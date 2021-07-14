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СМИ: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос
СМИ: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос - РИА Новости, 14.07.2021
СМИ: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос
Офицеры полиции из службы безопасности убитого президента Гаити Жовенеля Моиза не явились на допрос в прокуратуру в столице страны Порт-о-Пренсе, сообщает... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T07:43
2021-07-14T07:43
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
майами
колумбия
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Офицеры полиции из службы безопасности убитого президента Гаити Жовенеля Моиза не явились на допрос в прокуратуру в столице страны Порт-о-Пренсе, сообщает местное издание Rezo Nòdwès.Отмечается, что главный инспектор Поль Эдди Амазан и генеральный координатор по вопросам безопасности Национального дворца Жан Агель Сивиль должны были явиться к комиссару правительства Бед-Форду Клоду в рамках расследования дела об убийстве президента Гаити.Ранее сообщалось, что полиция Гаити запретила лицам, ответственным за безопасность убитого президента, покидать страну "для открытого расследования убийства главы государства". Помимо запрета на выезд, сотрудники охраны должны ежедневно являться в штаб-квартиру генеральной инспекции, сейчас они на свободе. Прокуратура 12 июля начала допросы некоторых офицеров этой службы для выяснения их действий в ночь нападения.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице американского города Майами. Правоохранительные органы Гаити информировали, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии. Семнадцать из них арестованы.
https://ria.ru/20210714/pokushenie-1741175358.html
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, майами, колумбия, в мире
07:43 14.07.2021
 
СМИ: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос

Rezo Nòdwès: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос в прокуратуру

© AP Photo / Joseph OdelynГильзы возле резиденции покойного президента Гаити Жовенеля Моиса в Порт-о-Пренсе, Гаити
Гильзы возле резиденции покойного президента Гаити Жовенеля Моиса в Порт-о-Пренсе, Гаити - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© AP Photo / Joseph Odelyn
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Офицеры полиции из службы безопасности убитого президента Гаити Жовенеля Моиза не явились на допрос в прокуратуру в столице страны Порт-о-Пренсе, сообщает местное издание Rezo Nòdwès.
Отмечается, что главный инспектор Поль Эдди Амазан и генеральный координатор по вопросам безопасности Национального дворца Жан Агель Сивиль должны были явиться к комиссару правительства Бед-Форду Клоду в рамках расследования дела об убийстве президента Гаити.
Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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Ранее сообщалось, что полиция Гаити запретила лицам, ответственным за безопасность убитого президента, покидать страну "для открытого расследования убийства главы государства". Помимо запрета на выезд, сотрудники охраны должны ежедневно являться в штаб-квартиру генеральной инспекции, сейчас они на свободе. Прокуратура 12 июля начала допросы некоторых офицеров этой службы для выяснения их действий в ночь нападения.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице американского города Майами. Правоохранительные органы Гаити информировали, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии. Семнадцать из них арестованы.
Сотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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Экс-сенатора Гаити подозревают в причастности к убийству президента
 
Убийство президента ГаитиЖовенель МоизГаитиМайамиКолумбияВ мире
 
 
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