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Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России
Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 14.07.2021
Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России
Новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России может наступить в середине-конце сентября, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:28
2021-07-14T15:46
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирусы
здоровье - общество
общество
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России может наступить в середине-конце сентября, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Он отметил, что в страну пришел штамм дельта-плюс, более заразный по сравнению с исходником. При этом люди не стремятся вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких, и забывают о рисках, которые несет коронавирус, — вплоть до летального исхода. Из-за этого в сентябре, когда во всем "провакцинированном мире" заболеваемость пойдет на спад, в России может быть новый пик.Инфекционист обратил внимание на то, что в нашей стране от коронавируса в сутки умирает более 700 человек. В других странах при такой же заболеваемости этот показатель всего десять-пятнадцать человек.За последние сутки в России выявили 23 827 случаев коронавируса. Темп прироста составил 0,41%. Выздоровели 21 269 пациентов, не удалось спасти 786. Это максимальный показатель с начала эпидемии в стране. За все время в России SARS-CoV-2 заразились 5 857 002 человека, 145 278 умерли, 5 257 483 поправились.В стране идет вакцинация от коронавируса. Доступны три препарата: "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.У многих пациентов в России выявляют дельта-штамм коронавируса, который вдвое заразнее изначального варианта. Он продолжает мутировать: недавно стало известно о появлении дельта-плюс, один случай заражения обнаружили и в России.Как указывал директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирусы, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, россия
14:28 14.07.2021 (обновлено: 15:46 14.07.2021)
 
Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России

Инфекционист Тимаков спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России в сентябре

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России может наступить в середине-конце сентября, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Он отметил, что в страну пришел штамм дельта-плюс, более заразный по сравнению с исходником. При этом люди не стремятся вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких, и забывают о рисках, которые несет коронавирус, — вплоть до летального исхода. Из-за этого в сентябре, когда во всем "провакцинированном мире" заболеваемость пойдет на спад, в России может быть новый пик.
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Инфекционист обратил внимание на то, что в нашей стране от коронавируса в сутки умирает более 700 человек. В других странах при такой же заболеваемости этот показатель всего десять-пятнадцать человек.
За последние сутки в России выявили 23 827 случаев коронавируса. Темп прироста составил 0,41%. Выздоровели 21 269 пациентов, не удалось спасти 786. Это максимальный показатель с начала эпидемии в стране. За все время в России SARS-CoV-2 заразились 5 857 002 человека, 145 278 умерли, 5 257 483 поправились.
В стране идет вакцинация от коронавируса. Доступны три препарата: "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.
У многих пациентов в России выявляют дельта-штамм коронавируса, который вдвое заразнее изначального варианта. Он продолжает мутировать: недавно стало известно о появлении дельта-плюс, один случай заражения обнаружили и в России.
Как указывал директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.
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