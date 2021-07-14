https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741203897.html

В России за сутки умерли 786 больных с коронавирусом

В России за сутки умерли 786 больных с коронавирусом - РИА Новости, 14.07.2021

В России за сутки умерли 786 больных с коронавирусом

За сутки в России новый максимум смертей от COVID-19 - 786, за все время умерли 145 278 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T11:31

2021-07-14T11:31

2021-07-14T11:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. За сутки в России новый максимум смертей от COVID-19 - 786, за все время умерли 145 278 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 786 смертей... За весь период по России умерло 145 278 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 109 человек, в Санкт-Петербурге — 102, в Нижегородской области — 29.

https://ria.ru/20210714/krym-1741188945.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество