковь
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4
Суздаль. Входо-Иерусалимская церковь
© РИА Новости / Мария Селиванова
Центральное здание — отреставрированный Гостиный двор с кафе и магазинами. В ста метрах от него сразу несколько церквей XVII и XVIII веков: Казанская, Воскресенская, Успенская, Пятницкая, Входо-Иерусалимская.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Суздаль. Дом Бальзаминова на улице Старой, 13

Суздаль. Дом Бальзаминова на улице Старая, 13
1 из 10

Суздаль. Дом Бальзаминова на улице Старой, 13

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Туристы у Дома Бальзаминова
Суздаль. Туристы у Дома Бальзаминова
2 из 10
Суздаль. Туристы у Дома Бальзаминова
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Суздаль. Жилые дома на улице Старой

Суздаль. Жилые дома на улице Старая
3 из 10

Суздаль. Жилые дома на улице Старой

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Один из домов на улице Ленина
Суздаль. Один из домов на улице Ленина
4 из 10
Суздаль. Один из домов на улице Ленина
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаЖилой дом на улице Ленина в Суздале
Жилой дом на улице Ленина в Суздале
5 из 10
Жилой дом на улице Ленина в Суздале
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Жилой дом на улице Ленина
Суздаль. Жилой дом на улице Ленина
6 из 10
Суздаль. Жилой дом на улице Ленина
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Дом на улице Ленина
Суздаль. Дом на улице Ленина
7 из 10
Суздаль. Дом на улице Ленина
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Жилые дома на улице Покровской
Суздаль. Жилые дома на улице Покровской
8 из 10
Суздаль. Жилые дома на улице Покровской
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Сувенирные магазины
Суздаль. Сувенирные магазины
9 из 10
Суздаль. Сувенирные магазины
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Суздаль. Церкви напротив дома Бальзаминова

Суздаль. Церкви напротив Дома Бальзаминова
10 из 10

Суздаль. Церкви напротив дома Бальзаминова

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 10

Суздаль. Дом Бальзаминова на улице Старой, 13

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 10
Суздаль. Туристы у Дома Бальзаминова
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 10

Суздаль. Жилые дома на улице Старой

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 10
Суздаль. Один из домов на улице Ленина
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 10
Жилой дом на улице Ленина в Суздале
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 10
Суздаль. Жилой дом на улице Ленина
© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 10
Суздаль. Дом на улице Ленина
© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 10
Суздаль. Жилые дома на улице Покровской
© РИА Новости / Мария Селиванова
9 из 10
Суздаль. Сувенирные магазины
© РИА Новости / Мария Селиванова
10 из 10

Суздаль. Церкви напротив дома Бальзаминова

© РИА Новости / Мария Селиванова
В двухстах метрах от главной площади, на улице Старой, — знаменитый дом Бальзаминова под номером 13: тут снимали фильм, главную роль в котором блестяще сыграл Георгий Вицин.
Этот город, застывший во времени, вообще очень любят режиссеры, так что он фигурирует во многих исторических картинах: "Андрей Рублев", "Метель", "Мой ласковый и нежный зверь", "Юность Петра", "Россия молодая". Список далеко не полный.

