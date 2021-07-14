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Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане - РИА Новости, 14.07.2021
Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
Проект по строительству современной погранзаставы на границе Таджикистана с Афганистаном при участии России реализуется, все средства выделены, заявил в... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T06:15
2021-07-14T06:15
россия
замир кабулов
сергей лавров
москва
афганистан
таджикистан
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Проект по строительству современной погранзаставы на границе Таджикистана с Афганистаном при участии России реализуется, все средства выделены, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае в ходе визита в Душанбе заявил, что Россия и Таджикистан могут в скором времени подписать соглашение о строительстве современной погранзаставы на таджикско-афганской границе, Москва при этом окажет финансовое содействие."Этот проект реализуется, в Таджикистане все средства выделены", - сказал Кабулов. По его словам, застава строится.
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россия, замир кабулов, сергей лавров, москва, афганистан, таджикистан, в мире
Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
06:15 14.07.2021
 
© РИА НовостиОсмотр границы Таджикистана и Афганистана
Осмотр границы Таджикистана и Афганистана
© РИА Новости

Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане на границе с Афганистаном

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Проект по строительству современной погранзаставы на границе Таджикистана с Афганистаном при участии России реализуется, все средства выделены, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае в ходе визита в Душанбе заявил, что Россия и Таджикистан могут в скором времени подписать соглашение о строительстве современной погранзаставы на таджикско-афганской границе, Москва при этом окажет финансовое содействие.
"Этот проект реализуется, в Таджикистане все средства выделены", - сказал Кабулов. По его словам, застава строится.
Военнослужащие Афганистана рядом с таджикско-афганской границей в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 11:51
Талибы заявили, что обсуждают с Россией тему границ Таджикистана
 
РоссияЗамир КабуловСергей ЛавровМоскваАфганистанТаджикистанВ мире
 
 
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