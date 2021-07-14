Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/facebook-1741214147.html
Facebook запустил функцию выбора экспертов в группах
Facebook запустил функцию выбора экспертов в группах - РИА Новости, 14.07.2021
Facebook запустил функцию выбора экспертов в группах
Социальная сеть Facebook позволила администраторам в группах выбирать из числа пользователей профильных экспертов, чьи сообщения будут помечаться специальным... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:22
2021-07-14T12:22
facebook
whatsapp inc.
марк цукерберг
калифорния
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736482436_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_856b7fc4e12eeeaeca1d45040862a45b.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Социальная сеть Facebook позволила администраторам в группах выбирать из числа пользователей профильных экспертов, чьи сообщения будут помечаться специальным значком, сообщается на сайте компании."Мы запускаем новую возможность для администраторов отмечать компетентных членов в их группе как экспертов группы… После того, как эксперты согласятся со своей ролью, напротив их имени в группе появится значок, благодаря чему другим членам группы будет легче отслеживать информативные посты и комментарии от признанных экспертов", - сообщает компания.Как сообщает профильное интернет-издание CNet, новая функцию "частично предназначена для того, чтобы помочь социальной сети бороться с дезинформацией". Как пишет издание, компания пытается "указать пользователям на более авторитетные источники на фоне распространения в сети ложной информации о коронавирусе, вакцинах и других темах".Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
https://ria.ru/20210712/marketplace-1740983053.html
https://ria.ru/20210604/facebook-1735551866.html
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736482436_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_bbcb0bee6da294a8c307701d89106b92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
facebook, whatsapp inc., марк цукерберг, калифорния, технологии, в мире
12:22 14.07.2021
 
Facebook запустил функцию выбора экспертов в группах

Facebook в рамках борьбы с дезинформацией запустил функцию выбора экспертов в группах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Социальная сеть Facebook позволила администраторам в группах выбирать из числа пользователей профильных экспертов, чьи сообщения будут помечаться специальным значком, сообщается на сайте компании.
"Мы запускаем новую возможность для администраторов отмечать компетентных членов в их группе как экспертов группы… После того, как эксперты согласятся со своей ролью, напротив их имени в группе появится значок, благодаря чему другим членам группы будет легче отслеживать информативные посты и комментарии от признанных экспертов", - сообщает компания.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 18:44
Facebook запустил в России платформу Marketplace
Как сообщает профильное интернет-издание CNet, новая функцию "частично предназначена для того, чтобы помочь социальной сети бороться с дезинформацией". Как пишет издание, компания пытается "указать пользователям на более авторитетные источники на фоне распространения в сети ложной информации о коронавирусе, вакцинах и других темах".
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 09:17
Facebook лишит политиков привилегий, сообщили СМИ
 
FacebookWhatsApp Inc.Марк ЦукербергКалифорнияТехнологииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
05:03Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
04:36Врач посоветовал, как легче перенести жару
04:32Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого
04:26Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
04:23В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы
Лента новостейМолния