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Город маковок и огурцов: что посмотреть и где поесть в Суздале

Город маковок и огурцов: что посмотреть и где поесть в Суздале - РИА Новости, 14.07.2021

Город маковок и огурцов: что посмотреть и где поесть в Суздале

Полтора часа на скоростной электричке из Москвы до Владимира, затем 40 минут на автобусе — и попадаешь в город, который постоянно снимают в кино. Здесь всего... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T08:00

2021-07-14T08:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Полтора часа на скоростной электричке из Москвы до Владимира, затем 40 минут на автобусе — и попадаешь в город, который постоянно снимают в кино. Здесь всего девять тысяч местных жителей, но 60 храмов, так что маковки церквей видны почти отовсюду. Как с пользой и удовольствием провести время в Суздале, считающемся одним из самых популярных мест для поездок на выходные, — в материале РИА Новости.Город Бальзаминова"Суздаль — это путешествие в прошлое. Туристы, которые попадают в город впервые, не сразу понимают, что они уже на месте. Навигатор сообщает, что до центра всего 200 метров, а кругом маленькие одно- и двухэтажные домики и избушки. Ничего современного!" — говорит гид Галина Дашина.Главная площадь — Торговая — точно такая, как и девять веков назад. Когда-то по этой брусчатке ходили купцы и ездили кареты, а сейчас здесь проводят гулянья, с лотков продают сувениры, напитки и продукты местных марок. "Сюда стоит прийти: если не за покупками, то хотя бы за атмосферой", — отмечает туристка Ирина Овчинникова.Центральное здание — отреставрированный Гостиный двор с кафе и магазинами. В ста метрах от него сразу несколько церквей XVII и XVIII веков: Казанская, Воскресенская, Успенская, Пятницкая, Входо-Иерусалимская.В двухстах метрах от главной площади, на улице Старой, — знаменитый дом Бальзаминова под номером 13: тут снимали фильм, главную роль в котором блестяще сыграл Георгий Вицин. Этот город, застывший во времени, вообще очень любят режиссеры, так что он фигурирует во многих исторических картинах: "Андрей Рублев", "Метель", "Мой ласковый и нежный зверь", "Юность Петра", "Россия молодая". Список далеко не полный.За крепостными стенамиВ десяти минутах ходьбы от Торговой площади, в излучине реки Каменки, — кремль, защищенный рвами и земляными валами. По дороге можно заглянуть за сувенирами на Подворье мастеров.Первые деревянные укрепления тут возвели в X веке, каменные — в XVIII веке после пожара.Внутри крепостных стен — Рождественский собор, построенный в 1225 году. Часть храма разрушили, его перестраивали, но сохранили старинные фрески. Этот архитектурный памятник выделяется цветом куполов — они синие.У входа — "Золотые ворота" — выдающееся произведение русского прикладного искусства XIII века. На самом деле они из дерева, обитого медными листами. Изображения выполнены в технике "огневое золочение": покрыты сплавом драгоценного метала со ртутью, объясняет гид Александр Малофеев. На створках — сюжеты из жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.В архиерейских палатах XVI-XVII веков теперь музей. В восьми залах — краеведческий с предметами быта жителей города: посудой, монетами, украшениями, а также постоянная выставка старинных икон. Есть и временные экспозиции: до 5 сентября — "Два колеса", посвященная дорожным и спортивным мотоциклам.За кремлем и КаменкойСправа от пешеходного моста через Каменку — небольшой причал, откуда ежедневно с 12:00 до 19:00 каждый час отправляются на прогулку на речном трамвайчике. Посмотреть на город с воды нужно обязательно, экскурсия длится 45 минут и стоит 700 рублей.Слева от моста — Музей деревянного зодчества, куда со всей Владимирской области свезли 18 архитектурных памятников, созданных мастерами-плотниками. Говорят, практически без гвоздей, одним топором. Тут воссоздали целое село: церковь, часовня, дома, мельницы, амбары. Билет — 400 рублей.Еще город можно осмотреть из окна кареты: десятиминутная поездка обойдется в тысячу рублей. Прогулка по монастырямМонастыри Суздаля — отдельная история. До Ризоположенского женского — 15 минут пешком от Торговой площади по главной улице Ленина. Эта обитель — одна из древнейших в России — основана в 1207 году."