В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро
© AP Photo / XinhuaСотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018
© AP Photo / Xinhua
Власти Венесуэлы заявили о связи убийства президента Гаити и покушения на Мадуро
КАРАКАС, 14 июл - РИА Новости. Охранная компания CTU Security, предположительно связанная с людьми, готовившими убийство президента Гаити, также могла быть причастна к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в 2018 году, сообщил спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.
Ранее власти Колумбии заявили, что в ходе расследования удалось установить, что на кредитную карту, зарегистрированную на охранную компанию из Майами, были куплены авиабилеты по маршруту Богота- Санто-Доминго для 19 колумбийцев, замешанных в убийстве президента Гаити.
"У нас есть информация, что эта охранная компания, возглавляемая Антонио Итриаго, была причастна к неудавшемуся покушению на Николаса Мадуро... 4 августа 2018 года", - сказал Родригес на пресс-конференции.
Покушение на президента Венесуэлы с использованием дронов было совершено в августе 2018 года. К трибуне, где находился во время парада Мадуро, направились несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Ранения получили несколько гвардейцев, глава государства не пострадал.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице американского города Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии. Семнадцать из них арестованы.