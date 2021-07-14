https://ria.ru/20210714/rebenok-1741216642.html
В Саратове автомобиль сбил ребенка на остановке
В Саратове автомобиль сбил ребенка на остановке - РИА Новости, 14.07.2021
В Саратове автомобиль сбил ребенка на остановке
Легковой автомобиль в среду в Саратове сбил мальчика на остановке общественного транспорта, сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:38
2021-07-14T12:38
2021-07-14T12:38
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль в среду в Саратове сбил мальчика на остановке общественного транспорта, сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД."По предварительным данным, на остановке "Навашина" водитель, управляя автомобилем "Приора", совершил наезд на мальчика на вид 12 лет. Сообщение в дежурную часть поступило в 13.00 (12.00 мск). На месте работают сотрудники ГИБДД, подробная информация произошедшего выясняется", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20210713/dtp-1741116156.html
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саратов, происшествия
В Саратове автомобиль сбил ребенка на остановке
В Саратове легковой автомобиль сбил ребенка на остановке общественного транспорта