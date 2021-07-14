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Союзное государство
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Эксперт предложил ввести общее гражданство для россиян и белорусов
Эксперт предложил ввести общее гражданство для россиян и белорусов - РИА Новости, 14.07.2021
Эксперт предложил ввести общее гражданство для россиян и белорусов
Директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, Алексей Громыко предложил ввести общее гражданство... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:25
2021-07-14T13:25
союзное государство
россия
алексей громыко
белоруссия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, Алексей Громыко предложил ввести общее гражданство Союзного государства для россиян и белорусов, не отменяя национального, а также создать электронную валюту для перехода к единой валюте в рамках Союзного государства или ЕЭС."Предлагаем рассмотреть вопрос о введении гражданства Союзного государства, не отменяющего национального гражданства России и Белоруссии, а также рассмотреть введение электронной валюты как переходного этапа к единой валюте в рамках Союзного государства или в рамках ЕЭС в перспективе", - заявил Громыко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, надо также разрабатывать общую промышленную политику на 10 лет вперед."Важно разработать общую промышленную политику с текущим среднесрочным и долгосрочным наполнением. У нас много говорится о том, что решать надо текущие проблемы, но решать их надо в контексте общей стратегии, рассчитанной не на 2-3 года, а на 10 лет вперед", - подчеркнул Громыко.
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россия, алексей громыко, белоруссия
13:25 14.07.2021
 

Эксперт предложил ввести общее гражданство для россиян и белорусов

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, Алексей Громыко предложил ввести общее гражданство Союзного государства для россиян и белорусов, не отменяя национального, а также создать электронную валюту для перехода к единой валюте в рамках Союзного государства или ЕЭС.
"Предлагаем рассмотреть вопрос о введении гражданства Союзного государства, не отменяющего национального гражданства России и Белоруссии, а также рассмотреть введение электронной валюты как переходного этапа к единой валюте в рамках Союзного государства или в рамках ЕЭС в перспективе", - заявил Громыко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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По его словам, надо также разрабатывать общую промышленную политику на 10 лет вперед.
"Важно разработать общую промышленную политику с текущим среднесрочным и долгосрочным наполнением. У нас много говорится о том, что решать надо текущие проблемы, но решать их надо в контексте общей стратегии, рассчитанной не на 2-3 года, а на 10 лет вперед", - подчеркнул Громыко.
 
Союзное государствоРоссияАлексей ГромыкоБелоруссия
 
 
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