Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210714/pikniki-1741233279.html
Власти Подмосковья призывают граждан воздержаться от пикников в лесу
Власти Подмосковья призывают граждан воздержаться от пикников в лесу - РИА Новости, 14.07.2021
Власти Подмосковья призывают граждан воздержаться от пикников в лесу
Власти Московской области обратились к жителям региона с просьбой воздержаться от пикников в лесу с использованием открытого огня, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:25
2021-07-14T14:25
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40853/47/408534752_0:243:2894:1870_1920x0_80_0_0_19f33d13f7ca512196686c07286d6dea.jpg
КРАСНОГОРСК, 14 июл – РИА Новости. Власти Московской области обратились к жителям региона с просьбой воздержаться от пикников в лесу с использованием открытого огня, сообщил на пресс-конференции министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.Ранее Комитет лесного хозяйства Московской области ограничил доступ в лес с 12 по 19 июля в связи с высоким риском возникновения лесных пожаров.По его словам, на сегодняшний день в Подмосковье зафиксированы 130 лесных пожаров, в том числе 5 торфяных на общей площади 160 гектаров, из которых 85 покрыты лесом.
https://ria.ru/20210712/les-1740911093.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40853/47/408534752_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1bdaf4fb1b3c54e177acaf3d39e47950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей разин, московская область (подмосковье)
14:25 14.07.2021
 

Власти Подмосковья призывают граждан воздержаться от пикников в лесу

© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкНа отдыхе в подмосковном лесу
На отдыхе в подмосковном лесу - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 14 июл – РИА Новости. Власти Московской области обратились к жителям региона с просьбой воздержаться от пикников в лесу с использованием открытого огня, сообщил на пресс-конференции министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.
Ранее Комитет лесного хозяйства Московской области ограничил доступ в лес с 12 по 19 июля в связи с высоким риском возникновения лесных пожаров.
"Просьба воздержаться от посещения леса в ближайшую неделю и ни в коем случае не разводить костры, устраивать пикники, и не пользоваться открытым огнем, чтобы не допустить открытого горения", - сказал Разин.
По его словам, на сегодняшний день в Подмосковье зафиксированы 130 лесных пожаров, в том числе 5 торфяных на общей площади 160 гектаров, из которых 85 покрыты лесом.
Особо охраняемый водный объект создан на севере Подмосковья - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 13:13
В Подмосковье временно запретили посещать леса
 
Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00"Жили здесь веками": что не поделили народы Северного Кавказа
08:00"Серый кардинал" Украины. Что задумал Аваков после отставки
08:00Последний доллар: Белоруссия готовит конфискацию валюты
08:00Полоса подскока. Кому достанется одна из крупнейших авиабаз Средней Азии
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
05:03Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
Лента новостейМолния