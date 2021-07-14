https://ria.ru/20210714/notariusy-1741201831.html

Нотариусы начали принимать на хранение электронные документы

Нотариусы начали принимать на хранение электронные документы - РИА Новости, 14.07.2021

Нотариусы начали принимать на хранение электронные документы

В практику нотариусов введено новое нотариальное действие – принятие на хранение и выдача электронного документа, сообщает Федеральная нотариальная палата. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T11:22

2021-07-14T11:22

2021-07-14T11:44

россия

федеральная нотариальная палата

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В практику нотариусов введено новое нотариальное действие – принятие на хранение и выдача электронного документа, сообщает Федеральная нотариальная палата."Теперь, кроме бумаг, нотариусу могут быть переданы электронные документы, аудио- и видеофайлы, программные коды, базы данных. Возможность создать свой цифровой архив у нотариуса гарантирует сохранность и неизменяемость файлов, а также их защиту от доступа третьих лиц", - говорится в сообщении.Как пояснили в ФНП, электронный документ или файл, в итоге попадет по защищенным каналам в Единую информационную систему нотариата. Система имеет защитный фильтр, так называемую карантинную зону, благодаря которой переданные файлы проходят проверку на наличие вредоносных программ. Документ, загруженный в ЕИС нотариата, будет храниться в том виде, в котором заявитель его передал. При этом никто не сможет увидеть его содержание, даже нотариус, поскольку документы и файлы будут зашифрованы. Воспользоваться услугой можно через специальный сервис на портале ФНП. Для этого заявителю понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись. В качестве подтверждения принятия на хранение электронных документов и файлов нотариус выдает свидетельство в электронной форме, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса и содержащее идентификатор хранилища электронного документа. Срок хранения цифровых документов определяет сам владелец

https://ria.ru/20210705/notariat-1739892567.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная нотариальная палата