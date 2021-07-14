https://ria.ru/20210714/pikniki-1741233279.html

Власти Подмосковья призывают граждан воздержаться от пикников в лесу

Власти Подмосковья призывают граждан воздержаться от пикников в лесу - РИА Новости, 14.07.2021

Власти Подмосковья призывают граждан воздержаться от пикников в лесу

Власти Московской области обратились к жителям региона с просьбой воздержаться от пикников в лесу с использованием открытого огня, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T14:25

2021-07-14T14:25

2021-07-14T14:25

новости подмосковья

андрей разин

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 14 июл – РИА Новости. Власти Московской области обратились к жителям региона с просьбой воздержаться от пикников в лесу с использованием открытого огня, сообщил на пресс-конференции министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.Ранее Комитет лесного хозяйства Московской области ограничил доступ в лес с 12 по 19 июля в связи с высоким риском возникновения лесных пожаров.По его словам, на сегодняшний день в Подмосковье зафиксированы 130 лесных пожаров, в том числе 5 торфяных на общей площади 160 гектаров, из которых 85 покрыты лесом.

https://ria.ru/20210712/les-1740911093.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, московская область (подмосковье)