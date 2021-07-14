https://ria.ru/20210714/forum-1741187805.html

Форум "Здоровье нации — основа процветания России". Трансляция

Форум "Здоровье нации — основа процветания России". Трансляция - РИА Новости, 14.07.2021

Форум "Здоровье нации — основа процветания России". Трансляция

В Москве с 13 по 15 июля проходит всероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России". РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T09:57

2021-07-14T09:57

2021-07-14T10:18

москва

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

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В Москве с 13 по 15 июля проходит всероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России".

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Форум "Здоровье нации – основа процветания России" LIVE: Форум "Здоровье нации – основа процветания России" 2021-07-14T09:57 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), видео, здоровье - общество