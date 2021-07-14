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Контроль за содержанием животных в приютах Москвы усилили в жару
Контроль за содержанием животных в приютах Москвы усилили в жару - РИА Новости, 15.07.2021
Контроль за содержанием животных в приютах Москвы усилили в жару
Контроль за содержанием животных усилили в жару в московских городских приютах, сотрудники и волонтеры прошли дополнительный инструктаж, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-14T14:45
2021-07-15T17:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Контроль за содержанием животных усилили в жару в московских городских приютах, сотрудники и волонтеры прошли дополнительный инструктаж, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.В департаменте отмечают, что в связи с сохранением в городе экстремально жаркой погоды, городским приютам дано поручение обратить особое внимание на условия содержания собак и кошек."В Москве усилен контроль за содержанием животных в городских приютах. Специалистами был разработан комплекс рекомендованных мероприятий, позволяющих поддерживать благополучное состояние собак и кошек в жару. Особое внимание уделяется защите животных от перегрева, во всех учреждениях усилен питьевой режим, скорректирован график выгулов", — сообщила заместитель руководителя департамента ЖКХ Москвы Наталия Кораблина.Отмечается, что в первую очередь сотрудники приютов следят за тем, чтобы у животных всегда был доступ к свежей воде. Поэтому поилки обновляют чаще — до 4-5 раз в день. В жаркие дни собак выпускают из вольеров рано утром и вечером, когда солнце менее активно. На площадках для выгула устанавливают большие емкости с водой.Помимо этого, в вольерах проводят влажную уборку и завешивают их маскировочной сеткой для защиты животных от прямых солнечных лучей.Сейчас в Москве работает 13 городских приютов для животных. В них живут около 17 тысяч собак и кошек. Многие полностью социализированы и готовы стать домашними.
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городское хозяйство москвы, москва, общество
14:45 14.07.2021 (обновлено: 17:39 15.07.2021)
 

Контроль за содержанием животных в приютах Москвы усилили в жару

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСобаки в приюте для бездомных животных
Собаки в приюте для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Контроль за содержанием животных усилили в жару в московских городских приютах, сотрудники и волонтеры прошли дополнительный инструктаж, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
В департаменте отмечают, что в связи с сохранением в городе экстремально жаркой погоды, городским приютам дано поручение обратить особое внимание на условия содержания собак и кошек.
Москве усилен контроль за содержанием животных в городских приютах. Специалистами был разработан комплекс рекомендованных мероприятий, позволяющих поддерживать благополучное состояние собак и кошек в жару. Особое внимание уделяется защите животных от перегрева, во всех учреждениях усилен питьевой режим, скорректирован график выгулов", — сообщила заместитель руководителя департамента ЖКХ Москвы Наталия Кораблина.
Отмечается, что в первую очередь сотрудники приютов следят за тем, чтобы у животных всегда был доступ к свежей воде. Поэтому поилки обновляют чаще — до 4-5 раз в день. В жаркие дни собак выпускают из вольеров рано утром и вечером, когда солнце менее активно. На площадках для выгула устанавливают большие емкости с водой.
Помимо этого, в вольерах проводят влажную уборку и завешивают их маскировочной сеткой для защиты животных от прямых солнечных лучей.
"Сотрудники приютов и волонтеры прошли дополнительный инструктаж по оказанию первой помощи животным с признаками теплового удара. Также на время жары волонтеров попросили исключить любые физические нагрузки с собаками: тренировки, пробежки и активные игры", - говорится в сообщении.
Сейчас в Москве работает 13 городских приютов для животных. В них живут около 17 тысяч собак и кошек. Многие полностью социализированы и готовы стать домашними.
Посетительница в приюте для бездомных собак Зеленоград - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря 2020, 12:39Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Почти три тысячи волонтеров заботятся о животных в приютах Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваОбщество
 
 
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