За крепостными стенами

В десяти минутах ходьбы от Торговой площади, в излучине реки Каменки, — кремль, защищенный рвами и земляными валами. По дороге можно заглянуть за сувенирами на Подворье мастеров.
Первые деревянные укрепления тут возвели в X веке, каменные — в XVIII веке после пожара.
© РИА Новости / Мария СеливановаВид на Суздальский кремль
Вид на Суздальский кремль
1 из 2
Вид на Суздальский кремль
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль
Суздаль
2 из 2
Суздаль
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 2
Вид на Суздальский кремль
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 2
Суздаль
© РИА Новости / Мария Селиванова
Внутри крепостных стен — Рождественский собор, построенный в 1225 году. Часть храма разрушили, его перестраивали, но сохранили старинные фрески. Этот архитектурный памятник выделяется цветом куполов — они синие.
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Внутри Рождественского собора
Суздаль. Внутри Рождественского собора
1 из 4
Суздаль. Внутри Рождественского собора
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Фрески Рождественского собора в кремле
Суздаль. Фрески Рождественского собора в кремле
2 из 4
Суздаль. Фрески Рождественского собора в кремле
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаФрески Рождественского собора в Суздальском кремле
Фрески Рождественского собора в Суздальском кремле
3 из 4
Фрески Рождественского собора в Суздальском кремле
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаНикольская церковь на территории Суздальского кремля
Никольская церковь на территории Суздальского кремля
4 из 4
Никольская церковь на территории Суздальского кремля
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
Суздаль. Внутри Рождественского собора
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
Суздаль. Фрески Рождественского собора в кремле
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4
Фрески Рождественского собора в Суздальском кремле
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4
Никольская церковь на территории Суздальского кремля
© РИА Новости / Мария Селиванова
У входа — "Золотые ворота" — выдающееся произведение русского прикладного искусства XIII века. На самом деле они из дерева, обитого медными листами. Изображения выполнены в технике "огневое золочение": покрыты сплавом драгоценного метала со ртутью, объясняет гид Александр Малофеев. На створках — сюжеты из жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Архиерейские палаты
Суздаль. Архиерейские палаты
1 из 7
Суздаль. Архиерейские палаты
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаАрхиерейские палаты в Суздальском кремле
Архиерейские палаты в Суздальском кремле
2 из 7
Архиерейские палаты в Суздальском кремле
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаИконы в Суздальском кремле
Иконы в Суздальском кремле
3 из 7
Иконы в Суздальском кремле
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаЭкспонаты выставки в Архиерейских палатах в Суздальском кремле
Экспонаты выставки в Архиерейских палатах в Суздальском кремле
4 из 7
Экспонаты выставки в Архиерейских палатах в Суздальском кремле
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаМонеты в Архиерейских палатах в Суздальском кремле
Монеты в Архиерейских палатах в Суздальском кремле
5 из 7
Монеты в Архиерейских палатах в Суздальском кремле
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаВыставка мотоциклов "Два колеса" в музее Суздальского кремля
Выставка мотоциклов Два колеса в музее Суздальского кремля
6 из 7
Выставка мотоциклов "Два колеса" в музее Суздальского кремля
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаВыставка мотоциклов в музее Суздальского кремля
Выставка мотоциклов в музее Суздальского кремля
7 из 7
Выставка мотоциклов в музее Суздальского кремля
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 7
Суздаль. Архиерейские палаты
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 7
Архиерейские палаты в Суздальском кремле
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 7
Иконы в Суздальском кремле
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 7
Экспонаты выставки в Архиерейских палатах в Суздальском кремле
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 7
Монеты в Архиерейских палатах в Суздальском кремле
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 7
Выставка мотоциклов "Два колеса" в музее Суздальского кремля
© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 7
Выставка мотоциклов в музее Суздальского кремля
© РИА Новости / Мария Селиванова
В архиерейских палатах XVI-XVII веков теперь музей. В восьми залах — краеведческий с предметами быта жителей города: посудой, монетами, украшениями, а также постоянная выставка старинных икон. Есть и временные экспозиции: до 5 сентября — "Два колеса", посвященная дорожным и спортивным мотоциклам.

За кремлем и Каменкой

Справа от пешеходного моста через Каменку — небольшой причал, откуда ежедневно с 12:00 до 19:00 каждый час отправляются на прогулку на речном трамвайчике. Посмотреть на город с воды нужно обязательно, экскурсия длится 45 минут и стоит 700 рублей.
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Экспонаты музея деревянного зодчества
Суздаль. Экспонаты музея деревянного зодчества
1 из 4
Суздаль. Экспонаты музея деревянного зодчества
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Музей деревянного зодчества
Суздаль. Музей деревянного зодчества
2 из 4
Суздаль. Музей деревянного зодчества
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМузей деревянного зодчества и крестьянского быта в Суздале.
Музей деревянного зодчества и крестьянского быта в Суздале
3 из 4
Музей деревянного зодчества и крестьянского быта в Суздале.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мария Селиванова

Суздаль. Вид на Покровский монастырь и речной трамвайчик на реке Каменке со смотровой площадки у Спасо-Ефимиева монастыря

Суздаль. Вид на Покровский монастырь и речной трамвайчик на реке Каменка со смотровой площадки у Спасо-Ефимиева монастыря
4 из 4

Суздаль. Вид на Покровский монастырь и речной трамвайчик на реке Каменке со смотровой площадки у Спасо-Ефимиева монастыря

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
Суздаль. Экспонаты музея деревянного зодчества
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
Суздаль. Музей деревянного зодчества
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4
Музей деревянного зодчества и крестьянского быта в Суздале.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 4

