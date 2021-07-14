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В Москве выявили 3966 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 3966 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 14.07.2021

В Москве выявили 3966 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 3966, Подмосковье — 2469, Санкт-Петербурге — 1942, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T11:34

2021-07-14T11:34

2021-07-14T11:34

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московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 3966, Подмосковье — 2469, Санкт-Петербурге — 1942, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 3966, Московская область - 2469, Санкт-Петербург - 1942", — говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев болезни отмечено в Магаданской области — 23, Ненецком автономном округе — девять, Чукотском автономном округе — семь.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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