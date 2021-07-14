17:39 14.07.2021 (обновлено: 19:43 14.07.2021)
Примаков призвал Киргизию разобраться с нападавшими на русского мальчика
Глава Россотрудничества Примаков призвал Киргизию разобраться с напавшими на русского мальчика
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков призвал Киргизию разобраться с нападавшими на русского мальчика, который был избит во время спортивных сборов в Иссык-Кульской области.
Ранее премьер Киргизии Улукбек Марипов взял под личный контроль дело об избиении девятилетнего русского мальчика на спортивных сборах по дзюдо на Иссык-Куле. По версии родителей ребенка, причиной избиения стала межрелигиозная рознь.
"По ребенку (которого мы называем Иваном) в Киргизии: наш представитель в Киргизии Виктор Нефедов съездил в город Чолпон-Ату Иссык-Кульской области для выяснения обстоятельств, встретился с семьей пострадавшего мальчика и их адвокатом. Была предложена помощь со стороны Россотрудничества, посольства и правового центра "Наше право". Отец ребенка поблагодарил за внимание и нашу реакцию. Также представитель Россотрудничества встретился с уполномоченной по правам ребенка Киргизии Жыпарисой Рысбековой, институт уполномоченного по правам ребенка в Киргизии создан всего месяц назад", — написал Примаков в Telegram.
Глава Россотрудничества призвал власти Киргизии осознать проблему и разобраться с нападавшими. "Киргизская сторона утверждает, что эти спортивные сборы были организованы в частном порядке, что нас как объяснение не удовлетворяет совсем: какая разница, кто организатор, если был очевидный эпизод этнической и национальной розни. Давайте все же будем откровенны: хулиганство хулиганством, но били парня не за то, что он, например, левша или с левой ноги ходит, а за то, что он этнический русский и православный. Это очевидно. И чем быстрее в самой Киргизии осознают эту проблему, <...> разберутся с нападавшими и обеспечат мир и безопасность для этнических русских, которые — так уж получилось — живут в республике и являются, между прочим, полноправными гражданами Киргизии, права которых государство обязано защищать, — тем лучше для Киргизии же", — подчеркнул Примаков.
Он добавил, что семья мальчика готова приехать в Москву, и если решится на переезд, то ей будет оказана поддержка по программе переселения соотечественников. "Семья девятилетнего парня готова поехать в Москву, мы их приглашаем. Сейчас разрабатываем программу для поездки. А вот тех, кто его избивал и издевался над ним, мы в "примирительные" поездки здесь не ждем, а я сам прослежу за тем, чтобы в наши обменные программы поездок в Россию эти люди не попали. К ним же будет особое внимание в случае, если они попробуют в будущем поступать в российские вузы: никакой дискриминации, конечно же, все будет очень-очень честно", — отметил глава Россотрудничества.
По его словам, если семья Вани решит, что тут им лучше, то Россотрудничество продолжит оказывать им помощь.