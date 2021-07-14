https://ria.ru/20210714/kontakty-1741227282.html

Громыко: плотность контактов России и Белоруссии сейчас беспрецедентна

Громыко: плотность контактов России и Белоруссии сейчас беспрецедентна - РИА Новости, 14.07.2021

Громыко: плотность контактов России и Белоруссии сейчас беспрецедентна

Плотность контактов на уровне руководства России и Белоруссии в последние месяцы беспрецедентна, заявил председатель Ассоциации внешнеполитических исследований... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:50

2021-07-14T13:50

2021-07-14T13:50

союзное государство

россия

алексей громыко

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741226963_0:180:2970:1851_1920x0_80_0_0_11a6dc6f792cd3296ad0d96ef7bb7685.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Плотность контактов на уровне руководства России и Белоруссии в последние месяцы беспрецедентна, заявил председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, директор Института Европы РАН Алексей Громыко."Плотность контактов между представителями руководства России и Белоруссии в последние месяцы беспрецедентна, это говорит о том, что события, как внутренние, так и внешние, в наших странах встряхнули в хорошем смысле нас всех, и тех, кто работает в политическом измерении, и экспертов, и законодателей", - сказал Громыко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, сейчас идет работа не только для того, чтобы купировать или минимизировать какие-то риски, но и чтобы сделать Союзное государство, а также двусторонние отношения между Россией и Белоруссией, более "стрессоустойчивыми".Он также отметил, что желание решать тактические и стратегические задачи наблюдается с обеих сторон.

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей громыко, белоруссия