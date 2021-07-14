https://ria.ru/20210714/gazifikatsiya-1741235704.html

Многодетным малоимущим семьям в Тюменской области бесплатно подключат газ

Многодетным малоимущим семьям в Тюменской области бесплатно подключат газ - РИА Новости, 14.07.2021

Многодетным малоимущим семьям в Тюменской области бесплатно подключат газ

В Тюменской области 1 тысяча 267 многодетных малоимущих семей смогут бесплатно подключить свое жилье к газовым сетям, сообщил губернатор Тюменской области... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T14:40

2021-07-14T14:40

2021-07-14T14:40

тюменская область

александр моор

многодетные семьи

тюменская область

общество

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ТЮМЕНЬ, 14 июл – РИА Новости. В Тюменской области 1 тысяча 267 многодетных малоимущих семей смогут бесплатно подключить свое жилье к газовым сетям, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на личных страницах в социальных сетях.За соответствующую поправку в региональный закон "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями", инициированную губернатором, сегодня проголосовали депутаты Тюменской облдумы.Для возмещения расходов на оплату газификации жилья многодетных малоимущих семей муниципалитетам Тюменской области будет выделено более 60 миллионов рублей.Кроме того, субсидия 43 льготным категориям граждан на внутридомовую газификацию будет увеличена с 40 до 60 тысяч рублей на домовладение.В текущем году на мероприятия по газификации в Тюменской области будет направлено 542 миллионов рублей. Планируется построить 234 километра газовых сетей и более 8 тысяч газопроводов-вводов к жилым домам.

https://ria.ru/20210708/mnogodetnye-1740511073.html

тюменская область

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александр моор, многодетные семьи, тюменская область, общество