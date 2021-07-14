https://ria.ru/20210714/pozhary-1741307015.html
Чернышенко предложил США сотрудничать в сфере мониторинга лесных пожаров
Чернышенко предложил США сотрудничать в сфере мониторинга лесных пожаров - РИА Новости, 14.07.2021
Чернышенко предложил США сотрудничать в сфере мониторинга лесных пожаров
Россия и США могут сотрудничать в сфере мониторинга лесных пожаров, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T23:17
2021-07-14T23:17
2021-07-14T23:57
россия
дмитрий чернышенко
джон керри
москва
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740982869_0:56:3177:1843_1920x0_80_0_0_a7d9061fbb35a54463f3eb20be52a7bd.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия и США могут сотрудничать в сфере мониторинга лесных пожаров, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Такое мнение он выразил в рамках встречи с спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, которая состоялась в Москве.Как отметил Чернышенко, Россия и США входят в число стран с наибольшими объемами выброса парниковых газов, а значит, могут эффективно сотрудничать в решении этой проблемы."В частности, сотрудничество возможно в сфере мониторинга лесных пожаров – бедствия, от которого страдают многие страны. По этому вопросу российская и американская стороны договорились о совместной работе", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.
https://ria.ru/20210714/vstrecha-1741303006.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740982869_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_90d2a96f6cbed76d5f5f7b2f00a35f7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко, джон керри, москва, сша
23:17 14.07.2021 (обновлено: 23:57 14.07.2021)
Чернышенко предложил США сотрудничать в сфере мониторинга лесных пожаров
Вице-премьер Чернышенко: Россия и США могут сотрудничать в сфере мониторинга лесных пожаров