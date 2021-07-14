https://ria.ru/20210714/pozhary-1741307015.html

Чернышенко предложил США сотрудничать в сфере мониторинга лесных пожаров

Чернышенко предложил США сотрудничать в сфере мониторинга лесных пожаров - РИА Новости, 14.07.2021

Чернышенко предложил США сотрудничать в сфере мониторинга лесных пожаров

Россия и США могут сотрудничать в сфере мониторинга лесных пожаров, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T23:17

2021-07-14T23:17

2021-07-14T23:57

россия

дмитрий чернышенко

джон керри

москва

сша

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия и США могут сотрудничать в сфере мониторинга лесных пожаров, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Такое мнение он выразил в рамках встречи с спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, которая состоялась в Москве.Как отметил Чернышенко, Россия и США входят в число стран с наибольшими объемами выброса парниковых газов, а значит, могут эффективно сотрудничать в решении этой проблемы."В частности, сотрудничество возможно в сфере мониторинга лесных пожаров – бедствия, от которого страдают многие страны. По этому вопросу российская и американская стороны договорились о совместной работе", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

https://ria.ru/20210714/vstrecha-1741303006.html

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москва

сша

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2021

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россия, дмитрий чернышенко, джон керри, москва, сша