Суздаль. Вид на Покровский монастырь и речной трамвайчик на реке Каменке со смотровой площадки у Спасо-Ефимиева монастыря

© РИА Новости / Мария Селиванова
Слева от моста — Музей деревянного зодчества, куда со всей Владимирской области свезли 18 архитектурных памятников, созданных мастерами-плотниками. Говорят, практически без гвоздей, одним топором. Тут воссоздали целое село: церковь, часовня, дома, мельницы, амбары. Билет — 400 рублей.
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Кареты для туристов на улице Кремлевской
Суздаль. Кареты для туристов на улице Кремлевской - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Суздаль. Кареты для туристов на улице Кремлевской
Еще город можно осмотреть из окна кареты: десятиминутная поездка обойдется в тысячу рублей.

Прогулка по монастырям

Монастыри Суздаля — отдельная история. До Ризоположенского женского — 15 минут пешком от Торговой площади по главной улице Ленина. Эта обитель — одна из древнейших в России — основана в 1207 году.
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Святые ворота Ризоположенского монастыря
Суздаль. Святые ворота Ризоположенского монастыря
1 из 4
Суздаль. Святые ворота Ризоположенского монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Ризоположенский собор
Суздаль. Ризоположенский собор
2 из 4
Суздаль. Ризоположенский собор
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Изразцы на стене Ризоположенского собора
Суздаль. Изразцы на стене Ризоположенского собора
3 из 4
Суздаль. Изразцы на стене Ризоположенского собора
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Преподобенская колокольня Ризоположенского монастыря
Суздаль. Преподобенская колокольня Ризоположенского монастыря
4 из 4
Суздаль. Преподобенская колокольня Ризоположенского монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
Суздаль. Святые ворота Ризоположенского монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
Суздаль. Ризоположенский собор
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4
Суздаль. Изразцы на стене Ризоположенского собора
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4
Суздаль. Преподобенская колокольня Ризоположенского монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
"Поднимитесь на Преподобенскую колокольню. С высоты 72 метров открывается панорамный вид на город", — советует гид Александр Малофеев. Многое в монастыре не сохранилось, но Ризоположенская церковь XVI века с фасадом, украшенным изразцами, цела. Загляните сюда и полюбуйтесь Святыми воротами с двумя большими арками.
Спасо-Евфимиев монастырь — самый богатый экспонатами музейный комплекс в Суздале. Основан в XIV веке, в XVII перестроен. Тогда же возвели и Спасо-Преображенский собор. Его гордость — фрески на фасадах, а также росписи знаменитого живописца Гурия Никитина.
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Спасо-Преображенский собор и Монастырская звонница Спасо-Ефимиева монастыря
Суздаль. Спасо-Преображенский собор и Монастырская звонница Спасо-Ефимиева монастыря
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Суздаль. Спасо-Преображенский собор и Монастырская звонница Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Внутри Спасо-Преображенского собора Спасо-Ефимиева монастыря
Суздаль. Внутри Спасо-Преображенского собора Спасо-Ефимиева монастыря
2 из 3
Суздаль. Внутри Спасо-Преображенского собора Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Роспись внутри Спасо-Преображенского собора Спасо-Ефимиева монастыря
Суздаль. Роспись внутри Спасо-Преображенского собора Спасо-Ефимиева монастыря
3 из 3
Суздаль. Роспись внутри Спасо-Преображенского собора Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
Суздаль. Спасо-Преображенский собор и Монастырская звонница Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
Суздаль. Внутри Спасо-Преображенского собора Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
Суздаль. Роспись внутри Спасо-Преображенского собора Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
В 1766 году на территории обители по распоряжению Екатерины II оборудовали тюрьму для "безумствующих колодников" — нарушителей устоев церковного права, предсказателей, сектантов, старообрядцев. Здесь умер в заточении декабрист Федор Шаховской. В советское время тут был политизолятор, в Великую Отечественную — лагерь для военнопленных, позже — колония для несовершеннолетних.
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. В здании тюрьмы Спасо-Ефимиева монастыря
Суздаль. В здании тюрьмы Спасо-Ефимиева монастыря
1 из 3
Суздаль. В здании тюрьмы Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Камера в здании тюрьмы Спасо-Ефимиева монастыря
Суздаль. Камера в здании тюрьмы Спасо-Ефимиева монастыря
2 из 3
Суздаль. Камера в здании тюрьмы Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. В здании тюрьмы Спасо-Ефимиева монастыря. Вещи арестантов
Суздаль. В здании тюрьмы Спасо-Ефимиева монастыря. Вещи арестантов
3 из 3
Суздаль. В здании тюрьмы Спасо-Ефимиева монастыря. Вещи арестантов
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
Суздаль. В здании тюрьмы Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
Суздаль. Камера в здании тюрьмы Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
Суздаль. В здании тюрьмы Спасо-Ефимиева монастыря. Вещи арестантов
