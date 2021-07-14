Facebook запустил функцию выбора экспертов в группах
Facebook в рамках борьбы с дезинформацией запустил функцию выбора экспертов в группах
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Социальная сеть Facebook позволила администраторам в группах выбирать из числа пользователей профильных экспертов, чьи сообщения будут помечаться специальным значком, сообщается на сайте компании.
"Мы запускаем новую возможность для администраторов отмечать компетентных членов в их группе как экспертов группы… После того, как эксперты согласятся со своей ролью, напротив их имени в группе появится значок, благодаря чему другим членам группы будет легче отслеживать информативные посты и комментарии от признанных экспертов", - сообщает компания.
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Как сообщает профильное интернет-издание CNet, новая функцию "частично предназначена для того, чтобы помочь социальной сети бороться с дезинформацией". Как пишет издание, компания пытается "указать пользователям на более авторитетные источники на фоне распространения в сети ложной информации о коронавирусе, вакцинах и других темах".
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
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