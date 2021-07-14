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Громыко: плотность контактов России и Белоруссии сейчас беспрецедентна
Громыко: плотность контактов России и Белоруссии сейчас беспрецедентна - РИА Новости, 14.07.2021
Громыко: плотность контактов России и Белоруссии сейчас беспрецедентна
Плотность контактов на уровне руководства России и Белоруссии в последние месяцы беспрецедентна, заявил председатель Ассоциации внешнеполитических исследований... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:50
2021-07-14T13:50
2021-07-14T13:50
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Плотность контактов на уровне руководства России и Белоруссии в последние месяцы беспрецедентна, заявил председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, директор Института Европы РАН Алексей Громыко."Плотность контактов между представителями руководства России и Белоруссии в последние месяцы беспрецедентна, это говорит о том, что события, как внутренние, так и внешние, в наших странах встряхнули в хорошем смысле нас всех, и тех, кто работает в политическом измерении, и экспертов, и законодателей", - сказал Громыко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, сейчас идет работа не только для того, чтобы купировать или минимизировать какие-то риски, но и чтобы сделать Союзное государство, а также двусторонние отношения между Россией и Белоруссией, более "стрессоустойчивыми".Он также отметил, что желание решать тактические и стратегические задачи наблюдается с обеих сторон.
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россия, алексей громыко, белоруссия
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Плотность контактов на уровне руководства России и Белоруссии в последние месяцы беспрецедентна, заявил председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, директор Института Европы РАН Алексей Громыко
.
"Плотность контактов между представителями руководства России и Белоруссии в последние месяцы беспрецедентна, это говорит о том, что события, как внутренние, так и внешние, в наших странах встряхнули в хорошем смысле нас всех, и тех, кто работает в политическом измерении, и экспертов, и законодателей", - сказал Громыко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, сейчас идет работа не только для того, чтобы купировать или минимизировать какие-то риски, но и чтобы сделать Союзное государство, а также двусторонние отношения между Россией и Белоруссией, более "стрессоустойчивыми".
"Чтобы эти отношения не ставились под вопрос в зависимости от того, что случается в наших странах или в мире, чтобы было ясно, что это некий императив и некая данность", - подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что желание решать тактические и стратегические задачи наблюдается с обеих сторон.