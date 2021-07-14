https://ria.ru/20210714/pogranzastava-1741175875.html

Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане

Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане - РИА Новости, 14.07.2021

Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане

Проект по строительству современной погранзаставы на границе Таджикистана с Афганистаном при участии России реализуется, все средства выделены, заявил в... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T06:15

2021-07-14T06:15

2021-07-14T06:15

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Проект по строительству современной погранзаставы на границе Таджикистана с Афганистаном при участии России реализуется, все средства выделены, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае в ходе визита в Душанбе заявил, что Россия и Таджикистан могут в скором времени подписать соглашение о строительстве современной погранзаставы на таджикско-афганской границе, Москва при этом окажет финансовое содействие."Этот проект реализуется, в Таджикистане все средства выделены", - сказал Кабулов. По его словам, застава строится.

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740574930.html

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россия, замир кабулов, сергей лавров, москва, афганистан, таджикистан, в мире