Источники рассказали о работе над заявлением после саммита Россия — США
Источники сообщили, что хотела записать Россия в заявлении после саммита с США
ДУШАНБЕ, 14 июл - РИА Новости. Россия в заявлении по итогам российско-американского саммита стремилась записать констатацию недопустимости не только ядерной войны между двумя странами, но и любой войны. С такой позицией, как сообщили источники в делегации РФ, российская сторона выступила в среду на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.
Как рассказали собеседники, на заседании было заявлено, что договоренности президентов РФ и США 16 июня о недопустимости развязывания ядерной войны и запуске комплексного диалога по стратегической стабильности и будущему контролю над вооружениями являются достаточно позитивным шагом.
Согласно источникам, российская делегация сообщила, что РФ хотела "в этом заявлении записать констатацию недопустимости не только ядерной войны" с США, "но и любой войны, учитывая риски ее перерастания в ядерный конфликт между Россией и Соединенными Штатами", но стороны "пока остановились на том, что недопустима именно ядерная война".
Как подчеркнул источник, делегация РФ выразила надежду, что "Соединенные Штаты не держат планов развязывания конфликта с РФ с помощью обычных вооружений".
Российская сторона на заседании также обратила внимание на продолжавшееся многие годы разрушение Вашингтоном системы контроля над вооружениями, в том числе напомнила о выходе США в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу. Вместе с тем было отмечено, что "благодаря ответственной позиции администрации (президента США) Джо Байдена удалось сохранить Договор о стратегических наступательных вооружениях", который был продлен на 5 лет.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.