https://ria.ru/20210714/immunizatsiya-1741208358.html
В пандемию требования об иммунизации приоритетны над ТК, заявил сенатор
В пандемию требования об иммунизации приоритетны над ТК, заявил сенатор - РИА Новости, 14.07.2021
В пандемию требования об иммунизации приоритетны над ТК, заявил сенатор
В период пандемии требования об иммунизации населения имеют приоритет над Трудовым кодексом РФ, гражданин, не имеющий медицинских противопоказаний и... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:51
2021-07-14T11:51
2021-07-14T11:51
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владимир круглый
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В период пандемии требования об иммунизации населения имеют приоритет над Трудовым кодексом РФ, гражданин, не имеющий медицинских противопоказаний и отказывающийся от вакцинации, может быть отстранен от работы, заявил РИА Новости в среду сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Россия находится на четвертом месте по числу заболеваний коронавирусной инфекцией с начала пандемии и опережает по этому показателю европейские страны."Есть перечень профессий, для которых вакцинация в условиях пандемии становится обязательной. Это медицинские работники и те сотрудники, чья деятельность связана с общением с большим количеством людей. Чтобы предотвратить распространение заражения", - сказал парламентарий.Он отметил, что в соответствии с законом об иммунопрофилактике инфекционных болезней, "в период пандемии сотрудник, не имеющий медицинских противопоказаний и отказывающийся от вакцинации, может быть отстранен от работы, нормы закона имеют приоритет над трудовым кодексом РФ".Круглый связывает нынешний всплеск заболевания в РФ с тем, что с начала года "в плане иммунизации у нас все происходило очень вяло". В России, к сожалению, широко распространена нерешительность к вакцинации, и с появлением новых штаммов возросло число заболевших, отметил он.При этом в европейских странах граждане достаточно активно проходят иммунизацию, формируется коллективный иммунитет, добавил он.Круглый также напомнил, что вопрос о возможном введении дополнительных ограничений каждый регион принимает самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации. "Там, где это необходимо, ужесточение ограничений будет оправданным", - заключил он.
https://ria.ru/20210705/privivka-1739945043.html
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вакцинация россиян от covid-19, владимир круглый, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, совет федерации рф
В пандемию требования об иммунизации приоритетны над ТК, заявил сенатор
Сенатор Владимир Круглый заявил, что в пандемию требования об иммунизации приоритетны над ТК
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
В период пандемии требования об иммунизации населения имеют приоритет над Трудовым кодексом РФ, гражданин, не имеющий медицинских противопоказаний и отказывающийся от вакцинации, может быть отстранен от работы, заявил РИА Новости в среду сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый
.
Россия
находится на четвертом месте по числу заболеваний коронавирусной инфекцией с начала пандемии и опережает по этому показателю европейские страны.
"Есть перечень профессий, для которых вакцинация в условиях пандемии становится обязательной. Это медицинские работники и те сотрудники, чья деятельность связана с общением с большим количеством людей. Чтобы предотвратить распространение заражения", - сказал парламентарий.
Он отметил, что в соответствии с законом об иммунопрофилактике инфекционных болезней, "в период пандемии сотрудник, не имеющий медицинских противопоказаний и отказывающийся от вакцинации, может быть отстранен от работы, нормы закона имеют приоритет над трудовым кодексом РФ".
Круглый связывает нынешний всплеск заболевания в РФ с тем, что с начала года "в плане иммунизации у нас все происходило очень вяло". В России, к сожалению, широко распространена нерешительность к вакцинации, и с появлением новых штаммов возросло число заболевших, отметил он.
При этом в европейских странах граждане достаточно активно проходят иммунизацию, формируется коллективный иммунитет, добавил он.
Круглый также напомнил, что вопрос о возможном введении дополнительных ограничений каждый регион принимает самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации. "Там, где это необходимо, ужесточение ограничений будет оправданным", - заключил он.