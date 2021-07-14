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Нотариусы начали принимать на хранение электронные документы
Нотариусы начали принимать на хранение электронные документы - РИА Новости, 14.07.2021
Нотариусы начали принимать на хранение электронные документы
В практику нотариусов введено новое нотариальное действие – принятие на хранение и выдача электронного документа, сообщает Федеральная нотариальная палата. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:22
2021-07-14T11:44
россия
федеральная нотариальная палата
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В практику нотариусов введено новое нотариальное действие – принятие на хранение и выдача электронного документа, сообщает Федеральная нотариальная палата."Теперь, кроме бумаг, нотариусу могут быть переданы электронные документы, аудио- и видеофайлы, программные коды, базы данных. Возможность создать свой цифровой архив у нотариуса гарантирует сохранность и неизменяемость файлов, а также их защиту от доступа третьих лиц", - говорится в сообщении.Как пояснили в ФНП, электронный документ или файл, в итоге попадет по защищенным каналам в Единую информационную систему нотариата. Система имеет защитный фильтр, так называемую карантинную зону, благодаря которой переданные файлы проходят проверку на наличие вредоносных программ. Документ, загруженный в ЕИС нотариата, будет храниться в том виде, в котором заявитель его передал. При этом никто не сможет увидеть его содержание, даже нотариус, поскольку документы и файлы будут зашифрованы. Воспользоваться услугой можно через специальный сервис на портале ФНП. Для этого заявителю понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись. В качестве подтверждения принятия на хранение электронных документов и файлов нотариус выдает свидетельство в электронной форме, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса и содержащее идентификатор хранилища электронного документа. Срок хранения цифровых документов определяет сам владелец
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россия, федеральная нотариальная палата
11:22 14.07.2021 (обновлено: 11:44 14.07.2021)
 

Нотариусы начали принимать на хранение электронные документы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска "Нотариус"
Вывеска Нотариус - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В практику нотариусов введено новое нотариальное действие – принятие на хранение и выдача электронного документа, сообщает Федеральная нотариальная палата.
"Теперь, кроме бумаг, нотариусу могут быть переданы электронные документы, аудио- и видеофайлы, программные коды, базы данных. Возможность создать свой цифровой архив у нотариуса гарантирует сохранность и неизменяемость файлов, а также их защиту от доступа третьих лиц", - говорится в сообщении.
Константин Корсик
5 июля, 11:54
В информсистему нотариата ежедневно вносится более 250 тысяч записей
Как пояснили в ФНП, электронный документ или файл, в итоге попадет по защищенным каналам в Единую информационную систему нотариата. Система имеет защитный фильтр, так называемую карантинную зону, благодаря которой переданные файлы проходят проверку на наличие вредоносных программ. Документ, загруженный в ЕИС нотариата, будет храниться в том виде, в котором заявитель его передал. При этом никто не сможет увидеть его содержание, даже нотариус, поскольку документы и файлы будут зашифрованы. Воспользоваться услугой можно через специальный сервис на портале ФНП. Для этого заявителю понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись.
В качестве подтверждения принятия на хранение электронных документов и файлов нотариус выдает свидетельство в электронной форме, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса и содержащее идентификатор хранилища электронного документа. Срок хранения цифровых документов определяет сам владелец
 
РоссияФедеральная нотариальная палата
 
 
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