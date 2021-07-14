https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741235921.html

Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России - РИА Новости, 14.07.2021

Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ не стоит ждать до середины-конца августа, а четвертое место по заболеваемости в мире - не предел, считает... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T14:42

2021-07-14T14:42

2021-07-14T14:53

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

распространение коронавируса

евгений тимаков

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ не стоит ждать до середины-конца августа, а четвертое место по заболеваемости в мире - не предел, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.Россия находится на четвертом месте по количеству случаев заражения коронавирусом, согласно статистике на сайте ВОЗ, и на пятом - по информации Университета Джонса Хопкинса."Ситуация в России сейчас с коронавирусной инфекцией крайне напряженная, и то, что четвертое место, боюсь, что это не предел по заболеваемости", - рассказал Тимаков РИА Новости.Он добавил, что причина такого роста многофакторна - это и расслабленность населения, и неверие в вирус, и недоверие к вакцинации, и антипрививочные кампании, которые идут не только внутри страны, но и из-за рубежа в отношении российских вакцин, и неграмотность врачей, и несоблюдение предписаний Роспотребнадзора, нежелание вакцинироваться после болезни. Инфекционист добавил, что россияне летают за границу и привозят различные новые мутации, а также вирус мутирует и внутри страны там, где сконцентрировано большое количество населения."В итоге, кто болел год назад, иммунитет уже к коронавирусу потеряли, защиту никакую делать не хотят, вируснейтрализующую активность иммунитета не поднимают, не стабилизуют. Вакцинация идет ужасно, даже на фоне рекомендаций привить 60% населения все рано все это буксует и тормозит", - считает эксперт.Он отметил, что когда в РФ пришел штамм "дельта", большая часть населения была не готова к встрече с ним, и с высокой вероятностью будет болеть этим штаммом."Шанс есть у тех, кто болел до этого или вакцинировался, если сделать ревакцинацию, тогда он будет защищен через две недели после прививки, но таких людей, которые готовы сделать вакцинацию после болезни, не так много, и те, кто сделал прививку впервые, до этого не болел, он получит иммунитет только через полтора месяца после прививки, поэтому до середины-конца августа мы с вами никаким образом ситуацию стабилизировать не будем", - заявил Тимаков.

https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741204012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы