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Госжилинспекция Подмосковья подвела рейтинг жалоб в соцсетях
Госжилинспекция Подмосковья подвела рейтинг жалоб в соцсетях - РИА Новости, 14.07.2021
Госжилинспекция Подмосковья подвела рейтинг жалоб в соцсетях
Вопросы уборки мест общего пользования, некорректных начислений за жилищно-коммунальные услуги и ремонта подъездов являются наиболее частыми вопросам... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:53
2021-07-14T10:53
госжилинспекция
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Вопросы уборки мест общего пользования, некорректных начислений за жилищно-коммунальные услуги и ремонта подъездов являются наиболее частыми вопросам задаваемыми жителями Подмосковья в социальных сетях, сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона.По итогам первого полугодия 2021 года Госжилинспекция Московской области зафиксировала и отработала 4 420 комментариев жителей региона в социальных сетях, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года."Мониторинг социальных сетей на предмет возникновения жалоб позволяет быстро реагировать на проблему и решать ее на начальном этапе", – приводятся слова руководитель областного надзорного ведомства Ольги Фединой.Комментируя рост обращений она отметила, что рост связан с повышенным интересом собственников к проведению работ в рамках губернаторской программы.
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госжилинспекция, московская область (подмосковье)
10:53 14.07.2021
 

Госжилинспекция Подмосковья подвела рейтинг жалоб в соцсетях

© РИА Новости / Наталья РябоваРуки на клавиатуре
Руки на клавиатуре - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Наталья Рябова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Вопросы уборки мест общего пользования, некорректных начислений за жилищно-коммунальные услуги и ремонта подъездов являются наиболее частыми вопросам задаваемыми жителями Подмосковья в социальных сетях, сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона.
По итогам первого полугодия 2021 года Госжилинспекция Московской области зафиксировала и отработала 4 420 комментариев жителей региона в социальных сетях, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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"Мониторинг социальных сетей на предмет возникновения жалоб позволяет быстро реагировать на проблему и решать ее на начальном этапе", – приводятся слова руководитель областного надзорного ведомства Ольги Фединой.
Комментируя рост обращений она отметила, что рост связан с повышенным интересом собственников к проведению работ в рамках губернаторской программы.
 
ГосжилинспекцияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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