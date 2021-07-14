https://ria.ru/20210714/immunizatsiya-1741208358.html

В пандемию требования об иммунизации приоритетны над ТК, заявил сенатор

В пандемию требования об иммунизации приоритетны над ТК, заявил сенатор - РИА Новости, 14.07.2021

В пандемию требования об иммунизации приоритетны над ТК, заявил сенатор

В период пандемии требования об иммунизации населения имеют приоритет над Трудовым кодексом РФ, гражданин, не имеющий медицинских противопоказаний и... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T11:51

2021-07-14T11:51

2021-07-14T11:51

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

владимир круглый

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В период пандемии требования об иммунизации населения имеют приоритет над Трудовым кодексом РФ, гражданин, не имеющий медицинских противопоказаний и отказывающийся от вакцинации, может быть отстранен от работы, заявил РИА Новости в среду сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Россия находится на четвертом месте по числу заболеваний коронавирусной инфекцией с начала пандемии и опережает по этому показателю европейские страны."Есть перечень профессий, для которых вакцинация в условиях пандемии становится обязательной. Это медицинские работники и те сотрудники, чья деятельность связана с общением с большим количеством людей. Чтобы предотвратить распространение заражения", - сказал парламентарий.Он отметил, что в соответствии с законом об иммунопрофилактике инфекционных болезней, "в период пандемии сотрудник, не имеющий медицинских противопоказаний и отказывающийся от вакцинации, может быть отстранен от работы, нормы закона имеют приоритет над трудовым кодексом РФ".Круглый связывает нынешний всплеск заболевания в РФ с тем, что с начала года "в плане иммунизации у нас все происходило очень вяло". В России, к сожалению, широко распространена нерешительность к вакцинации, и с появлением новых штаммов возросло число заболевших, отметил он.При этом в европейских странах граждане достаточно активно проходят иммунизацию, формируется коллективный иммунитет, добавил он.Круглый также напомнил, что вопрос о возможном введении дополнительных ограничений каждый регион принимает самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации. "Там, где это необходимо, ужесточение ограничений будет оправданным", - заключил он.

https://ria.ru/20210705/privivka-1739945043.html

https://ria.ru/20210625/osnovaniya-1738592734.html

https://ria.ru/20210623/onischenko-1738273622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, владимир круглый, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, совет федерации рф