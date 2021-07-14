https://ria.ru/20210714/peregovory-1741185661.html

МИД призвал власти Афганистана и талибов начать содержательные переговоры

МИД призвал власти Афганистана и талибов начать содержательные переговоры - РИА Новости, 14.07.2021

МИД призвал власти Афганистана и талибов начать содержательные переговоры

Россия призывает власти Афганистана и талибов*, пока не поздно, начать содержательные переговоры, которые должны привести к созданию коалиционного переходного... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T09:32

2021-07-14T09:32

2021-07-14T13:07

обострение ситуации в афганистане

россия

замир кабулов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

афганистан

доха

талибан

сша

в мире

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия призывает власти Афганистана и талибов*, пока не поздно, начать содержательные переговоры, которые должны привести к созданию коалиционного переходного правительства, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Сейчас, пока еще не поздно, надо прийти в себя и начинать содержательные переговоры, которые неизбежно завершатся созданием коалиционного переходного руководства. Коалиционного с участием движения талибов* - какой процент, в какой пропорции будут представлены талибы* - это дело афганцев. Пускай они сами решают и договариваются. Они должны разумно договориться об администрации, которая не будет никем избрана - это предмет договоренности двух противоборствующих сторон", - сказал Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана*" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741062138.html

россия

афганистан

доха

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в афганистане, россия, замир кабулов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, доха, талибан, сша, в мире