https://ria.ru/20210714/frantsisk-1741215334.html

Папа Франциск выписался из больницы

Папа Франциск выписался из больницы - РИА Новости, 14.07.2021

Папа Франциск выписался из больницы

Папа Римский Франциск, которому 4 июля в Риме была сделана хирургическая операция на кишечнике, в среду возвратился в Ватикан из столичной больницы "Агостино... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T12:30

2021-07-14T12:30

2021-07-14T14:36

религия

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

рим

ватикан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:378:2969:2048_1920x0_80_0_0_45cbd9bc74501fdb4bb1686476110d2e.jpg

ВАТИКАН, 14 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск, которому 4 июля в Риме была сделана хирургическая операция на кишечнике, в среду возвратился в Ватикан из столичной больницы "Агостино Джемелли".Приезд в Ватикан автомобиля "Форд", в котором рядом с водителем сидел понтифик, показал в прямом эфире итальянский новостной телеканал RaiNews24. Близ въезда в государство-город папа Франциск ненадолго вышел из автомашины, чтобы поприветствовать сотрудников полиции, сопровождавших его по пути из клиники. После этого в 11.50 (12.50 мск) папский автомобиль въехал на территорию Ватикана.Понтифик выехал из клиники около 11.00 (12.00 мск). Как стало известно РИА Новости, по дороге в Ватикан папский автомобиль заехал в римскую базилику Санта Мария Маджоре. В этом храме папа Франциск, как и в другие важные моменты своей жизни, помолился у особо почитаемой иконы Salus Populi Romani ("Спасение народа римского"), которая является богородичным образом Рима.Папа Франциск провел в клинике "Агостино Джемелли" десять суток. Во вторник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что понтифик "продолжает предусмотренное лечение и реабилитацию, что позволит ему как можно скорее вернуться в Ватикан". Первоначально официальный представитель Ватикана предполагал, что пребывание папы Римского в клинике продлится около семи дней, если не возникнут осложнения.Четвертого июля около полуночи Святой престол распространил сообщение, в котором говорилось, что в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана "плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки". Позднее Бруни уточнил, что операция продолжалась около трех часов и потребовала "левосторонней гемиколэктомии", то есть резекции левой части толстого кишечника. Сообщалось также, что гистологический анализ подтвердил первоначальный диагноз "дивертикулярного стеноза с признаками склерозирующего дивертикулита".Ранее представитель Святого престола сообщал, что папа Франциск возобновил работу, перемежая ее с чтением, и с четверга проводит богослужения в небольшой капелле при больничной палате. Накануне выписки он встретился с маленькими пациентами онкологического отделения клиники "Агостино Джемелли".В минувшее воскресенье папа Франциск впервые после операции появился перед верующими на балконе 11-го этажа римской больницы, где находилась его палата, и обратился к ним с проповедью по случаю полуденной молитвы "Ангел Господень". Обычно эту молитву папа Римский возносит в воскресенье из окна Апостольского дворца Ватикана. Понтифик выглядел несколько утомленным, его голос порой звучал слабо, однако он с видимым удовольствием приветствовал собравшихся у здания больницы верующих и поблагодарил их за близость и молитвенную поддержку.С момента своего избрания на Апостольский престол в марте 2013 года папа Франциск, несмотря на солидный возраст, редко обращался за серьезной помощью к врачам. Весной 2018 года он перенес операцию по удалению катаракты, о чем сам предварительно объявил в ходе публичной церемонии. В последний раз сильное недомогание возникло у понтифика в начале января в связи с ишиалгией, то есть болями вдоль седалищных нервов, распространяющих от поясницы к ногам. Тогда он даже был вынужден отменить некоторые важные мероприятия.

https://ria.ru/20210705/gospitalizatsiya-1739900494.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210711/frantsisk-1740807621.html

рим

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), рим, ватикан