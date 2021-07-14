https://ria.ru/20210714/grazhdanstv-1741224512.html
Эксперт предложил ввести общее гражданство для россиян и белорусов
Эксперт предложил ввести общее гражданство для россиян и белорусов - РИА Новости, 14.07.2021
Эксперт предложил ввести общее гражданство для россиян и белорусов
Директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, Алексей Громыко предложил ввести общее гражданство... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:25
2021-07-14T13:25
2021-07-14T13:25
союзное государство
россия
алексей громыко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, Алексей Громыко предложил ввести общее гражданство Союзного государства для россиян и белорусов, не отменяя национального, а также создать электронную валюту для перехода к единой валюте в рамках Союзного государства или ЕЭС."Предлагаем рассмотреть вопрос о введении гражданства Союзного государства, не отменяющего национального гражданства России и Белоруссии, а также рассмотреть введение электронной валюты как переходного этапа к единой валюте в рамках Союзного государства или в рамках ЕЭС в перспективе", - заявил Громыко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, надо также разрабатывать общую промышленную политику на 10 лет вперед."Важно разработать общую промышленную политику с текущим среднесрочным и долгосрочным наполнением. У нас много говорится о том, что решать надо текущие проблемы, но решать их надо в контексте общей стратегии, рассчитанной не на 2-3 года, а на 10 лет вперед", - подчеркнул Громыко.
https://ria.ru/20210712/belorussiya-1740886370.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_9c7be8b2598ab74aca6bf62823b6e1ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей громыко, белоруссия
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, Алексей Громыко
предложил ввести общее гражданство Союзного государства для россиян и белорусов, не отменяя национального, а также создать электронную валюту для перехода к единой валюте в рамках Союзного государства или ЕЭС.
"Предлагаем рассмотреть вопрос о введении гражданства Союзного государства, не отменяющего национального гражданства России и Белоруссии, а также рассмотреть введение электронной валюты как переходного этапа к единой валюте в рамках Союзного государства или в рамках ЕЭС в перспективе", - заявил Громыко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, надо также разрабатывать общую промышленную политику на 10 лет вперед.
"Важно разработать общую промышленную политику с текущим среднесрочным и долгосрочным наполнением. У нас много говорится о том, что решать надо текущие проблемы, но решать их надо в контексте общей стратегии, рассчитанной не на 2-3 года, а на 10 лет вперед", - подчеркнул Громыко.