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Форум "Здоровье нации — основа процветания России". Трансляция
Форум "Здоровье нации — основа процветания России". Трансляция - РИА Новости, 14.07.2021
Форум "Здоровье нации — основа процветания России". Трансляция
В Москве с 13 по 15 июля проходит всероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России". РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T09:57
2021-07-14T09:57
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москва
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
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В Москве с 13 по 15 июля проходит всероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России".
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Форум "Здоровье нации – основа процветания России"
LIVE: Форум "Здоровье нации – основа процветания России"
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), видео, здоровье - общество
Форум "Здоровье нации — основа процветания России". Трансляция
2021-07-14T09:57
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PT1S
09:57 14.07.2021 (обновлено: 10:18 14.07.2021)