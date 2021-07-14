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Папа Франциск выписался из больницы
Папа Франциск выписался из больницы - РИА Новости, 14.07.2021
Папа Франциск выписался из больницы
Папа Римский Франциск, которому 4 июля в Риме была сделана хирургическая операция на кишечнике, в среду возвратился в Ватикан из столичной больницы "Агостино... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:30
2021-07-14T14:36
религия
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
рим
ватикан
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ВАТИКАН, 14 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск, которому 4 июля в Риме была сделана хирургическая операция на кишечнике, в среду возвратился в Ватикан из столичной больницы "Агостино Джемелли".Приезд в Ватикан автомобиля "Форд", в котором рядом с водителем сидел понтифик, показал в прямом эфире итальянский новостной телеканал RaiNews24. Близ въезда в государство-город папа Франциск ненадолго вышел из автомашины, чтобы поприветствовать сотрудников полиции, сопровождавших его по пути из клиники. После этого в 11.50 (12.50 мск) папский автомобиль въехал на территорию Ватикана.Понтифик выехал из клиники около 11.00 (12.00 мск). Как стало известно РИА Новости, по дороге в Ватикан папский автомобиль заехал в римскую базилику Санта Мария Маджоре. В этом храме папа Франциск, как и в другие важные моменты своей жизни, помолился у особо почитаемой иконы Salus Populi Romani ("Спасение народа римского"), которая является богородичным образом Рима.Папа Франциск провел в клинике "Агостино Джемелли" десять суток. Во вторник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что понтифик "продолжает предусмотренное лечение и реабилитацию, что позволит ему как можно скорее вернуться в Ватикан". Первоначально официальный представитель Ватикана предполагал, что пребывание папы Римского в клинике продлится около семи дней, если не возникнут осложнения.Четвертого июля около полуночи Святой престол распространил сообщение, в котором говорилось, что в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана "плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки". Позднее Бруни уточнил, что операция продолжалась около трех часов и потребовала "левосторонней гемиколэктомии", то есть резекции левой части толстого кишечника. Сообщалось также, что гистологический анализ подтвердил первоначальный диагноз "дивертикулярного стеноза с признаками склерозирующего дивертикулита".Ранее представитель Святого престола сообщал, что папа Франциск возобновил работу, перемежая ее с чтением, и с четверга проводит богослужения в небольшой капелле при больничной палате. Накануне выписки он встретился с маленькими пациентами онкологического отделения клиники "Агостино Джемелли".В минувшее воскресенье папа Франциск впервые после операции появился перед верующими на балконе 11-го этажа римской больницы, где находилась его палата, и обратился к ним с проповедью по случаю полуденной молитвы "Ангел Господень". Обычно эту молитву папа Римский возносит в воскресенье из окна Апостольского дворца Ватикана. Понтифик выглядел несколько утомленным, его голос порой звучал слабо, однако он с видимым удовольствием приветствовал собравшихся у здания больницы верующих и поблагодарил их за близость и молитвенную поддержку.С момента своего избрания на Апостольский престол в марте 2013 года папа Франциск, несмотря на солидный возраст, редко обращался за серьезной помощью к врачам. Весной 2018 года он перенес операцию по удалению катаракты, о чем сам предварительно объявил в ходе публичной церемонии. В последний раз сильное недомогание возникло у понтифика в начале января в связи с ишиалгией, то есть болями вдоль седалищных нервов, распространяющих от поясницы к ногам. Тогда он даже был вынужден отменить некоторые важные мероприятия.
https://ria.ru/20210705/gospitalizatsiya-1739900494.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210711/frantsisk-1740807621.html
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религия, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), рим, ватикан
12:30 14.07.2021 (обновлено: 14:36 14.07.2021)
 
Папа Франциск выписался из больницы

Папа Римский Франциск выписался из больницы после операции на кишечнике

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
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ВАТИКАН, 14 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск, которому 4 июля в Риме была сделана хирургическая операция на кишечнике, в среду возвратился в Ватикан из столичной больницы "Агостино Джемелли".
Приезд в Ватикан автомобиля "Форд", в котором рядом с водителем сидел понтифик, показал в прямом эфире итальянский новостной телеканал RaiNews24. Близ въезда в государство-город папа Франциск ненадолго вышел из автомашины, чтобы поприветствовать сотрудников полиции, сопровождавших его по пути из клиники. После этого в 11.50 (12.50 мск) папский автомобиль въехал на территорию Ватикана.
Понтифик выехал из клиники около 11.00 (12.00 мск). Как стало известно РИА Новости, по дороге в Ватикан папский автомобиль заехал в римскую базилику Санта Мария Маджоре. В этом храме папа Франциск, как и в другие важные моменты своей жизни, помолился у особо почитаемой иконы Salus Populi Romani ("Спасение народа римского"), которая является богородичным образом Рима.
Папа Франциск провел в клинике "Агостино Джемелли" десять суток. Во вторник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что понтифик "продолжает предусмотренное лечение и реабилитацию, что позволит ему как можно скорее вернуться в Ватикан". Первоначально официальный представитель Ватикана предполагал, что пребывание папы Римского в клинике продлится около семи дней, если не возникнут осложнения.
Папа римский Франциск в базилике Санта - Мария - ин - Арачели в Риме - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 12:25Религия и мировоззрение
Госпитализация папы Римского застала католиков врасплох, заявил священник
Четвертого июля около полуночи Святой престол распространил сообщение, в котором говорилось, что в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана "плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки". Позднее Бруни уточнил, что операция продолжалась около трех часов и потребовала "левосторонней гемиколэктомии", то есть резекции левой части толстого кишечника. Сообщалось также, что гистологический анализ подтвердил первоначальный диагноз "дивертикулярного стеноза с признаками склерозирующего дивертикулита".
Ранее представитель Святого престола сообщал, что папа Франциск возобновил работу, перемежая ее с чтением, и с четверга проводит богослужения в небольшой капелле при больничной палате. Накануне выписки он встретился с маленькими пациентами онкологического отделения клиники "Агостино Джемелли".
В минувшее воскресенье папа Франциск впервые после операции появился перед верующими на балконе 11-го этажа римской больницы, где находилась его палата, и обратился к ним с проповедью по случаю полуденной молитвы "Ангел Господень". Обычно эту молитву папа Римский возносит в воскресенье из окна Апостольского дворца Ватикана. Понтифик выглядел несколько утомленным, его голос порой звучал слабо, однако он с видимым удовольствием приветствовал собравшихся у здания больницы верующих и поблагодарил их за близость и молитвенную поддержку.
С момента своего избрания на Апостольский престол в марте 2013 года папа Франциск, несмотря на солидный возраст, редко обращался за серьезной помощью к врачам. Весной 2018 года он перенес операцию по удалению катаракты, о чем сам предварительно объявил в ходе публичной церемонии. В последний раз сильное недомогание возникло у понтифика в начале января в связи с ишиалгией, то есть болями вдоль седалищных нервов, распространяющих от поясницы к ногам. Тогда он даже был вынужден отменить некоторые важные мероприятия.
Папа Римский Франциск впервые после операции выступает перед верующими с балкона 11-го этажа римской больницы - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 14:16В мире
Папа Франциск впервые после операции обратился к верующим
 
РелигияПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)РимВатикан
 
 
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