© РИА Новости / Мария Селиванова
Можно не только зайти в собор, но и погулять по крепостным стенам, заглянуть в монастырскую звонницу (каждый час — концерт колоколов) и Аптекарский огород, а также в десять музеев. В частности, в тюремный комплекс, "Золотую кладовую", мемориал похороненного здесь Дмитрия Пожарского.
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Аптекарский огород Спасо-Ефимиева монастыря
Суздаль. Аптекарский огород Спасо-Ефимиева монастыря
1 из 8
Суздаль. Аптекарский огород Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Благовещенская надвратная церковь Спасо-Ефимиева монастыря
Суздаль. Благовещенская надвратная церковь Спасо-Ефимиева монастыря
2 из 8
Суздаль. Благовещенская надвратная церковь Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Территория Спасо-Ефимиева монастыря
Суздаль. Территория Спасо-Ефимиева монастыря
3 из 8
Суздаль. Территория Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Выставка колоколов в одном из музеев Спасо-Ефимиева монастыря
Суздаль. Выставка колоколов в одном из музеев Спасо-Ефимиева монастыря
4 из 8
Суздаль. Выставка колоколов в одном из музеев Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Украшения из "Золотой кладовой" в Никольской больничной церкви Спасо-Ефимиева монастыря
Суздаль. Украшения из Золотой кладовой в Никольской больничной церкви Спасо-Ефимиева монастыря
5 из 8
Суздаль. Украшения из "Золотой кладовой" в Никольской больничной церкви Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Шитье из "Золотой кладовой" в Никольской больничной церкви Спасо-Ефимиева монастыря
Суздаль. Шитье из Золотой кладовой в Никольской больничной церкви Спасо-Ефимиева монастыря
6 из 8
Суздаль. Шитье из "Золотой кладовой" в Никольской больничной церкви Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Экспонаты "Золотой кладовой" в Никольской больничной церкви Спасо-Ефимиева монастыря
Суздаль. Экспонаты Золотой кладовой в Никольской больничной церкви Спасо-Ефимиева монастыря
7 из 8
Суздаль. Экспонаты "Золотой кладовой" в Никольской больничной церкви Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Суздаль. Мемориал князя Пожарского на территории Спасо-Ефимиева монастыря
Суздаль. Суздаль. Мемориал князя Пожарского на территории Спасо-Ефимиева монастыря
8 из 8
Суздаль. Суздаль. Мемориал князя Пожарского на территории Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 8
Суздаль. Аптекарский огород Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 8
Суздаль. Благовещенская надвратная церковь Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 8
Суздаль. Территория Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 8
Суздаль. Выставка колоколов в одном из музеев Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 8
Суздаль. Украшения из "Золотой кладовой" в Никольской больничной церкви Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 8
Суздаль. Шитье из "Золотой кладовой" в Никольской больничной церкви Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 8
Суздаль. Экспонаты "Золотой кладовой" в Никольской больничной церкви Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 8
Суздаль. Суздаль. Мемориал князя Пожарского на территории Спасо-Ефимиева монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
"За Спасо-Ефимиевым монастырем, на крутом берегу Каменки, — смотровая площадка с открыточным видом на Покровский монастырь", — рассказывает туристка Галина Шумкова.
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Вид на Покровский монастырь
Суздаль. Вид на Покровский монастырь - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Суздаль. Вид на Покровский монастырь
Если останутся силы, можно посетить еще одну обитель. От Спасо-Ефимиева монастыря по понтонному мосту попадаешь к Покровскому (основан в XIV столетии). Когда-то это была элитная тюрьма для знатных особ: тут доживали свой век, например, жена Ивана III Соломония Сабурова, Анна Васильчикова, cупруга Ивана Грозного, и Евдокия Лопухина — первая жена Петра I.
Помимо златоглавого собора, в монастырский комплекс входят Шатровая колокольня, трапезная, Зачатьевская церковь и Святые ворота. Экскурсию готовы провести монахини — за символическое пожертвование.
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Покровский собор
Суздаль. Покровский собор
1 из 3
Суздаль. Покровский собор
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Святые ворота с Благовещенской надвратной церковью в Покровском монастыре
Суздаль. Святые ворота с Благовещенской надвратной церковью в Покровском монастыре
2 из 3
Суздаль. Святые ворота с Благовещенской надвратной церковью в Покровском монастыре
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Шатровая колокольня Покровского монастыря
Суздаль. Шатровая колокольня Покровского монастыря
3 из 3
Суздаль. Шатровая колокольня Покровского монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
Суздаль. Покровский собор
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
Суздаль. Святые ворота с Благовещенской надвратной церковью в Покровском монастыре
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
Суздаль. Шатровая колокольня Покровского монастыря
© РИА Новости / Мария Селиванова
"В Покровский монастырь ходят к мощам святой Софии Суздальской молиться о рождении детей", — добавляет гид Галина Дашина.

