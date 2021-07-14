https://ria.ru/20210714/putin-1741225344.html
Песков ответил на вопрос, работает ли Путин над новой статьей
Песков ответил на вопрос, работает ли Путин над новой статьей - РИА Новости, 14.07.2021
Песков ответил на вопрос, работает ли Путин над новой статьей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, работает ли президент над новой статьей, после публикации материала об историческом... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:30
2021-07-14T13:30
2021-07-14T13:30
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, работает ли президент над новой статьей, после публикации материала об историческом единстве русских и украинцев.Ранее на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ "Об историческом единстве русских и украинцев". Президент на следующий день дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала."Мне неизвестно, что президент работает над какими-то другими материалами в настоящее время, но, я думаю, что если он посчитает необходимым, он напишет еще статью. Но пока мне неизвестно о наличии дальнейших планов", - заявил Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20210713/statya-1741166825.html
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россия, дмитрий песков, политика
Песков ответил на вопрос, работает ли Путин над новой статьей
Песков заявил, что не знает о планах Путина написать новую статью