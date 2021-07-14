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В районе гостиницы в Геленджике ввели режим ЧС после взрыва газа
В районе гостиницы в Геленджике ввели режим ЧС после взрыва газа - РИА Новости, 14.07.2021
В районе гостиницы в Геленджике ввели режим ЧС после взрыва газа
Локальный режим ЧС введен на нескольких улицах в Геленджике, где располагается пострадавшая от взрыва газа гостиница, сообщает министерство гражданской обороны... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T01:00
2021-07-14T01:00
2021-07-14T02:10
взрыв газа в гостинице в геленджике
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
геленджик
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Локальный режим ЧС введен на нескольких улицах в Геленджике, где располагается пострадавшая от взрыва газа гостиница, сообщает министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.Взрыв газа произошел утром во вторник в частной гостинице в Геленджике. По предварительным данным, обрушились перекрытия и внешняя стена здания. В результате происшествия погиб один человек, пятеро пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На место происшествия выехало руководство городской и краевой прокуратур, а также регионального главка МЧС, надзорное ведомство начало свою проверку. Власти Геленджика вывезли гостей отеля, где взорвался газ, и занялись их расселением.Отмечается, что на месте взрыва газа в Геленджике побывал министр ГО и ЧС края Сергей Штриков вместе с главой Геленджика Алексеем Богодистовым. По данным властей Геленджика, большинство жильцов гостиницы покинули ее и направились в аэропорт, еще 22 человека размещены в других гостиницах.
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взрыв газа в гостинице в геленджике, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), геленджик, краснодарский край, происшествия
В районе гостиницы в Геленджике ввели режим ЧС после взрыва газа
01:00 14.07.2021 (обновлено: 02:10 14.07.2021)
В Геленджике ввели режим ЧС на нескольких улицах около пострадавшей от взрыва газа гостиницы