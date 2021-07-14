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Тюменская область
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Многодетным малоимущим семьям в Тюменской области бесплатно подключат газ
Многодетным малоимущим семьям в Тюменской области бесплатно подключат газ - РИА Новости, 14.07.2021
Многодетным малоимущим семьям в Тюменской области бесплатно подключат газ
В Тюменской области 1 тысяча 267 многодетных малоимущих семей смогут бесплатно подключить свое жилье к газовым сетям, сообщил губернатор Тюменской области... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:40
2021-07-14T14:40
тюменская область
александр моор
многодетные семьи
тюменская область
общество
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ТЮМЕНЬ, 14 июл – РИА Новости. В Тюменской области 1 тысяча 267 многодетных малоимущих семей смогут бесплатно подключить свое жилье к газовым сетям, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на личных страницах в социальных сетях.За соответствующую поправку в региональный закон "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями", инициированную губернатором, сегодня проголосовали депутаты Тюменской облдумы.Для возмещения расходов на оплату газификации жилья многодетных малоимущих семей муниципалитетам Тюменской области будет выделено более 60 миллионов рублей.Кроме того, субсидия 43 льготным категориям граждан на внутридомовую газификацию будет увеличена с 40 до 60 тысяч рублей на домовладение.В текущем году на мероприятия по газификации в Тюменской области будет направлено 542 миллионов рублей. Планируется построить 234 километра газовых сетей и более 8 тысяч газопроводов-вводов к жилым домам.
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александр моор, многодетные семьи, тюменская область, общество
14:40 14.07.2021
 

Многодетным малоимущим семьям в Тюменской области бесплатно подключат газ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТЮМЕНЬ, 14 июл – РИА Новости. В Тюменской области 1 тысяча 267 многодетных малоимущих семей смогут бесплатно подключить свое жилье к газовым сетям, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на личных страницах в социальных сетях.
"Стоимость подключения к газовым сетям, а это чуть больше 48 тысяч рублей, для многодетных малоимущих семей будет субсидироваться из регионального бюджета", - написал глава региона.
За соответствующую поправку в региональный закон "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями", инициированную губернатором, сегодня проголосовали депутаты Тюменской облдумы.
Для возмещения расходов на оплату газификации жилья многодетных малоимущих семей муниципалитетам Тюменской области будет выделено более 60 миллионов рублей.
Кроме того, субсидия 43 льготным категориям граждан на внутридомовую газификацию будет увеличена с 40 до 60 тысяч рублей на домовладение.
В текущем году на мероприятия по газификации в Тюменской области будет направлено 542 миллионов рублей. Планируется построить 234 километра газовых сетей и более 8 тысяч газопроводов-вводов к жилым домам.
"Анализ стоимости работ по газификации жилья показал, что затраты людей на эти цели с 2018 года выросли. Поэтому правительство Тюменской области и депутатский корпус принимают целый комплекс мер для того, чтобы подключение к газу оставалось доступным, в том числе и для многодетных семей. Наша главная цель заключается в реальном улучшении жизни людей", – подчеркнул Моор, комментируя решение депутатов.
Дачные участки - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 19:42Тюменская область
Более 9 тысяч тюменских многодетных семей получили бесплатную землю
 
Тюменская областьАлександр МоорМногодетные семьиТюменская областьОбщество
 
 
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