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Власти Подмосковья призывают граждан воздержаться от пикников в лесу
Власти Подмосковья призывают граждан воздержаться от пикников в лесу - РИА Новости, 14.07.2021
Власти Подмосковья призывают граждан воздержаться от пикников в лесу
Власти Московской области обратились к жителям региона с просьбой воздержаться от пикников в лесу с использованием открытого огня, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:25
2021-07-14T14:25
2021-07-14T14:25
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 14 июл – РИА Новости. Власти Московской области обратились к жителям региона с просьбой воздержаться от пикников в лесу с использованием открытого огня, сообщил на пресс-конференции министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.Ранее Комитет лесного хозяйства Московской области ограничил доступ в лес с 12 по 19 июля в связи с высоким риском возникновения лесных пожаров.По его словам, на сегодняшний день в Подмосковье зафиксированы 130 лесных пожаров, в том числе 5 торфяных на общей площади 160 гектаров, из которых 85 покрыты лесом.
https://ria.ru/20210712/les-1740911093.html
московская область (подмосковье)
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андрей разин, московская область (подмосковье)