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В Москве выявили 3966 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3966 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 14.07.2021
В Москве выявили 3966 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 3966, Подмосковье — 2469, Санкт-Петербурге — 1942, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:34
2021-07-14T11:34
2021-07-14T11:34
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 3966, Подмосковье — 2469, Санкт-Петербурге — 1942, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 3966, Московская область - 2469, Санкт-Петербург - 1942", — говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев болезни отмечено в Магаданской области — 23, Ненецком автономном округе — девять, Чукотском автономном округе — семь.
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В Москве выявили 3966 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 3966 новых случаев заражения коронавирусом