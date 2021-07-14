https://ria.ru/20210714/putin-1741225344.html

Песков ответил на вопрос, работает ли Путин над новой статьей

Песков ответил на вопрос, работает ли Путин над новой статьей - РИА Новости, 14.07.2021

Песков ответил на вопрос, работает ли Путин над новой статьей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, работает ли президент над новой статьей, после публикации материала об историческом... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:30

2021-07-14T13:30

2021-07-14T13:30

россия

дмитрий песков

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741190447_0:6:3078:1737_1920x0_80_0_0_b50066a7d802fa37d7f363957b664801.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, работает ли президент над новой статьей, после публикации материала об историческом единстве русских и украинцев.Ранее на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ "Об историческом единстве русских и украинцев". Президент на следующий день дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала."Мне неизвестно, что президент работает над какими-то другими материалами в настоящее время, но, я думаю, что если он посчитает необходимым, он напишет еще статью. Но пока мне неизвестно о наличии дальнейших планов", - заявил Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20210713/statya-1741166825.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, политика