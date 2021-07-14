https://ria.ru/20210714/facebook-1741214147.html

Facebook запустил функцию выбора экспертов в группах

Facebook запустил функцию выбора экспертов в группах - РИА Новости, 14.07.2021

Facebook запустил функцию выбора экспертов в группах

Социальная сеть Facebook позволила администраторам в группах выбирать из числа пользователей профильных экспертов, чьи сообщения будут помечаться специальным... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T12:22

2021-07-14T12:22

2021-07-14T12:22

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Социальная сеть Facebook позволила администраторам в группах выбирать из числа пользователей профильных экспертов, чьи сообщения будут помечаться специальным значком, сообщается на сайте компании."Мы запускаем новую возможность для администраторов отмечать компетентных членов в их группе как экспертов группы… После того, как эксперты согласятся со своей ролью, напротив их имени в группе появится значок, благодаря чему другим членам группы будет легче отслеживать информативные посты и комментарии от признанных экспертов", - сообщает компания.Как сообщает профильное интернет-издание CNet, новая функцию "частично предназначена для того, чтобы помочь социальной сети бороться с дезинформацией". Как пишет издание, компания пытается "указать пользователям на более авторитетные источники на фоне распространения в сети ложной информации о коронавирусе, вакцинах и других темах".Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

https://ria.ru/20210712/marketplace-1740983053.html

https://ria.ru/20210604/facebook-1735551866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, whatsapp inc., марк цукерберг, калифорния, технологии, в мире