https://ria.ru/20210714/kitay-1741234344.html
Российский посол в Китае рассказал об уровне сотрудничества двух стран
Российский посол в Китае рассказал об уровне сотрудничества двух стран - РИА Новости, 14.07.2021
Российский посол в Китае рассказал об уровне сотрудничества двух стран
России и Китаю не нужны союзнические отношения, страны вышли на более высокий уровень сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в Китае Андрей... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:32
2021-07-14T14:32
2021-07-14T15:08
россия
андрей денисов
си цзиньпин
китай
в мире
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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. России и Китаю не нужны союзнические отношения, страны вышли на более высокий уровень сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в Китае Андрей Денисов."Решения такого рода о создании союза (России с Китаем – ред.) или нет определяются прежде всего политическими интересами. Политические интересы и с китайской, и с нашей стороны говорят отнюдь не в пользу, скажем так, фиксации формального союза, наложения на себя каких-нибудь союзнических обязательств, нам и Китаю этого попросту не нужно", - заявил дипломат.По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин ранее указывал, что отношения двух стран формально не являются союзническими, но по ряду направлений сотрудничества продвинулись даже дальше формально союзнических отношений, "и это действительно так".Он добавил, что "союзнические отношения в традиционном понимании — это все-таки уходящая натура, это некие взаимные обязательства между старшими и младшими, ориентация на какие-то определенные центры силы, блоковая замкнутость, это все реалии прошедших десятилетий"."Мы считаем вместе с нашими китайскими партнерами, что мы вышли на более высокий уровень отношений, чем просто союзнический, который связан прежде всего с абсолютным равенством, с уважением интересов друг друга, пониманием интересов друг друга и с доверием в этой области, что вполне удовлетворяет и нашим потребностям, и потребностям Китая в современном очень непростом мире", - подытожил Денисов.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210714/posol-1741234003.html
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россия, андрей денисов, си цзиньпин, китай, в мире
14:32 14.07.2021 (обновлено: 15:08 14.07.2021)
Российский посол в Китае рассказал об уровне сотрудничества двух стран
Посол Денисов заявил, что уровень сотрудничества Москвы и Пекина выше союзнических отношений
ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. России
и Китаю
не нужны союзнические отношения, страны вышли на более высокий уровень сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в Китае Андрей Денисов
.
"Решения такого рода о создании союза (России с Китаем – ред.) или нет определяются прежде всего политическими интересами. Политические интересы и с китайской, и с нашей стороны говорят отнюдь не в пользу, скажем так, фиксации формального союза, наложения на себя каких-нибудь союзнических обязательств, нам и Китаю этого попросту не нужно", - заявил дипломат.
По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин
ранее указывал, что отношения двух стран формально не являются союзническими, но по ряду направлений сотрудничества продвинулись даже дальше формально союзнических отношений, "и это действительно так".
"Вы правы в том, что окружающая среда складывающаяся или обстановка побуждают наши две страны, у которых объективно достаточно большое поле совпадения внешнеполитических интересов, заставляют как-то координироваться, держаться ближе друг к другу", - подчеркнул дипломат.
Он добавил, что "союзнические отношения в традиционном понимании — это все-таки уходящая натура, это некие взаимные обязательства между старшими и младшими, ориентация на какие-то определенные центры силы, блоковая замкнутость, это все реалии прошедших десятилетий".
"Мы считаем вместе с нашими китайскими партнерами, что мы вышли на более высокий уровень отношений, чем просто союзнический, который связан прежде всего с абсолютным равенством, с уважением интересов друг друга, пониманием интересов друг друга и с доверием в этой области, что вполне удовлетворяет и нашим потребностям, и потребностям Китая в современном очень непростом мире", - подытожил Денисов.