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В районе гостиницы в Геленджике ввели режим ЧС после взрыва газа
В районе гостиницы в Геленджике ввели режим ЧС после взрыва газа - РИА Новости, 14.07.2021
В районе гостиницы в Геленджике ввели режим ЧС после взрыва газа
Локальный режим ЧС введен на нескольких улицах в Геленджике, где располагается пострадавшая от взрыва газа гостиница, сообщает министерство гражданской обороны... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T01:00
2021-07-14T02:10
взрыв газа в гостинице в геленджике
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
геленджик
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Локальный режим ЧС введен на нескольких улицах в Геленджике, где располагается пострадавшая от взрыва газа гостиница, сообщает министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.Взрыв газа произошел утром во вторник в частной гостинице в Геленджике. По предварительным данным, обрушились перекрытия и внешняя стена здания. В результате происшествия погиб один человек, пятеро пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На место происшествия выехало руководство городской и краевой прокуратур, а также регионального главка МЧС, надзорное ведомство начало свою проверку. Власти Геленджика вывезли гостей отеля, где взорвался газ, и занялись их расселением.Отмечается, что на месте взрыва газа в Геленджике побывал министр ГО и ЧС края Сергей Штриков вместе с главой Геленджика Алексеем Богодистовым. По данным властей Геленджика, большинство жильцов гостиницы покинули ее и направились в аэропорт, еще 22 человека размещены в других гостиницах.
https://ria.ru/20210713/vzryv-1741073020.html
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взрыв газа в гостинице в геленджике, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), геленджик, краснодарский край, происшествия
В районе гостиницы в Геленджике ввели режим ЧС после взрыва газа
01:00 14.07.2021 (обновлено: 02:10 14.07.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкДым на месте взрыва бытового газа, который произошел в гостинице "Азария" в Геленджике
Дым на месте взрыва бытового газа, который произошел в гостинице Азария в Геленджике - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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В Геленджике ввели режим ЧС на нескольких улицах около пострадавшей от взрыва газа гостиницы

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Локальный режим ЧС введен на нескольких улицах в Геленджике, где располагается пострадавшая от взрыва газа гостиница, сообщает министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
Взрыв газа произошел утром во вторник в частной гостинице в Геленджике. По предварительным данным, обрушились перекрытия и внешняя стена здания. В результате происшествия погиб один человек, пятеро пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На место происшествия выехало руководство городской и краевой прокуратур, а также регионального главка МЧС, надзорное ведомство начало свою проверку. Власти Геленджика вывезли гостей отеля, где взорвался газ, и занялись их расселением.
"В Геленджике в границах кварталов, ограниченных улицами Шевченко, Чайковского, Колхозная и Первомайская, введен режим ЧС. Проводятся аварийно-восстановительное работы", - говорится в сообщении министерства в Instagram.
Отмечается, что на месте взрыва газа в Геленджике побывал министр ГО и ЧС края Сергей Штриков вместе с главой Геленджика Алексеем Богодистовым. По данным властей Геленджика, большинство жильцов гостиницы покинули ее и направились в аэропорт, еще 22 человека размещены в других гостиницах.
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Взрыв газа в гостинице в ГеленджикеСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГеленджикКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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