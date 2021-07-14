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В МИД назвали позицию Кабула по переговорам с талибами лицемерием
В МИД назвали позицию Кабула по переговорам с талибами лицемерием - РИА Новости, 14.07.2021
В МИД назвали позицию Кабула по переговорам с талибами лицемерием
Афганские власти только на словах подтверждают готовность общаться с представителями движения "Талибан"*, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:02
2021-07-14T13:07
обострение ситуации в афганистане
доха
сша
замир кабулов
талибан
россия
афганистан
кабул (город)
в мире
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Афганские власти только на словах подтверждают готовность общаться с представителями движения "Талибан"*, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.Все, как он отметил, сводится к тому, что правительство страны готово, но "талибы должны признать, и тогда они готовы". Представитель министерства подчеркнул, что переговоры так не ведутся.Реальный мирный процесс в Афганистане, по его словам, начнется, если власти и влиятельные политические деятели, представляющие различные этнополитические силы республики, договорятся между собой и сядут за стол переговоров."Этого мы и добиваемся", — подчеркнули в МИД.Кабулов также добавил, что боев за столицу Афганистана не будет, если правительство страны начнет содержательные диалог с талибами о будущем устройстве государства.По его словам, у России есть предложения относительно будущих межафганских переговоров, но "это вопрос деликатный". Любые идеи, вброшенные иностранцами, афганцы будут рассматривать так, как будто им это навязывают."Никакой народ этого не любит. Но они знают, какие основные принципиальные моменты должны быть, и наше дело — привести обе воюющие стороны к столу переговоров", — отметил Кабулов.Он подчеркнул, что диалог должен вестись не столько при посредничестве "расширенной тройки" (Россия, США, Китай, Пакистан), но и при их содействии."Мы должны создать условия, посадить самих афганцев за стол переговоров и на внешнем периметре, наблюдая за их ходом, если они будут сходить с конструктивных рельсов, сказать им: "нет, пожалуйста, вернитесь и договаривайтесь". Не принципиально, где будут идти эти переговоры. Знаем только, что мир в Афганистане обе стороны должны в торжественной обстановке заключить в Кабуле", — добавил российский дипломат.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.Нестабильность нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск из республики. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранного контингента и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210714/afganistan-1741187399.html
https://ria.ru/20210709/terrorizm-1740690693.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/moskva-1741184681.html
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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обострение ситуации в афганистане, доха, сша, замир кабулов, талибан, россия, афганистан, кабул (город), в мире
10:02 14.07.2021 (обновлено: 13:07 14.07.2021)
 
В МИД назвали позицию Кабула по переговорам с талибами лицемерием

Спецпредставитель Кабулов назвал позицию афганских властей по переговорам с талибами лицемерием

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Афганские власти только на словах подтверждают готовность общаться с представителями движения "Талибан"*, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Все, как он отметил, сводится к тому, что правительство страны готово, но "талибы должны признать, и тогда они готовы". Представитель министерства подчеркнул, что переговоры так не ведутся.
"Это лицемерие. Это попытка закрывать глаза на реалии, которые существуют, поэтому это пустые слова. А нам нужны дела", — добавил Кабулов.
Реальный мирный процесс в Афганистане, по его словам, начнется, если власти и влиятельные политические деятели, представляющие различные этнополитические силы республики, договорятся между собой и сядут за стол переговоров.
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"Этого мы и добиваемся", — подчеркнули в МИД.
Кабулов также добавил, что боев за столицу Афганистана не будет, если правительство страны начнет содержательные диалог с талибами о будущем устройстве государства.
По его словам, у России есть предложения относительно будущих межафганских переговоров, но "это вопрос деликатный". Любые идеи, вброшенные иностранцами, афганцы будут рассматривать так, как будто им это навязывают.
"Никакой народ этого не любит. Но они знают, какие основные принципиальные моменты должны быть, и наше дело — привести обе воюющие стороны к столу переговоров", — отметил Кабулов.
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Он подчеркнул, что диалог должен вестись не столько при посредничестве "расширенной тройки" (Россия, США, Китай, Пакистан), но и при их содействии.
"Мы должны создать условия, посадить самих афганцев за стол переговоров и на внешнем периметре, наблюдая за их ходом, если они будут сходить с конструктивных рельсов, сказать им: "нет, пожалуйста, вернитесь и договаривайтесь". Не принципиально, где будут идти эти переговоры. Знаем только, что мир в Афганистане обе стороны должны в торжественной обстановке заключить в Кабуле", — добавил российский дипломат.
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Нестабильность нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск из республики. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранного контингента и начало межафганского диалога после обмена пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
Обострение ситуации в АфганистанеДохаСШАЗамир КабуловТалибанРоссияАфганистанКабул (город)В мире
 
 
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