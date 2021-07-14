https://ria.ru/20210714/sobaki-1741169584.html

США запретили ввозить собак из России

США запретили ввозить собак из России - РИА Новости, 14.07.2021

США запретили ввозить собак из России

Власти США с 14 июля вводят временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Россию, из-за угрозы распространения собачьего бешенства. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T00:30

2021-07-14T00:30

2021-07-14T00:30

россия

американский центр

домашние животные

собаки

африка

грузия

животные

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/16660/47/166604722_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_cdc00f1888414f63299ee9878f70ce5c.jpg

ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Власти США с 14 июля вводят временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Россию, из-за угрозы распространения собачьего бешенства.Как заявил ранее по этому поводу американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), данные ограничения необходимы "в целях обеспечения здоровья и безопасности собак, ввозимых на территорию США, а также для защиты здоровья населения страны от повторного попадания вируса собачьего бешенства в Соединенные Штаты".Список из 113 стран, в отношении которых в среду начинает действовать соответствующий запрет, пополнили в том числе Россия, Белоруссия, Грузия, Казахстан, материковый Китай, Украина, Молдавия, а также страны Африки, Южной Америки, Карибского бассейна и Азиатского региона. Санитарный регулятор уточнил, что на попавшие под ограничение страны приходится около 6% всех импортируемых в США собак. Сколько будет действовать данный запрет, не уточняется.Центр подчеркивает, что в крайних случаях владельцам четвероногих могут предоставляться исключения из нового правила, позволяющие осуществить ввоз животного. Для этого необходимо оформить специальную заявку по меньшей мере за шесть недель до посещения США. В противном случае питомцы, прибывающие из упомянутых в перечне стран с высоким риском заражения бешенством, будут отправлены обратно за счет владельца.Регулятор отметил, что США искоренили вирус собачьего бешенства еще в 2007 году, однако ввоз даже одной инфицированной особи может привести к передаче смертельного заболевания людям, равно как и домашним и диким животным.В США все собаки первый раз прививаются от бешенства в три-четыре месяца, а затем по достижении года. У взрослых собак прививка делается раз в три года. Согласно официальному заявлению CDC, вирус собачьего бешенства был искоренен в США в 2007 году, при этом каждый год фиксируется порядка 5 тысяч случаев выявления вируса бешенства у животных, 90% из них – в дикой природе. Основными носителями бешенства сегодня являются летучие мыши, еноты, скунсы и лисы. С 1960 по 2018 год в США были зафиксированы 127 случаев заражения бешенством человека, четверть из них – в результате укуса больной бешенством собаки во время заграничной поездки.

https://ria.ru/20160328/1398894681.html

https://ria.ru/20200225/1565152594.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/beshenstvo-1586328209.html

россия

африка

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, американский центр, домашние животные, собаки, африка, грузия, животные, в мире