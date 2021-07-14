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В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро

В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро - РИА Новости, 14.07.2021

В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро

Охранная компания CTU Security, предположительно связанная с людьми, готовившими убийство президента Гаити, также могла быть причастна к покушению на президента РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T05:19

2021-07-14T05:19

2021-07-14T05:19

убийство президента гаити

жовенель моиз

хорхе родригес

николас мадуро

гаити

венесуэла

сша

в мире

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КАРАКАС, 14 июл - РИА Новости. Охранная компания CTU Security, предположительно связанная с людьми, готовившими убийство президента Гаити, также могла быть причастна к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в 2018 году, сообщил спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.Ранее власти Колумбии заявили, что в ходе расследования удалось установить, что на кредитную карту, зарегистрированную на охранную компанию из Майами, были куплены авиабилеты по маршруту Богота- Санто-Доминго для 19 колумбийцев, замешанных в убийстве президента Гаити.Покушение на президента Венесуэлы с использованием дронов было совершено в августе 2018 года. К трибуне, где находился во время парада Мадуро, направились несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Ранения получили несколько гвардейцев, глава государства не пострадал.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице американского города Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии. Семнадцать из них арестованы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/gaiti-1741148741.html

гаити

венесуэла

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убийство президента гаити, жовенель моиз, хорхе родригес, николас мадуро, гаити, венесуэла, сша, в мире