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В Пермском крае ввели новые ограничения из-за COVID-19
В Пермском крае ввели новые ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2021
В Пермском крае ввели новые ограничения из-за COVID-19
Оперштаб в Пермском крае из-за ситуации с COVID-19 ограничил до 50% возможное количество зрителей в театрах, кинотеатрах, цирке, филармонии и концертных залах,... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T15:53
2021-07-14T15:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
пермский край
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ПЕРМЬ, 14 июл - РИА Новости. Оперштаб в Пермском крае из-за ситуации с COVID-19 ограничил до 50% возможное количество зрителей в театрах, кинотеатрах, цирке, филармонии и концертных залах, также МФЦ с 19 июля будут переведены на работу по предварительной записи, сообщает пресс-служба краевой администрации."Вводится ограничение числа посетителей кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии, домов культуры, цирка: наполняемость зрителями не должна превышать 50% от числа мест в залах", - говорится в сообщении.Кроме того, отделения пермского краевого многофункционального центра переводятся с 19 июля на предоставление государственных и муниципальных услуг по предварительной записи.Также изменения коснутся туристов: теперь в походах и сплавах смогут принять участие только вакцинированные жители или с отрицательным ПЦР-тестом, или уже переболевшие коронавирусной инфекцией.По данным краевого минздрава, в регионе зарегистрировано 65,9 тысячи заболевших COVID-19. От болезни скончались 2 878 человек. Вакцинацию завершили почти 277 тысяч жителей (первую прививку сделали 410 тысяч человек). Тенденция к росту заболеваемости отмечается на протяжении последнего месяца.
https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741098594.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, пермский край
15:53 14.07.2021
 
В Пермском крае ввели новые ограничения из-за COVID-19

В Пермском крае ограничили заполняемость театров и кино до 50% из-за ситуации с COVID-19

© Фото с официального сайта вузаПермский государственный институт культуры.
Пермский государственный институт культуры.
© Фото с официального сайта вуза
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 14 июл - РИА Новости. Оперштаб в Пермском крае из-за ситуации с COVID-19 ограничил до 50% возможное количество зрителей в театрах, кинотеатрах, цирке, филармонии и концертных залах, также МФЦ с 19 июля будут переведены на работу по предварительной записи, сообщает пресс-служба краевой администрации.
"Вводится ограничение числа посетителей кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии, домов культуры, цирка: наполняемость зрителями не должна превышать 50% от числа мест в залах", - говорится в сообщении.
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Кроме того, отделения пермского краевого многофункционального центра переводятся с 19 июля на предоставление государственных и муниципальных услуг по предварительной записи.
Также изменения коснутся туристов: теперь в походах и сплавах смогут принять участие только вакцинированные жители или с отрицательным ПЦР-тестом, или уже переболевшие коронавирусной инфекцией.
По данным краевого минздрава, в регионе зарегистрировано 65,9 тысячи заболевших COVID-19. От болезни скончались 2 878 человек. Вакцинацию завершили почти 277 тысяч жителей (первую прививку сделали 410 тысяч человек). Тенденция к росту заболеваемости отмечается на протяжении последнего месяца.
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