Где есть и что покупать

"Ресторанов в городе много, и почти во всех чувствуется ориентированность на туристов. Они стилизованы под старину, но это выглядит не как лубок, а приятно и даже стильно", — отмечает Ирина Овчинникова. Цены — как в Москве, во многих заведениях столик лучше бронировать заранее.
© РИА Новости / Анастасия МельниковаСуздальские настойки
Суздальские настойки - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Суздальские настойки
В "Русском подворье" пробуйте наливки, сало, эклеры с паштетами. "Хлебный суп, борщ и окрошка отличные. Изумительные вареники с картошкой и шкварками и смородиновый морс", — говорит Галина Шумкова.
В "Русской ресторации" хвалят грузди со сметаной, щи, уху и настойки. В "Улее" хороши щучьи котлетки, утка с капустой и пирожки. За пельменями и жарким в горшочке отправляйтесь в "Боярский мед". Там же можно попробовать несколько сортов медовухи и крепкую настойку "На ход ноги" с маленьким бутербродом с салом.
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Один из ресторанов в Торговых рядах
Суздаль. Один из ресторанов в Торговых рядах
1 из 3
Суздаль. Один из ресторанов в Торговых рядах
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Ресторан в Торговых рядах
Суздаль. Ресторан в Торговых рядах
2 из 3
Суздаль. Ресторан в Торговых рядах
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Одна из улиц города
Суздаль. Одна из улиц города
3 из 3
Суздаль. Одна из улиц города
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
Суздаль. Один из ресторанов в Торговых рядах
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
Суздаль. Ресторан в Торговых рядах
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
Суздаль. Одна из улиц города
© РИА Новости / Мария Селиванова
Также медовуху предложат в кафе "Граф Суворов", что в Гостином дворе. В этом же здании есть кондитерская — там вкусный кофе и десерты. Рядом бар "Джаспер и песчаник", который славится крафтовым пивом. В "Иван-чайной" закажите какао. "Его готовят не из порошка, как во многих местах, а из настоящих шоколадных бобов. Перемолоть могут прямо при вас", — уточняет Александр Малофеев.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастница ежегодного традиционного Дня Огурца в Суздале
Участница ежегодного традиционного Праздника Огурца в Суздале - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Участница ежегодного традиционного Дня Огурца в Суздале
Местная медовуха и крепкие настойки — самый популярный сувенир. Еще покупают "Суздальский горлодер" — закуску из хрена, помидоров, чеснока.
Впрочем, главный гастрономический бренд города — это огурцы. Летом даже проводят посвященный им фестиваль. Из них здесь делают варенье с добавлением яблок, ягод, орехов. По легенде, в советские времена продавцы огурцов зарабатывали так хорошо, что считались миллионерами, вспоминает Галина Дашина.
© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Лоскутное шитье
Суздаль. Лоскутное шитье - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Суздаль. Лоскутное шитье
Пользуются спросом изделия из бересты — лукошки, шкатулки, лапти, а также керамическая посуда с владимиро-суздальским узором — цветочным и рябиновым, лоскутное шитье (одеяла, прихватки, наволочки) и войлочные изделия — обувь, шляпки, игрушки. Летом актуальны штапельные платья — легкие, свободные, в мелкий цветочек и с юбкой в пол.
Экскурсовод в традиционной русской одежде на фоне Кремля в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 08:00Туризм
Великий Новгород: кремль, места силы и вкусная еда
 
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