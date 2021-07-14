https://ria.ru/20210714/goszhilinspektsiya-1741197318.html

Госжилинспекция Подмосковья подвела рейтинг жалоб в соцсетях

Госжилинспекция Подмосковья подвела рейтинг жалоб в соцсетях - РИА Новости, 14.07.2021

Госжилинспекция Подмосковья подвела рейтинг жалоб в соцсетях

Вопросы уборки мест общего пользования, некорректных начислений за жилищно-коммунальные услуги и ремонта подъездов являются наиболее частыми вопросам... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:53

2021-07-14T10:53

2021-07-14T10:53

госжилинспекция

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Вопросы уборки мест общего пользования, некорректных начислений за жилищно-коммунальные услуги и ремонта подъездов являются наиболее частыми вопросам задаваемыми жителями Подмосковья в социальных сетях, сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона.По итогам первого полугодия 2021 года Госжилинспекция Московской области зафиксировала и отработала 4 420 комментариев жителей региона в социальных сетях, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года."Мониторинг социальных сетей на предмет возникновения жалоб позволяет быстро реагировать на проблему и решать ее на начальном этапе", – приводятся слова руководитель областного надзорного ведомства Ольги Фединой.Комментируя рост обращений она отметила, что рост связан с повышенным интересом собственников к проведению работ в рамках губернаторской программы.

https://ria.ru/20210714/reyting-1741195488.html

московская область (подмосковье)

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госжилинспекция, московская область (подмосковье)