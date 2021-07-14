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МИД призвал власти Афганистана и талибов начать содержательные переговоры
МИД призвал власти Афганистана и талибов начать содержательные переговоры - РИА Новости, 14.07.2021
МИД призвал власти Афганистана и талибов начать содержательные переговоры
Россия призывает власти Афганистана и талибов*, пока не поздно, начать содержательные переговоры, которые должны привести к созданию коалиционного переходного... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T09:32
2021-07-14T13:07
обострение ситуации в афганистане
россия
замир кабулов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
афганистан
доха
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия призывает власти Афганистана и талибов*, пока не поздно, начать содержательные переговоры, которые должны привести к созданию коалиционного переходного правительства, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Сейчас, пока еще не поздно, надо прийти в себя и начинать содержательные переговоры, которые неизбежно завершатся созданием коалиционного переходного руководства. Коалиционного с участием движения талибов* - какой процент, в какой пропорции будут представлены талибы* - это дело афганцев. Пускай они сами решают и договариваются. Они должны разумно договориться об администрации, которая не будет никем избрана - это предмет договоренности двух противоборствующих сторон", - сказал Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана*" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
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россия
афганистан
доха
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обострение ситуации в афганистане, россия, замир кабулов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, доха, талибан, сша, в мире
09:32 14.07.2021 (обновлено: 13:07 14.07.2021)
 
МИД призвал власти Афганистана и талибов начать содержательные переговоры

МИД призвал власти Афганистана и талибов начать переговоры о переходном правительстве

© REUTERS / Mohammad IsmailАфганский военный на блокпосту в Махипаре на шоссе Джелалабад-Кабул
Афганский военный на блокпосту в Махипаре на шоссе Джелалабад-Кабул - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© REUTERS / Mohammad Ismail
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия призывает власти Афганистана и талибов*, пока не поздно, начать содержательные переговоры, которые должны привести к созданию коалиционного переходного правительства, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Сейчас, пока еще не поздно, надо прийти в себя и начинать содержательные переговоры, которые неизбежно завершатся созданием коалиционного переходного руководства. Коалиционного с участием движения талибов* - какой процент, в какой пропорции будут представлены талибы* - это дело афганцев. Пускай они сами решают и договариваются. Они должны разумно договориться об администрации, которая не будет никем избрана - это предмет договоренности двух противоборствующих сторон", - сказал Кабулов.
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 18:19Инфографика
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана*" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Читайте полный текст интервью >>>
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Обострение ситуации в АфганистанеРоссияЗамир КабуловМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АфганистанДохаТалибанСШАВ мире
 
 
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