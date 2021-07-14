https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741301143.html

Отели Кубани не уполномочены выселять туристов, заявили в оперштабе

Отели Кубани не уполномочены выселять туристов, заявили в оперштабе - РИА Новости, 14.07.2021

Отели Кубани не уполномочены выселять туристов, заявили в оперштабе

Отели Кубани не уполномочены выселять туристов, уклоняющихся от вакцинации, однако за несоблюдение условия подписанного согласия им грозит штраф до 30 тысяч... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T21:36

2021-07-14T21:36

2021-07-14T21:36

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Отели Кубани не уполномочены выселять туристов, уклоняющихся от вакцинации, однако за несоблюдение условия подписанного согласия им грозит штраф до 30 тысяч рублей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края."Отель не уполномочен предпринимать такие действия. Ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на туристе. Нарушение добровольного согласия также подпадает под статью 20.6.1 КоАП РФ. И может грозить туристу штрафом в размере до 30 тысяч рублей", - разъяснили в среду в оперштабе, отвечая на вопрос о последствиях уклонения гостя отеля, подписавшего добровольное согласие на вакцинацию, но уклонившегося от прививки.В настоящее время на курорты Кубани можно приезжать со "свежим" отрицательным ПЦР-тестом, сертификатом о вакцинации, справкой о прохождении первого этапа вакцинации, меддокументом или сертификатом о перенесенном коронавирусе в течение полугода. С 1 августа при заселении будут требовать меддокумент о перенесённом заболевании, или сертификат о вакцинации, или справку о прохождении её первого этапа, или справку о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Поставить прививку можно и на отдыхе - для этого при заселении нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест и добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения. На малолетних правила не распространяются, а несовершеннолетним от 15 до 18 лет нужен отрицательный ПЦР-тест или меддокумент о перенесенном заболевании как до, так и после 1 августа.

https://ria.ru/20210630/turisty-1739293607.html

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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, краснодарский край