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Источники рассказали о работе над заявлением после саммита Россия — США
Источники рассказали о работе над заявлением после саммита Россия — США - РИА Новости, 14.07.2021
Источники рассказали о работе над заявлением после саммита Россия — США
Россия в заявлении по итогам российско-американского саммита стремилась записать констатацию недопустимости не только ядерной войны между двумя странами, но и... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:13
2021-07-14T13:13
россия
джо байден
владимир путин
вашингтон (город)
сша
в мире
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ДУШАНБЕ, 14 июл - РИА Новости. Россия в заявлении по итогам российско-американского саммита стремилась записать констатацию недопустимости не только ядерной войны между двумя странами, но и любой войны. С такой позицией, как сообщили источники в делегации РФ, российская сторона выступила в среду на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.Как рассказали собеседники, на заседании было заявлено, что договоренности президентов РФ и США 16 июня о недопустимости развязывания ядерной войны и запуске комплексного диалога по стратегической стабильности и будущему контролю над вооружениями являются достаточно позитивным шагом.Согласно источникам, российская делегация сообщила, что РФ хотела "в этом заявлении записать констатацию недопустимости не только ядерной войны" с США, "но и любой войны, учитывая риски ее перерастания в ядерный конфликт между Россией и Соединенными Штатами", но стороны "пока остановились на том, что недопустима именно ядерная война".Как подчеркнул источник, делегация РФ выразила надежду, что "Соединенные Штаты не держат планов развязывания конфликта с РФ с помощью обычных вооружений".Российская сторона на заседании также обратила внимание на продолжавшееся многие годы разрушение Вашингтоном системы контроля над вооружениями, в том числе напомнила о выходе США в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу. Вместе с тем было отмечено, что "благодаря ответственной позиции администрации (президента США) Джо Байдена удалось сохранить Договор о стратегических наступательных вооружениях", который был продлен на 5 лет.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
https://ria.ru/20210714/bezopasnost-1741217555.html
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россия, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире
13:13 14.07.2021
 
Источники рассказали о работе над заявлением после саммита Россия — США

Источники сообщили, что хотела записать Россия в заявлении после саммита с США

© РИА Новости / POOLВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / POOL
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ДУШАНБЕ, 14 июл - РИА Новости. Россия в заявлении по итогам российско-американского саммита стремилась записать констатацию недопустимости не только ядерной войны между двумя странами, но и любой войны. С такой позицией, как сообщили источники в делегации РФ, российская сторона выступила в среду на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.
Как рассказали собеседники, на заседании было заявлено, что договоренности президентов РФ и США 16 июня о недопустимости развязывания ядерной войны и запуске комплексного диалога по стратегической стабильности и будущему контролю над вооружениями являются достаточно позитивным шагом.
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Источники назвали сроки консультаций России и США по безопасности
Согласно источникам, российская делегация сообщила, что РФ хотела "в этом заявлении записать констатацию недопустимости не только ядерной войны" с США, "но и любой войны, учитывая риски ее перерастания в ядерный конфликт между Россией и Соединенными Штатами", но стороны "пока остановились на том, что недопустима именно ядерная война".
Как подчеркнул источник, делегация РФ выразила надежду, что "Соединенные Штаты не держат планов развязывания конфликта с РФ с помощью обычных вооружений".
Российская сторона на заседании также обратила внимание на продолжавшееся многие годы разрушение Вашингтоном системы контроля над вооружениями, в том числе напомнила о выходе США в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу. Вместе с тем было отмечено, что "благодаря ответственной позиции администрации (президента США) Джо Байдена удалось сохранить Договор о стратегических наступательных вооружениях", который был продлен на 5 лет.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
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