Поднимитесь на Преподобенскую колокольню. С высоты 72 метров открывается панорамный вид на город", — советует гид Александр Малофеев. Многое в монастыре не сохранилось, но Ризоположенская церковь XVI века с фасадом, украшенным изразцами, цела. Загляните сюда и полюбуйтесь Святыми воротами с двумя большими арками.Спасо-Евфимиев монастырь — самый богатый экспонатами музейный комплекс в Суздале. Основан в XIV веке, в XVII перестроен. Тогда же возвели и Спасо-Преображенский собор. Его гордость — фрески на фасадах, а также росписи знаменитого живописца Гурия Никитина.В 1766 году на территории обители по распоряжению Екатерины II оборудовали тюрьму для "безумствующих колодников" — нарушителей устоев церковного права, предсказателей, сектантов, старообрядцев. Здесь умер в заточении декабрист Федор Шаховской. В советское время тут был политизолятор, в Великую Отечественную — лагерь для военнопленных, позже — колония для несовершеннолетних.Можно не только зайти в собор, но и погулять по крепостным стенам, заглянуть в монастырскую звонницу (каждый час — концерт колоколов) и Аптекарский огород, а также в десять музеев. В частности, в тюремный комплекс, "Золотую кладовую", мемориал похороненного здесь Дмитрия Пожарского."За Спасо-Ефимиевым монастырем, на крутом берегу Каменки, — смотровая площадка с открыточным видом на Покровский монастырь", — рассказывает туристка Галина Шумкова. Если останутся силы, можно посетить еще одну обитель. От Спасо-Ефимиева монастыря по понтонному мосту попадаешь к Покровскому (основан в XIV столетии). Когда-то это была элитная тюрьма для знатных особ: тут доживали свой век, например, жена Ивана III Соломония Сабурова, Анна Васильчикова, cупруга Ивана Грозного, и Евдокия Лопухина — первая жена Петра I.Помимо златоглавого собора, в монастырский комплекс входят Шатровая колокольня, трапезная, Зачатьевская церковь и Святые ворота. Экскурсию готовы провести монахини — за символическое пожертвование."В Покровский монастырь ходят к мощам святой Софии Суздальской молиться о рождении детей", — добавляет гид Галина Дашина.Где есть и что покупать"Ресторанов в городе много, и почти во всех чувствуется ориентированность на туристов. Они стилизованы под старину, но это выглядит не как лубок, а приятно и даже стильно", — отмечает Ирина Овчинникова. Цены — как в Москве, во многих заведениях столик лучше бронировать заранее.В "Русском подворье" пробуйте наливки, сало, эклеры с паштетами. "Хлебный суп, борщ и окрошка отличные. Изумительные вареники с картошкой и шкварками и смородиновый морс", — говорит Галина Шумкова.В "Русской ресторации" хвалят грузди со сметаной, щи, уху и настойки. В "Улее" хороши щучьи котлетки, утка с капустой и пирожки. За пельменями и жарким в горшочке отправляйтесь в "Боярский мед". Там же можно попробовать несколько сортов медовухи и крепкую настойку "На ход ноги" с маленьким бутербродом с салом.Также медовуху предложат в кафе "Граф Суворов", что в Гостином дворе. В этом же здании есть кондитерская — там вкусный кофе и десерты. Рядом бар "Джаспер и песчаник", который славится крафтовым пивом. В "Иван-чайной" закажите какао. "Его готовят не из порошка, как во многих местах, а из настоящих шоколадных бобов. Перемолоть могут прямо при вас", — уточняет Александр Малофеев.Местная медовуха и крепкие настойки — самый популярный сувенир. Еще покупают "Суздальский горлодер" — закуску из хрена, помидоров, чеснока.Впрочем, главный гастрономический бренд города — это огурцы. Летом даже проводят посвященный им фестиваль. Из них здесь делают варенье с добавлением яблок, ягод, орехов. По легенде, в советские времена продавцы огурцов зарабатывали так хорошо, что считались миллионерами, вспоминает Галина Дашина.Пользуются спросом изделия из бересты — лукошки, шкатулки, лапти, а также керамическая посуда с владимиро-суздальским узором — цветочным и рябиновым, лоскутное шитье (одеяла, прихватки, наволочки) и войлочные изделия — обувь, шляпки, игрушки. Летом актуальны штапельные платья — легкие, свободные, в мелкий цветочек и с юбкой в пол.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, куда поехать, куда поехать в выходные, что посмотреть , туризм, суздаль, достопримечательности