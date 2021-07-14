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США запретили ввозить собак из России
США запретили ввозить собак из России - РИА Новости, 14.07.2021
США запретили ввозить собак из России
Власти США с 14 июля вводят временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Россию, из-за угрозы распространения собачьего бешенства. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T00:30
2021-07-14T00:30
россия
американский центр
домашние животные
собаки
африка
грузия
животные
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Власти США с 14 июля вводят временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Россию, из-за угрозы распространения собачьего бешенства.Как заявил ранее по этому поводу американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), данные ограничения необходимы "в целях обеспечения здоровья и безопасности собак, ввозимых на территорию США, а также для защиты здоровья населения страны от повторного попадания вируса собачьего бешенства в Соединенные Штаты".Список из 113 стран, в отношении которых в среду начинает действовать соответствующий запрет, пополнили в том числе Россия, Белоруссия, Грузия, Казахстан, материковый Китай, Украина, Молдавия, а также страны Африки, Южной Америки, Карибского бассейна и Азиатского региона. Санитарный регулятор уточнил, что на попавшие под ограничение страны приходится около 6% всех импортируемых в США собак. Сколько будет действовать данный запрет, не уточняется.Центр подчеркивает, что в крайних случаях владельцам четвероногих могут предоставляться исключения из нового правила, позволяющие осуществить ввоз животного. Для этого необходимо оформить специальную заявку по меньшей мере за шесть недель до посещения США. В противном случае питомцы, прибывающие из упомянутых в перечне стран с высоким риском заражения бешенством, будут отправлены обратно за счет владельца.Регулятор отметил, что США искоренили вирус собачьего бешенства еще в 2007 году, однако ввоз даже одной инфицированной особи может привести к передаче смертельного заболевания людям, равно как и домашним и диким животным.В США все собаки первый раз прививаются от бешенства в три-четыре месяца, а затем по достижении года. У взрослых собак прививка делается раз в три года. Согласно официальному заявлению CDC, вирус собачьего бешенства был искоренен в США в 2007 году, при этом каждый год фиксируется порядка 5 тысяч случаев выявления вируса бешенства у животных, 90% из них – в дикой природе. Основными носителями бешенства сегодня являются летучие мыши, еноты, скунсы и лисы. С 1960 по 2018 год в США были зафиксированы 127 случаев заражения бешенством человека, четверть из них – в результате укуса больной бешенством собаки во время заграничной поездки.
https://ria.ru/20160328/1398894681.html
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россия, американский центр, домашние животные, собаки, африка, грузия, животные, в мире
США запретили ввозить собак из России
00:30 14.07.2021
 
© Flickr / chefjancrisЛюбая бездомная собака может стать переносчиком бешенства.
Любая бездомная собака может стать переносчиком бешенства. - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Flickr / chefjancris

США вводят временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Россию

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Власти США с 14 июля вводят временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Россию, из-за угрозы распространения собачьего бешенства.
Как заявил ранее по этому поводу американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), данные ограничения необходимы "в целях обеспечения здоровья и безопасности собак, ввозимых на территорию США, а также для защиты здоровья населения страны от повторного попадания вируса собачьего бешенства в Соединенные Штаты".
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Список из 113 стран, в отношении которых в среду начинает действовать соответствующий запрет, пополнили в том числе Россия, Белоруссия, Грузия, Казахстан, материковый Китай, Украина, Молдавия, а также страны Африки, Южной Америки, Карибского бассейна и Азиатского региона. Санитарный регулятор уточнил, что на попавшие под ограничение страны приходится около 6% всех импортируемых в США собак. Сколько будет действовать данный запрет, не уточняется.
Центр подчеркивает, что в крайних случаях владельцам четвероногих могут предоставляться исключения из нового правила, позволяющие осуществить ввоз животного. Для этого необходимо оформить специальную заявку по меньшей мере за шесть недель до посещения США. В противном случае питомцы, прибывающие из упомянутых в перечне стран с высоким риском заражения бешенством, будут отправлены обратно за счет владельца.
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Регулятор отметил, что США искоренили вирус собачьего бешенства еще в 2007 году, однако ввоз даже одной инфицированной особи может привести к передаче смертельного заболевания людям, равно как и домашним и диким животным.
В США все собаки первый раз прививаются от бешенства в три-четыре месяца, а затем по достижении года. У взрослых собак прививка делается раз в три года. Согласно официальному заявлению CDC, вирус собачьего бешенства был искоренен в США в 2007 году, при этом каждый год фиксируется порядка 5 тысяч случаев выявления вируса бешенства у животных, 90% из них – в дикой природе. Основными носителями бешенства сегодня являются летучие мыши, еноты, скунсы и лисы. С 1960 по 2018 год в США были зафиксированы 127 случаев заражения бешенством человека, четверть из них – в результате укуса больной бешенством собаки во время заграничной поездки.
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